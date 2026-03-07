Nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Hữu Tới bị bắt

Ngày 7/3, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) đã gửi công bố thông tin bất ngờ đến Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về biến động nhân cấp cao của Vinaconex.

HĐQT Vinaconex cho biết, đơn vị đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với hai lãnh đạo cấp cao, gồm có: ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Vinaconex và ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Vẫn theo thông báo của Vinaconex, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trích công bố thông tin của Vinaconex.

Trước đó, ngày 13/2, Vinaconex đã thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao nhất. HĐQT công ty này thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới, đồng thời giao vị trí này cho ông Trần Đình Tuấn.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Hữu Tới. Ảnh: VCG.

Vinaconex hiện là một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam, tham gia nhiều gói thầu tại sân bay Long Thành. Trong đó, nổi bật nhất là tham gia liên danh Vietur, trúng gói thầu trị giá 35.000 tỷ đồng thi công và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách tại sân bay Long Thành - dự án do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần hơn 16.064 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.130 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 2024 và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận cả năm của Vinaconex tăng vọt đến từ nguồn thu hoạt động tài chính năm 2025, ở mức 3.585 tỷ đồng, gấp 10,7 lần năm 2024. Trong đó lãi chuyển nhượng công ty con, công ty liên kết ghi nhận hơn 3.075 tỷ đồng so với mức hơn 123 tỷ đồng năm 2024.

Doanh thu và lãi sau thuế của Vinaconex giai đoạn 2019 - 2025.

Trong Quý III/2025, Vinaconex đã thoái toàn bộ 51% cổ phần tại Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex - chủ đầu tư của dự án bất động sản nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina tại Hải Phòng.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Vinaconex cũng ghi nhận dòng tiền gần 4.726 tỷ đồng tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, gấp hơn 12 lần năm ngoái. Ngoài ra lãi tiền gửi, cho vay của doanh nghiệp cũng đạt gần 503 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm ngoái.

Ở diễn biến khác, Vinaconex cũng thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026. Dự kiến, đại hội sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 18/4 đến 29/4/2026 tại tầng 21, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng, TP. Hà Nội.