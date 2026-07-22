Loại cỏ dại mọc bờ mương xưa không ai để mắt nay bán tới 120.000 đồng/kg, ăn tốt ngang thịt

Loại cỏ dại mọc bờ mương xưa không ai "ngó" ăn tốt ngang thịt

Có lẽ năn bộp vẫn là một cái tên khá xa lạ đối với nhiều bạn, nhưng đối với người dân miền Tây thì đã quá quen với loại cây này. Ảnh minh họa.

Từ loài cỏ dại mọc khắp các cánh đồng, cây năn bộp trở thành thứ đặc sản trời cho, không những giúp cải thiện bữa ăn hàng ngày mà còn mang lại thu nhập cho người dân.

Năn bộp có cọng hình trụ, to bằng chiếc đũa, thân rỗng, suôn dài. Thân cây có thể cao tới 1m, bên trong có từng vách ngăn xốp, thoạt nhìn như cọng hành. Người dân miền sông nước chỉ cần nhìn bằng mắt là đã có thể phân biệt với năn kim, cọng nhỏ hơn và không dùng chế biến thức ăn.

Phía bên ngoài gốc năn bộp thường phủ một màu vàng nâu vì nhiễm phèn. Khi lột bỏ phần ngoài hiện ra phần nõn bên trong màu trắng ngà bắt mắt. Nếu bạn dùng tay vuốt nhẹ vào cọng sẽ phát ra tiếng kêu "rắc rắc" thật vui tai vì thế người địa phương gọi là năn bộp. Vì là loại cây hoang dại nên mùa mưa, người dân cứ việc ra đồng nhổ năn bộp về để chế biến món ăn.

Ngoài việc chế nhiều món ngon, năn bộp còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe như giải rượu hiệu quả, kháng khuẩn; thanh lọc cơ thể, lợi tiểu, ngừa bệnh tim mạch.

Ngày trước, năn bộp chỉ là món ăn của nhà nghèo, không bán được giá. Nhưng hiện tại thì đã khác, loại cây này được nhiều nhà hàng, quán ăn sử dụng trong thực đơn đặc sản vùng miền, được đông đảo du khách yêu thích nên giá thành của loại rau này cũng vì thế mà tăng lên.

Loại cỏ dại mọc hoang có giá lên tới 120.000/kg, giúp hàng nghìn người thoát nghèo

Từ loại rau nhà nghèo, nay thành đặc sản giá đắt đỏ. Ảnh minh họa.

Rau năn bộp được đánh giá là rau sạch bởi đây là một thứ "rau đồng, cỏ nội" bởi không sử dụng phân, thuốc hóa học và chất bảo quản nên không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện nay, trên chợ mạng, loại rau năn bộp này được bán với giá 120.000 đồng mỗi kg. Nếu muốn mua số lượng nhiều thì người bán chỉ nhận đơn khi người mua đặt trước vài ngày.

Cây năn bộp mọc ở nhiều tỉnh như Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cà Mau... nổi tiếng nhất là năn bộp ở Bạc Liêu, Sóc Trăng. Khoảng tháng 4 âm lịch, khi năn bộp mọc bạt ngàn trên đồng, các chủ ruộng thuê người nhổ năn rồi chèo ghe ra chợ bán hoặc bán cả đám cho thương lái, để từ đó năn được phân phối đi khắp chợ huyện hay các tỉnh lân cận, đặc biệt năn bộp nay trở thành đặc sản rau sạch xứ Sài Gòn.

Có những hộ trồng rau năn bộp cho thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng. Tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, chỉ với 5 công đất chuyển đổi từ cây lúa sang trồng năn bộp, có nông dân thu hơn 100 triệu đồng tiền lãi từ cây năn bộp mỗi năm.

Theo những người có kinh nghiệm trồng và bán thì năn bộp phải hái đêm, nếu hái muộn sau 6h sáng thì năn sẽ bị già, không còn ngon. Sau khi hái về có thể ăn sống hoặc chấm với mắm kho, mắm chưng. Ngoài ra, có thể xào với tép hoặc các loại thực phẩm tươi sống khác như thịt lợn, thịt bò,...

Từ một loài cỏ dại, nay năn bộp trở thành loại rau "hái ra tiền" của người miền Tây. Một số xã thuộc huyện Hồng Dân và Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, bà con còn trồng năn bộp với diện tích lớn, thu hoạch quanh năm và bán khắp mọi miền đất nước. Từ món "ăn được" thành món "ăn ngon" nên giá thành của loại rau này cũng tăng lên đáng kể.