Một người Nghệ An 33 năm chăm "con đại bổ", tiết lộ kinh nghiệm thành công, kiếm hàng trăm triệu/năm

33 năm trước dốc cả gia sản đầu tư nuôi hươu sao-con đại bổ, cả làng ai cũng lo

Ông Hồ Ngọc Hoàng (SN 1961 tuổi, trú tại xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An) được người dân trong vùng biết đến là một trong những người tiên phong trong mô hình nuôi hươu ở địa phương.

Cơ sở nuôi hươu của lão nông luôn là địa chỉ tin cậy mà người dân trong vùng tìm đến để mua con giống, thương lái tìm mua nhung hươu chất lượng cao.

Ông Hoàng đã gắn bó với nghề nuôi hươu từ năm 1993. Khi đó, nghề nuôi hươu ở địa phương còn khá mới mẻ, cả vùng chỉ có vài hộ mạnh dạn đầu tư. Thời điểm này, giá hươu giống rất cao.

Một con hươu đực lên đến hơn 50 triệu đồng, hươu cái khoảng 10 triệu đồng. Đây là khoản tiền cực lớn vào thời điểm bấy giờ, đủ để nhiều gia đình xây dựng cả một ngôi nhà lớn. Vì thế, để nuôi hươu nhiều gia đình phải góp vốn chung nhau mua một con hươu giống.

Ông Hồ Văn Hoàng ở xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An, người đã có 33 năm gắn bó với nghề nuôi hươu lấy nhung và hươu sinh sản. Lão nông là người từng khiến cả làng phải lo khi dốc hết gia sản để nuôi con đại bổ. Ảnh: N.H

Nhận thấy hươu là vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương, ông Hoàng quyết định đánh cược với cơ hội làm giàu. Ông dành toàn bộ số vốn tích góp, vay mượn thêm để đầu tư hơn 100 triệu đồng mua 2 con hươu đực và một con hươu cái về khởi nghiệp.

Thấy ông Hoàng tậu một lúc 3 con hươu, dân làng ai cũng bảo là quá liều, bởi số tiền bỏ ra rất lớn. Nhưng lão nông tin nếu chăm sóc tốt thì hươu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài.

Những năm đầu, mọi kinh nghiệm đều phải tự học hỏi từ những người nuôi trước và tích lũy qua thực tế. Nhờ chịu khó tìm tòi, đàn hươu phát triển khỏe mạnh, bắt đầu cho thu hoạch nhung và sinh sản đều đặn. Thấy hiệu quả rõ rệt, ông tiếp tục giữ lại hươu con để nhân giống, mở rộng mô hình.

Hiện trang trại của ông Hoàng có 20 con hươu, trong đó 12 con hươu đực chuyên lấy nhung và 8 con hươu cái phục vụ sinh sản. Trung bình mỗi năm, một con hươu đực cho cắt nhung 2 lần, trọng lượng nhung từ 0,8kg đến 1kg là thu hoạch, có nhiều con đạt tới 1,4kg. Giá thị trường hiện nay hơn 11 triệu đồng/kg nhung.

Hươu giống sau khoảng 3 tháng nuôi là đủ điều kiện xuất bán. Hiện giá hươu đực giống từ 35 đến 40 triệu đồng/con, hươu cái giống từ 16 đến 18 triệu đồng/con. Nguồn giống tốt, cho nhung đều, chất lượng nên trang trại của ông Hoàng luôn được bà con tin tưởng để tìm tới mua con giống. Hươu giống đều có người đặt hàng trước khi xuất bán, gia đình ông Hoàng gần như không lo đầu ra.

Bí quyết nuôi hươu sao lấy nhung cho lợi nhuận tốt

Mỗi năm, nguồn thu từ bán nhung hươu và hươu giống mang lại cho gia đình ông Hoàng hàng trăm triệu đồng. Lão nông cho biết, ưu điểm lớn nhất của nghề nuôi hươu là vật nuôi khỏe mạnh, ít dịch bệnh và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc.

Suốt 33 năm qua gắn bó với nghề, ông Hoàng cho biết, bí quyết để thành công là nắm rõ tập tính loài hươu. Chuồng trại cần thoáng mát vào mùa hè, ấm khi đông tới, vệ sinh sạch sẽ, yên tĩnh. Thức ăn chủ yếu của đàn hươu là cỏ, lá cây, cây ngô và các loại rau xanh. Nguồn thức ăn cho đàn hươu phải sạch, an toàn.

Ông Hoàng chia sẻ, việc chủ động nguồn thức ăn sạch, an toàn, đảm bảo dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng khi nuôi hươu. Nhờ con đại bổ này, gia đình ông Hoàng ở xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: N.H

“Khi nuôi cần chú ý các giai đoạn phát triển của con hươu đực, hươu cái vào thời điểm cho nhung và sinh sản. Những con đang ra nhung cần bổ sung thêm ngô hạt ngâm nước qua đêm cho mềm rồi rửa sạch để tăng dinh dưỡng. Hươu cái đến thời điểm sinh sản cũng cần bổ sung thêm các nguồn thức ăn dinh dưỡng đảm bảo con non khỏe mạnh”, ông Hoàng chia sẻ thêm.

Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn hươu, gia đình ông Hoàng quy hoạch hơn 1ha đất để trồng ngô, lạc, cỏ, chuối, rau muống và nhiều loại cây thức ăn khác.

Mỗi mùa lại bố trí cây trồng phù hợp nhằm bảo đảm đàn hươu luôn có nguồn thức ăn tươi. Gia đình ông Hoàng còn tận dụng phân hươu để bón lại cho cây trồng, tạo thành vòng tuần hoàn khép kín, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất vừa cải tạo đất.

Từ những con hươu giống ban đầu, đến nay gia đình ông Hoàng đã sở hữu đàn hươu ổn định, con giống chất lượng, cho thu nhập ổn định. Hiện nay, nghề nuôi hươu lấy nhung, hươu sinh sản đang phát triển mạnh tại các địa phương ở Nghệ An. Đầu ra cho sản phẩm ổn định giúp nhiều gia đình ở địa phương có thu nhập khá.