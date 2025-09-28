Phan Như Thảo: 'Thu nhập từ phun xăm cao gấp 5 lần thời tôi làm showbiz'

Từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng, Phan Như Thảo rẽ hướng sang nghề phun xăm thẩm mỹ khi sinh con gái đầu lòng. Sau gần 10 năm, cô có cửa tiệm hoạt động ổn định, sáng lập một giải thưởng riêng trong lĩnh vực làm đẹp.

Trong cuộc trò chuyện với Ngôi Sao, Phan Như Thảo nói về lựa chọn này, cũng như cách cô và ông xã - doanh nhân Đức An - phân chia vai trò trong gia đình để cả hai cùng hạnh phúc, có điều kiện theo đuổi đam mê.

Diễn viên - người mẫu Phan Như Thảo.

- Điều gì khiến chị từ nghệ sĩ chuyển sang nghề phun xăm?

- Năm 2016, khi mang bầu bé Bồ Câu, tôi vẫn đi phim, thường xuyên về miền Tây quay Bồng bềnh trên sông. Đến khi bụng lớn, tôi mới chịu dừng hẳn công việc để ở nhà dưỡng thai.

Thời gian ở nhà chờ sinh khiến tôi buồn chán vì ngày nào cũng lặp lại chuyện ăn, xem phim, đọc sách. Thấy vậy, chồng gợi ý tôi học nghề phun xăm - lĩnh vực đang thịnh hành ở Mỹ lúc đó. Anh tin rằng với sự khéo tay, tỉ mỉ và yêu thích cái đẹp, tôi sẽ phù hợp. Tôi nhận ra đây là cơ hội nên bắt tay tìm hiểu ngay.

Sau khóa học đầu tiên, giáo viên đánh giá tay nghề của tôi khá tốt, nên ông xã mở một studio nhỏ tại nhà để tôi thực hành. Ban đầu, tôi chỉ làm cho người quen, sau nhờ họ giới thiệu thêm mà lượng khách tăng dần.

Chỉ sau khoảng nửa năm, tôi đã có lượng khách ổn định, bắt đầu nhận học viên, thuê thêm thợ và biến studio thành tiệm chuyên nghiệp. Sáu tháng tiếp theo, cơ sở phát triển như một doanh nghiệp nhỏ với đầy đủ bộ phận marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, lễ tân bên cạnh đội ngũ kỹ thuật viên.

Năm 2018, khi đưa Bồ Câu sang Mỹ thăm bà nội, tôi tranh thủ mở hai khóa đào tạo với mỗi lớp 20 học viên. Chỉ sau vài tuần, số tiền thu được khá lớn, tạo thêm động lực cho tôi gắn bó với nghề.

Thực ra ban đầu, tôi chỉ định học phun xăm để chờ con gái lên 2-3 tuổi sẽ cùng gia đình định cư nước ngoài. Nhưng khi công việc thuận lợi, tôi bị cuốn vào và muốn phát triển lâu dài. Đến nay, tôi đã gắn bó với nghề này gần 10 năm. Thu nhập từ phun xăm cao, có thể gấp 5-6 lần cát-xê của tôi thời hoạt động showbiz.

- Trước khi gặt hái thành công, chị từng đối mặt những khó khăn nào trong quá trình khởi nghiệp?

- Ngành phun xăm ngoài tay nghề còn phụ thuộc vào gu thẩm mỹ và sở thích từng khách hàng. Thời gian đầu, dù nỗ lực làm tốt, tôi vẫn gặp trường hợp khách không hài lòng. Sau này, tôi học cách lắng nghe nhiều hơn, quan sát kỹ và đưa lời khuyên để họ chọn dáng mày, màu môi phù hợp.

Qua thời gian và kinh nghiệm thực tế, tôi hiểu rõ hơn nhu cầu của khách, biết họ mong muốn gì và nên làm thế nào để kết quả tốt nhất.

Trong kinh doanh lẫn đời sống, tôi thường chịu phần thiệt về mình, sẵn sàng hỗ trợ khách đến khi họ hài lòng, bất kể nguyên nhân xuất phát từ đâu. Ông xã từng không đồng tình vì anh vốn thẳng thắn, rõ ràng. Anh khuyên tôi dù chiều khách cũng phải giữ nguyên tắc thì mới có thể phát triển bền vững.

Tôi cho rằng lợi nhuận quan trọng, nhưng danh tiếng và uy tín mới là điều khó giữ nhất. Với tôi, mất tiền không phải mất mát lớn, so với sức khỏe, thời gian hay tình cảm.

Khi mô hình mở rộng, việc quản lý vận hành và nhân sự cũng khiến tôi nhiều lần đau đầu. Tuy vậy, nhờ khả năng quản trị cảm xúc, tôi luôn giữ bình tĩnh dù trong lòng căng thẳng, từ đó tìm cách tháo gỡ từng vấn đề và vượt qua giai đoạn thử thách.

Khó khăn, thậm chí thất bại, trong kinh doanh là điều bình thường. Tôi có thể bù lỗ để duy trì một hạng mục đầu tư suốt vài năm nếu tin tưởng nó sẽ hồi phục và bứt phá trong tương lai.

Phan Như Thảo tham gia sự kiện tại TP HCM.

- Vì sao chị không hoạt động song song cả nghệ thuật lẫn kinh doanh, thay vì bỏ hết để làm lại?

- Thời mang thai, tôi nghĩ sau khi sinh, chờ con cứng cáp sẽ quay lại phim trường. Nhưng thực tế, làm mẹ bỉm sữa trong showbiz rất khó. Những chuyến đi phim xa nhà, các sự kiện buổi tối khiến tôi áy náy vì phải xa con. Tôi nhớ mãi cảnh một đàn chị vừa sinh đã quay lại đóng phim, luôn mang theo máy hút sữa và tranh thủ gọi điện về nhà nhìn con. Khi nghĩ đến Bồ Câu, tôi thương con quá nên quyết định dành trọn ba năm đầu cho bé.

Sau này, dù Bồ Câu đi mẫu giáo, con vẫn rất quấn mẹ, tôi không nỡ tách bé ra. Từ đó, tôi nghĩ nghệ thuật có lẽ không phải nghiệp cả đời. Trước đây, tôi từng học kế toán, marketing, kinh doanh, nay lại tìm thấy niềm vui ở phun xăm. Việc chuyển hướng này vừa giúp tôi gắn bó với con, vừa cho thấy mình có thể làm được nhiều công việc khác ngoài diễn xuất.

- Ngoài lý do chăm con, việc lấy chồng đại gia tác động thế nào đến quyết định bỏ showbiz của chị?

- Lúc đó, nhiều nghệ sĩ lấy chồng giàu có vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ tôi quyết định bắt đầu lại.

Tôi đủ tự tin vì trước khi lập gia đình đã tích lũy nhiều tài sản: xây nhà cho bố mẹ, mua nhà riêng, có thêm hai căn hộ cho thuê, xe hơi. Nếu khởi nghiệp thất bại, tôi vẫn có thể ở nhà chăm con, không phụ thuộc chồng.

Tôi vốn sống đơn giản, không mê hàng hiệu, không tiêu xài xa xỉ. Để có vốn mở tiệm, tôi bán một căn hộ ở phía Nam thành phố. Ông xã không đưa tiền, vì muốn tôi tự bỏ vốn để có trách nhiệm với công việc. Tất cả việc khởi nghiệp của tôi đều bằng tiền tích cóp của bản thân.

Hiện tôi vẫn lo các khoản chi tiêu sinh hoạt, học hành của con, đi du lịch. Ngay cả khi anh An có ý tưởng xây dựng hay đầu tư bất động sản mới, tôi cũng đóng góp trong khả năng.

Phan Như Thảo thời đóng 'Bồng bềnh trên sông'.

- Với mức sống gia đình được đánh giá cao hơn mặt bằng chung, chị gặp áp lực gì khi phụ trách phần sinh hoạt phí?

- Tôi hay đùa rằng đang nuôi cha con bé Bồ Câu với "tiêu chuẩn 5 sao", phải thừa nhận rất tốn kém.

Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là sự phân công hợp lý: chồng lo tài sản tích lũy, vợ lo sinh hoạt. Hơn nữa, các bất động sản của anh An đều đã sang tên cho tôi, kèm di chúc, nên tôi hay nói ông xã đang "làm việc" cho mình.

Nhu cầu sống của cá nhân tôi rất giản dị, điều tôi đam mê là làm việc và sáng tạo. Tôi thích nghĩ ra mô hình mới, mở rộng kinh doanh, tiền từ đó mà ra chứ không phải cật lực theo đuổi đồng tiền.

Với tôi, kiếm tiền không phải áp lực. Từ 17 tuổi tôi đã buôn bán, 19 tuổi có trong tay vài trăm triệu. Ngay cả khi mang thai, nghỉ ở nhà, tôi vẫn kiếm vài trăm triệu mỗi tháng, còn nhiều cát-xê đóng phim.

Trong khi đó, anh An dành toàn bộ thời gian cho gia đình - việc mà tôi không thể làm tốt. Trong lúc anh chăm con, các bất động sản vẫn tăng giá, đó là bảo hiểm cho tương lai, giúp hai vợ chồng yên tâm hơn lúc về già.

- Nếu tiền bạc không phải mục tiêu chính, chị theo đuổi lý tưởng nào khi xây dựng sự nghiệp?

Thời con gái, tôi từng đặt mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 35, việc mua nhà, tậu xe chỉ nhằm hướng đến tự do tài chính. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng muốn tạo ra điều gì đó bền vững, mang dấu ấn cá nhân. Từ suy nghĩ đó, tôi sáng lập PMU's Awards - giải thưởng phun xăm thẩm mỹ.

Ở vai trò chủ tịch, tôi dành gần như toàn bộ thời gian và tâm sức cho chương trình, luôn làm việc trong trạng thái tập trung cao độ song song với các công việc khác. Có ngày, tôi làm 12-14 tiếng.

Tôi xác định phải mất ít nhất 5 năm để xây dựng thương hiệu, nhưng kết quả bước đầu khá khả quan: ngay mùa thứ hai, số thí sinh và chuyên gia tăng 50% so với mùa đầu, khiến tôi lạc quan và sẵn sàng đầu tư mạnh hơn.

Nguồn kinh phí tôi tận dụng từ hoạt động spa, bán mỹ phẩm, thực phẩm khô, quảng cáo và sản xuất chương trình để nuôi dự án. Dù đang bù lỗ, tôi tin rằng chỉ cần kiên trì đến cùng, thành quả sẽ xứng đáng.

Chồng con ủng hộ Phan Như Thảo trong năm đầu cô tổ chức sự kiện về phun xăm.

- Chị làm gì để cân bằng cảm xúc khi liên tục làm việc cường độ cao?

- Tôi thường thức đêm chế tác trang sức, may vá, thêu thùa. Nhiều khi đi làm về căng thẳng, tôi không ngủ ngay mà ngồi xâu vòng, đan búp bê len.

Những công việc thủ công tuy đơn giản nhưng giúp tôi tập trung, tạm quên những điều đang làm mình áp lực. Sau đó, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu khoảng 5 tiếng và hôm sau lại tràn đầy năng lượng để tiếp tục công việc.