Người Singapore ăn uống, gác chân trên xe buýt sẽ bị phạt gần 400 USD

Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore (LTA) hôm nay cho biết các hành vi gây phiền hà trên xe buýt như mở nhạc lớn, gác chân lên ghế, xả rác, ăn uống sẽ bị áp dụng mức phạt tối đa 500 SGD (392 USD) từ ngày 23/9.

Theo LTA, quy định mới nhằm giúp việc đi xe buýt công cộng an toàn và thoải mái hơn. Mức phạt này được áp dụng tương tự quy định hiện hành đối với hệ thống đường sắt.

Những hành vi nghiêm trọng hơn, như gây cản trở hoặc nguy hiểm tại điểm trung chuyển và bến xe buýt, hay làm bẩn bất kỳ khu vực nào trên xe buýt, điểm trung chuyển, sẽ bị phạt tối đa 5.000 SGD.

Quy định không liệt kê cụ thể, tuy nhiên hướng dẫn thực thi cho thấy "làm bẩn" được hiểu là vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh. Trên thực tế, hành vi này bao gồm nôn mửa, tiểu tiện, khạc nhổ, bôi dịch cơ thể hoặc thức ăn, bùn đất, dầu mỡ lên ghế, sàn và tay vịn.

Hành khách xuống xe buýt tại Singapore ngày 21/9. Ảnh: AFP

Người có thẩm quyền, như nhân viên soát vé và lực lượng làm việc tại điểm trung chuyển, có thể lập biên bản vi phạm đối với hành khách vi phạm quy định. Sau đó, LTA sẽ tiến hành điều tra từng trường hợp.

Tài xế xe buýt không được trao quyền này nhằm giúp họ tập trung vào nhiệm vụ chính là lái xe an toàn. Tuy nhiên, tài xế có thể nhắc nhở hành khách chấm dứt hành vi gây phiền hà hoặc yêu cầu họ xuống xe nếu không chấp hành.

LTA cho biết sẽ cân nhắc từng trường hợp và bảo đảm xử lý công bằng, đặc biệt đối với những hành khách có vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần.

Xe buýt nối đuôi nhau vào một điểm dừng ở Singapore. Ảnh: LTA

Singapore áp dụng quy định chặt chẽ đối với không gian công cộng, với hàng loạt mức phạt dành cho hành vi xả rác hoặc hút thuốc tại những nơi bị cấm. Đây là một trong những lý do Singapore có biệt danh "Fine City", cách chơi chữ giữa "thành phố phạt tiền" và "thành phố tuyệt vời".

Biệt danh này đôi khi cũng được dùng để ca ngợi sự sạch sẽ, ngăn nắp của Singapore và thường xuất hiện trên các món quà lưu niệm dành cho du khách.

Singapore từng nổi tiếng với việc cấm kẹo cao su từ năm 1992, sau khi một số hành khách vứt bã kẹo bừa bãi, dán lên cảm biến cửa gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu điện ngầm.