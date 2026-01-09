Người Việt chi gần 1.400 tỷ đồng nghe nhạc năm 2025

Báo cáo mới đây của Đại học RMIT Việt Nam dẫn số liệu từ Statista (hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu) cho thấy, doanh thu thị trường nhạc số trong năm 2025 ước đạt 51,95 triệu USD, tương đương hơn 1.370 tỷ đồng. Con số này tăng gần 9% so với năm 2024.

Doanh thu nhạc số là một cấu phần trong doanh thu toàn bộ thị trường âm nhạc, bên cạnh nhạc truyền thống gồm nhạc vật lý (đĩa album) và biểu diễn trực tiếp. Nhiều năm qua, nhạc số chiếm thị phần hơn hẳn nhạc truyền thống với tỷ trọng gần 57% cho trung bình toàn cầu vào năm ngoái. Tại Việt Nam, thị trường nhạc số có thể chiếm tỷ trọng lớn hơn do các sản phẩm nhạc vật lý (đĩa album) dần kém thịnh hành và thị trường biểu diễn trực tiếp chưa trưởng thành như nhiều nước khác.

Trong nhạc số, thị trường lại chia thành các phân khúc gồm nhạc phát trực tuyến, quảng cáo trên nền tảng phát nhạc trực tuyến, quảng cáo podcast và nhạc tải về. Năm 2025, doanh thu từ nhạc phát trực tuyến chiếm hơn một nửa thị trường nhạc số Việt Nam, đạt trên 27,5 triệu USD.

Nhạc số Việt Nam hiện xếp thứ 6 về doanh thu tại Đông Nam Á, xếp sau Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore và Malaysia. Trong đó, mức doanh thu của Việt Nam duy trì khoảng cách rất xa so với các nước dẫn đầu khi Indonesia đạt gần 264,5 triệu USD, Thái Lan đạt khoảng 204,5 triệu USD.

Với quy mô khoảng 1.370 tỷ đồng trong năm 2025, doanh thu thị trường nhạc số Việt Nam tương đương ngành games livestream (xem trực tiếp nội dung chơi game) - một mảng giải trí số có lượng khán giả trẻ lớn tại Việt Nam - ước đạt khoảng 1.900 tỷ đồng năm 2025, theo Statista. Tuy nhiên, con số này còn rất khiêm tốn nếu so với mức hơn 1 tỷ USD của tổng doanh thu thị trường OTT, giải trí số ở Việt Nam (kết hợp YouTube, Netflix và các nền tảng phim trực tuyến).

Theo dự báo của Statista, doanh thu thị trường nhạc số dự kiến tăng từ 51,95 triệu USD năm trước lên mức 74,47 triệu USD năm 2030. Động lực chính cho sự tăng trưởng là dịch vụ phát nhạc trực tuyến và nội dung mang tính địa phương được mở rộng và phát triển. Trong 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của thị trường này đạt khoảng 7,5% mỗi năm.

Tốc độ tăng trưởng trên khá sát với một số ngành kinh tế trọng điểm tại Việt Nam. Ví dụ, ngành xây dựng được dự báo tăng trưởng khoảng 7,6% đến 2029 (theo Research and Markets), ngành hạ tầng khoảng 7% (theo Mordor Intelligence) và ngành sản xuất khoảng 7,2% CAGR (theo Market Research Vietnam).

Mức doanh thu hơn nghìn tỷ đồng kể trên được đóng góp bởi 12,57 triệu người dùng. Việt Nam là nước có tổng số người dùng nhạc số lớn thứ 4 Đông Nam Á. Trung bình mỗi năm, người Việt chi 5,44 USD để nghe nhạc. Mức doanh thu bình quân này gần tương đương với Indonesia (5,48 USD), dù tổng doanh thu và số lượng người dùng thấp hơn. Sự chênh lệch chủ yếu xuất phát từ quy mô dân số của Indonesia gần gấp 3 lần Việt Nam và mô hình freemium (cho phép người dùng nghe miễn phí có quảng cáo hoặc trả phí để trải nghiệm không quảng cáo) vẫn phổ biến tại thị trường nước vạn đảo.

Nghiên cứu của Đại học RMIT Việt Nam chỉ ra người dùng thường dành 1 đến dưới 2 tiếng mỗi ngày để nghe nhạc với khung giờ thường thức phổ biến nhất là 20-22 giờ. Các nền tảng được sử dụng nhiều nhất lần lượt là YouTube, TikTok và Spotify - tất cả đều là của nước ngoài. Trong khi hai tên tuổi nội địa gồm Zing MP3 và Nhạc Của Tôi chỉ xếp hạng 5 và 7.

Song hành với thị trường nhạc số, nhóm nghiên cứu này cũng phát hiện nhiều bứt phá từ thị trường nhạc truyền thống, đặc biệt là phân khúc biểu diễn trực tiếp. Báo cáo chỉ ra có hơn 810 sự kiện âm nhạc đã diễn ra trong năm 2025, trong đó cao điểm rơi vào tháng 8 với 108 sự kiện.

Mặc dù thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi các sự kiện quy mô nhỏ, sự gia tăng đáng kể của các sự kiện âm nhạc trên 5.000 người vào năm nay đã chạm ngưỡng kỷ lục, vượt xa mọi tiêu chuẩn trước đây. "Hình ảnh khán đài chật kín với hàng chục nghìn người hâm mộ chính là minh chứng sống động nhất cho sự bùng nổ về sức hút và khả năng tiêu thụ của thị trường nhạc Việt", nhóm phân tích nhận định.

Các nghệ sĩ đang trình diễn tiết mục âm nhạc trong một concert diễn ra hồi tháng 4/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm qua, thị trường ghi nhận nhiều đêm nhạc (concert) có quy mô hàng chục nghìn người. Nhóm nghệ sĩ độc lập nội địa nổi bật có concert See The Light của Mỹ Tâm với 40.000 khán giả (1 đêm), concert Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn với 30.000 người (2 đêm) hay concert All Rounder của Soobin với khoảng 26.000 người (3 đêm).

Trong khi đó, các chương trình âm nhạc còn đạt con số lên tới hàng chục nghìn người mỗi đêm như chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Anh trai say hi, Em xinh say hi... dưới sự đồng hành của các ngân hàng.

Ngoài ra, nhóm phân tích còn chỉ ra "concert quốc gia" như một hiện tượng mới với mô hình đối tác công - tư (PPP). Các đêm nhạc V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam hay Tổ Quốc Trong Tim thu hút 25.000-50.000 khán giả mỗi đêm.