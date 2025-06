Người mẫu Phan Như Thảo hé lộ kế hoạch làm đám cưới với đại gia 62 tuổi

Người mẫu Phan Như Thảo và đại gia hơn 26 tuổi Đức An tổ chức lễ đính hôn riêng từ vào năm 2015. Thời gian đầu mới công khai chuyện tình cảm, cặp đôi này đối diện với không ít lời gièm pha vì chênh lệch tuổi tác quá lớn.

Hậu kết hôn, người đẹp sinh năm 1988 hạn chế tham gia các sự kiện mà tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ. Bên cạnh đó, Phan Như Thảo còn tập trung làm kinh doanh ở các lĩnh vực như nhà hàng, nghỉ dưỡng....

Mới đây, Phan Như Thảo và ông xã xuất hiện tại buổi họp báo liên quan tới lĩnh vực làm đẹp tại TP HCM. Người đẹp 8x mặc trang phục đơn giản, xuất hiện bên cạnh nửa kia. Giữa nơi đông người, cả hai không ngần ngại trao nhau cử chỉ tình tứ. Đại gia Đức An chính là người luôn bên cạnh đồng hành và hỗ trợ cô trong công việc kinh doanh.

Phan Như Thảo cùng đại gia Đức An xuất hiện tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh

Cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm ở giữa nơi đông người

Đại gia Đức An còn cảm thấy bất ngờ và thừa nhận Phan Như Thảo đã thay đổi quá nhiều sau một thập kỷ gắn bó: "Chu kỳ thay đổi 10 năm của Thảo đã đạt được rất nhiều sự thành công trong học vấn đến sự nghiệp và đứa con gái quá đáng yêu cho gia đình". Qua chia sẻ này, có thể thấy Đức An rất tự hào về bà xã kém 26 tuổi.

Dù bên nhau nhiều năm nhưng Phan Như Thảo và chồng vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Nữ người mẫu tâm sự không có ai chiều chuộng cô một cách vô điều kiện bằng tất cả trái tim như Đức An. Trong cuộc sống thường ngày, chồng của Như Thảo đảm nhận việc nấu ăn, đưa đón con gái đến trường, giao phó việc quản lý tài chính và tài sản cho vợ.

Nam đại gia còn xây dựng nhiều căn biệt thự trị giá hàng chục tỉ đồng dành riêng cho bé Bồ Câu. Phan Như Thảo cũng thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc chồng vào bếp hay vui đùa cùng con gái, khiến không ít người ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình cô.

Đại gia Đức An chính là người hỗ trợ và ủng hộ Phan Như Thảo trong công việc kinh doanh

Sau một thập kỷ gắn bó, Phan Như Thảo và đại gia Đức An đã chính thức đăng ký kết hôn từ đầu năm 2025. "Sau 10 năm, anh An nghĩ nên chung một nhà chính thức trên giấy tờ, về chung hộ khẩu nên cả hai đi đăng ký kết hôn. Ngày đăng ký kết hôn, hai người làm nhanh để khỏi đổi ý. Chúng tôi chạy nhanh lên nhận giấy tờ kết hôn và chụp một tấm ảnh kỷ niệm mà cả hai không chuẩn bị quần áo, tóc tai cho chỉnh tề", Phan Như Thảo cho hay.

Phan Như Thảo khẳng định việc đăng ký kết hôn không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. "Hiện tài sản cũng đứng tên tôi từ lâu nên không ảnh hưởng nhiều. Anh luôn tin em - đó là câu anh nói trước và sau khi kết hôn".

Về kế hoạch tổ chức đám cưới, Phan Như Thảo cho biết doanh nhân Đức An nhiều lần nhắc đến việc tổ chức: "Anh An năm nào cũng đòi làm nhưng tôi vẫn bận công việc và năm nay tôi tập trung nhiều thời gian cũng như tâm sức vào giải thưởng PMU'S Best Idol Awards nên vẫn chưa có kế hoạch. Anh ấy nói sẽ tổ chức đám cưới ngoài Nha Trang".

Phan Như Thảo cho biết cô tài sản do cô đứng tên, cuộc sống không ảnh hưởng nhiều sau khi đăng ký kết hôn với đại gia Đức An

Về chuyện tổ chức đám cưới, cô cho biết ông xã năm nào cũng giục, muốn tổ chức ở Nha Trang