Thuần dưỡng thành công giống xoài cao cấp Miyazaki Nhật Bản ở An Nhơn Tây, TPHCM, bán 300.000-600.00 đồng/quả

Giống xoài cao cấp-xoài Miyazaki Nhật Bản, trồng thành công ở TPHCM

Xoài Miyazaki, từ lâu đã được xem là một trong những loại trái cây đặc sản cao cấp bậc nhất của nông nghiệp Nhật Bản.

Qua quan sát của phóng viên Báo Dân Việt, với lớp vỏ đỏ rực quý phái, hương thơm nồng nàn cùng vị ngọt đậm đà, loại quả này khi nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam luôn có mức giá đắt đỏ, dao động từ 1,7 đến hơn 3 triệu đồng/quả.

Ấn tượng sâu sắc bởi hương vị đặc trưng trong một chuyến công tác tại Nhật Bản, anh Nguyễn Minh Nhân, Công ty TNHH Stellar Orchard đã quyết định khởi động một hành trình đầy thử thách, đưa giống xoài quý hiếm này về thích nghi với điều kiện khí hậu nóng ẩm của miền Nam Việt Nam.

Xoài Miyazaki, từ lâu đã được xem là một trong những loại trái cây đặc sản cao cấp bậc nhất của nông nghiệp Nhật Bản. Ảnh: Vân Nguyễn

Việc đưa một giống cây về vùng đất An Nhơn Tây là bài toán nan giải. Anh Nhân chia sẻ, thời điểm bắt đầu dự án, gần như chưa có tài liệu kỹ thuật nào tại Việt Nam để tham khảo, mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số 0.

Anh Nhân chia sẻ với phóng viên Báo Dân Việt, đội ngũ kỹ thuật của Stellar Orchard đã phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm trên 6 dòng giống khác nhau để theo dõi sát sao khả năng sinh trưởng, tỷ lệ ra hoa và đậu trái trong môi trường nhà màng.

Sau nhiều lần sàng lọc khắt khe, hai dòng giống có khả năng thích ứng tốt nhất với thổ nhưỡng địa phương mới được giữ lại để phát triển quy mô lớn.

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Để tạo ra những quả xoài đạt chất lượng tiệm cận với tiêu chuẩn khắt khe tại Nhật Bản, nhà vườn áp dụng quy trình canh tác khép kín hoàn toàn trong nhà màng, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở tư duy "tối ưu hóa dinh dưỡng" cho cây trồng.

Xoài Miyazaki khi trồng thành công tại An Nhơn Tây, TP.HCM có giá bán rất cạnh tranh, dao động từ 300.000 – 600.000 đồng/quả tùy theo trọng lượng. Ảnh: Vân Nguyễn

Nếu như tại Nhật Bản, quả xoài được bọc túi lưới khi còn trên cây để chờ chín tự nhiên và tự rụng, thì tại An Nhơn Tây, sự tỉ mỉ tương tự cũng được áp dụng triệt để.

Hàng trăm trái non bị loại bỏ không thương tiếc trong mỗi vụ mùa, sao cho mỗi cây chỉ giữ lại khoảng 5-7 quả tối ưu nhất. Việc giảm thiểu số lượng giúp cây tập trung toàn bộ nguồn dinh dưỡng đậm đặc nuôi quả, tạo nên lớp vỏ đỏ rực đặc trưng và độ ngọt vượt trội.

“Hiện tại, đơn vị đang sở hữu khoảng 1.500 gốc xoài đã được gần 4 năm tuổi. Sau thời gian dài kiên trì, lứa trái bói đầu tiên với gần 400 quả đã được thu hoạch thành công. Toàn bộ lứa quả đầu tiên này sau khi đưa ra thị trường đều được tiêu thụ nhanh chóng với những phản hồi rất tích cực từ phía người tiêu dùng”, với phóng viên Báo Dân Việt, anh Nhân tiết lộ.

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Mặc dù có nguồn gốc từ loại trái cây cao cấp có giá dao động từ 1,7 đến hơn 3 triệu đồng/quả, xoài Miyazaki khi trồng thành công tại An Nhơn Tây lại có giá bán rất cạnh tranh, dao động từ 300.000 – 600.000 đồng/quả tùy theo trọng lượng, mỗi quả đạt từ 400g đến 1kg.

Sau gần 4 năm kiên trì thử nghiệm khắt khe, giống xoài Miyazaki, Nhật Bản, loại trái cây được mệnh danh là trái cây cao cấp đã cho trái ngọt trên vùng đất An Nhơn Tây, TP.HCM. Ảnh: Vân Nguyễn

Sự chênh lệch hợp lý này giúp sản phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường trong nước. Dù đầu ra hiện nay chưa quá nhiều do diện tích mới ở giai đoạn đầu cho trái, nhưng những phản hồi tích cực từ khách hàng là động lực lớn cho nhà vườn.

Mặc dù đạt được những thành công bước đầu, anh Nhân khẳng định với Báo Dân Việt rằng, đây chưa phải là "đích đến cuối cùng". Đội ngũ kỹ thuật của Stellar Orchard vẫn đang tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, tối ưu hóa quy trình bón phân và xử lý ra hoa để nâng tầm chất lượng cho những vụ mùa tới khi cây bước vào giai đoạn sinh trưởng ổn định.

Theo Hội Nông dân xã An Nhơn Tây, sự thành công của mô hình xoài Miyazaki không đơn thuần là câu chuyện về một loại cây trồng mới, mà phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của nông nghiệp đô thị.

Thay vì chạy theo sản lượng đại trà, các nhà vườn đang hướng mạnh đến những sản phẩm đặc sản giá trị cao, ứng dụng công nghệ cao và quy trình canh tác nghiêm ngặt.

Với mô hình trồng xoài Miyazaki cho thấy với khoa học công nghệ và sự kiên trì, người nông dân Việt hoàn toàn có thể làm chủ những quy trình khắt khe nhất, từng bước xóa bỏ khoảng cách giữa nông sản Việt Nam và các loại trái cây cao cấp trên thế giới.