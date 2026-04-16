Giá vàng tương lai mạnh nhất trong tháng 4

Giá vàng tương lai ghi nhận phiên tăng gần 100 USD khi thị trường đánh giá lại các kịch bản có thể xảy ra liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz.

Giá mở cửa ở mức 4.769 USD và duy trì đà tăng trong suốt phiên, hầu như không xuất hiện nhịp điều chỉnh đáng kể, trước khi đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày tại 4.870 USD.

Đà tăng này đưa giá vàng lên mức cao nhất trong gần 30 ngày, xóa sạch mức giảm của phiên trước và củng cố trở lại xu hướng đi lên của kim loại quý.

Giá vàng thế giới tăng mạnh nhất trong tháng 4 (ảnh minh họa).

Diễn biến đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô tăng giá mà còn ở tính chất của dòng tiền, với lực mua duy trì ổn định, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư thay vì các hoạt động mua bù vị thế bán khống ngắn hạn.

Một trong những yếu tố chính hỗ trợ thị trường là nhận định ngày càng phổ biến rằng Mỹ đang ưu tiên các biện pháp gây áp lực kinh tế tại eo biển Hormuz, thay vì tiến hành các hành động quân sự trực tiếp.

Cách tiếp cận này được xem là nhằm tác động vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran — trụ cột quan trọng của ngân sách quốc gia — thông qua việc gia tăng kiểm soát an ninh hàng hải.

Theo các ước tính, xuất khẩu dầu chiếm phần lớn nguồn thu của Iran, trong đó phần lớn sản lượng được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong kịch bản dòng chảy thương mại bị gián đoạn hoặc hạn chế, nguồn thu ngoại tệ của nước này có thể chịu ảnh hưởng đáng kể, từ đó tác động đến khả năng duy trì các hoạt động kinh tế và quân sự.

Thị trường vì vậy có xu hướng nghiêng về kịch bản Iran sẽ chịu áp lực tài chính lớn hơn, làm gia tăng khả năng quay lại bàn đàm phán. Đồng thời, việc chuyển từ kịch bản xung đột quân sự trực tiếp sang các biện pháp kinh tế được xem là tín hiệu giảm leo thang tương đối, dù căng thẳng trong khu vực vẫn ở mức cao.

Trên thị trường kim loại quý, bạc ghi nhận mức tăng mạnh hơn vàng trong phiên 14/4 tăng 3,88 USD, tương đương 5,13%, và đóng cửa gần mốc 80 USD/ounce. Đây cũng là mức cao nhất của bạc trong khoảng 18 ngày, cho thấy đà tăng không chỉ tập trung ở vàng mà lan rộng ra toàn bộ nhóm kim loại quý.

Việc bạc tăng mạnh hơn vàng thường được xem là tín hiệu tích cực đối với xu hướng chung, phản ánh khẩu vị rủi ro cải thiện và kỳ vọng vào triển vọng tăng trưởng. Với vai trò kép vừa là tài sản trú ẩn vừa là nguyên liệu công nghiệp, bạc có thể hưởng lợi trong cả hai kịch bản - bất ổn kéo dài hoặc kinh tế toàn cầu phục hồi.

Xét về kỹ thuật, việc cả vàng và bạc đều đóng cửa gần mức cao nhất phiên và thiết lập đỉnh trong nhiều tuần cho thấy xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về tích cực.

Đối với vàng, vùng 4.900 USD đang trở thành ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo, trong khi mốc 5.000 USD/ounce được xem là cột mốc tâm lý đáng chú ý nếu đà tăng tiếp tục được duy trì.

Trong khi đó, bạc đang tiến sát ngưỡng 80 USD/ounce — một mức giá quan trọng về mặt tâm lý. Nếu vượt qua một cách thuyết phục, thị trường có thể hướng tới vùng mục tiêu tiếp theo quanh 88 USD/ounce.

Hiện tại, động lượng tăng của cả hai kim loại vẫn được củng cố bởi dòng tiền ổn định và chưa xuất hiện các tín hiệu suy yếu rõ rệt.