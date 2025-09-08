Chồng đại gia tặng Phan Như Thảo căn hộ view biển hơn 10 tỷ đồng

Căn hộ của Phan Như Thảo có tầm nhìn hoàn toàn hướng ra biển Mỹ Khê, vị trí thuận tiện, được giới thiệu là "kiệt tác kiến trúc". Gần đây, diễn viên - MC thường xuyên về Đà Nẵng công tác, kết nối và phát triển công việc kinh doanh, nên ông xã muốn cô có nơi nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe.

Dự kiến, vợ chồng Phan Như Thảo nhận nhà vào năm sau, căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp nên không cần sửa chữa, cải tạo.

Việc mua nhà ở Đà Nẵng, theo cô, vẫn trong kế hoạch "sưu tập bất động sản tại các thành phố biển" mà chồng cô đang theo đuổi.

Người mẫu Phan Như Thảo.

Hiện vợ chồng Phan Như Thảo có resort, biệt thự và đất nền tại Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP HCM (trước thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu). Hầu hết trong số đó, họ đã hoàn tất xây dựng, dùng kinh doanh hoặc phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình.

Theo Phan Như Thảo, chồng cô đang phác thảo ý tưởng, chuẩn bị làm mới villa gỗ 800 m2 tại Đà Lạt. Trước đó, biệt thự này được xây dựng theo cảm hứng từ phong cách Bắc Âu, với khung thép, tường gỗ và bốn mặt ốp kính. Trải qua 5 năm sử dụng, đại gia Đức An muốn thay đổi, nâng cấp một số không gian bên trong. Việc này, theo Phan Như Thảo, tốn kém và mất công sức nhưng cô ủng hộ vì đó là đam mê của ông xã.

Phan Như Thảo trong chuyến công tác Đà Nẵng kết hợp ký hợp đồng mua nhà.

Về phần mình, gần đây, Phan Như Thảo tập trung phát triển sự nghiệp riêng song song hỗ trợ chồng. Bên cạnh duy trì các cơ sở kinh doanh gầy dựng gần 10 năm qua, cô thử sức một số lĩnh vực mới trong đó có sáng lập hệ thống giải thưởng dành cho ngành phun xăm thẩm mỹ trong nước và quốc tế. Từ lần đầu tổ chức, giải thưởng của Phan Như Thảo được đánh giá quy mô lớn, có tiếng vang, tạo tiền đề để cô củng cố vị thế trong mảng này.

Phan Như Thảo cho biết cô chịu nhiều áp lực, làm việc cường độ cao trong gần ba năm qua để có thành tựu bước đầu như hiện tại. Dù ông xã dư dả tài chính, cô có tham vọng xây dựng nguồn lực riêng, có thể hỗ trợ ngược lại chồng khi anh cần.

"Tôi từng đặt mục tiêu nghỉ hưu năm 35 tuổi, hoặc khi có 100 tỷ đồng. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình không thuộc típ người thích an nhàn, tự đặt ra thử thách rồi chinh phục mới khiến tôi hạnh phúc hơn", cô nói.