Năm mới Nhâm Dần 2022: Ngày giờ đẹp để khai xuân, mở hàng người kinh doanh cần lưu ý

Cụ thể, theo chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng, năm Nhâm Dần sao Ngũ Hoàng nhập trung cung, tính thổ, màu vàng, nắm ngôi cao quý, hiệu lệnh bốn phương. Sao này đắc lệnh thì nhân đinh tiền tài đều vượng, sự nghiệp hanh thông nhưng khi thất lệnh thì biến thành đại hung đại họa, nhẹ thì hao tài, đau ốm, nặng thì phá sản, chết người. Thái Tuế năm Dần hàm nghĩa đổi thay, vạn vật bắt đầu sinh trưởng. Tuy là sức sống dồi dào nhưng chưa phải là lúc xung khai bố cáo, vẫn là trong giai đoạn nuôi dưỡng chờ thời.

Với nhiều người kinh doanh việc chọn ngày và giờ để khai xuân, xuất hành đầu năm là việc làm rất quan trọng

Mùng 1 tết, bạn nên xuất hành vào lúc giao thừa, giữa trưa hoặc bảy đến chín giờ sáng về hướng Tây Bắc hoặc Đông Nam là tốt nhất. Ngày này phù hợp để khai trương, mở hàng với những người sinh năm 1960, 1961, 1966, 1967, 1970, 1971, 1976, 1977, 1980, 1981, 1986, 1990, 1991, 1996, 1997, 2000, 2001.

Mùng 2 tết, bạn nên xuất hành trước bảy giờ sáng hoặc chín đến mười một giờ về phía Đông hoặc Tây Nam là tốt nhất. Ngày này phù hợp để khai trương, mở hàng với những người sinh năm 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 1967, 1977, 1987, 1997, 1963, 1975, 1999.

Mùng 3 tết, bạn nên xuất hành lúc bảy đến chín giờ sáng hoặc buổi trưa và đi về phía Đông hoặc Nam là tốt nhất. Ngày này phù hợp để khai trương, mở hàng với những người sinh năm 1962, 1966, 1967, 1972, 1976, 1982, 1986, 1987, 1992, 1996, 1997, 2002.

Mùng 4 tết, bạn nên xuất hành trước bảy giờ sáng hoặc chín đến mười một giờ trưa về phía Nam hoặc Đông Bắc là tốt nhất. Ngày này phù hợp để khai trương, mở hàng với những người sinh năm 1963, 1965, 1969, 1973, 1975, 1979, 1983, 1985, 1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005.

Mùng 5 tết, bạn nên xuất hành lúc bảy đến chín giờ sáng hoặc buổi trưa và đi về phía Bắc hoặc Đông Nam là tốt nhất. Ngày này phù hợp để khai trương, mở hàng với những người sinh năm 1960, 1964, 1968, 1970, 1974, 1978, 1980, 1984, 1988, 1990, 1994, 1998, 2000, 2004.

Cũng theo chuyên gia Nguyễn Hoàng dự đoán, năm Nhâm Dần 2022, các ngành nghề thuộc lĩnh vực tài chính, chứng khoán tiếp tục có đà tăng giá tốt. Vàng bạc, sắt thép vẫn nối dài xu hướng gia tăng giá cả. Bất động sản có sự phục hồi nhẹ nhưng không đồng đều. Vật liệu xây dựng và ngành xây dựng có sự phục hồi ấn tượng. Ô tô, xe máy thoát ra được tình trạng trì trệ so với năm ngoái. Giáo dục, đào tạo gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Xăng dầu, gas, than đá có sự tăng giá khá mạnh. Y tế tiếp tục tất bật vì có nhiều việc phải làm, một số bệnh dịch mới có thể phát sinh. Du lịch và giao thông có sự hoạt động cầm chừng và không liên tục, có lẽ đủ để duy trì mà khó thu được lợi nhuận. Nhà hàng, ăn uống, lưu trú cũng không dễ phục hồi nhưng đã có nhiều chuyển biến so với năm trước.

"Nhìn chung, Nhâm Dần là một năm bán cát bán hung, con người cần phải chăm chỉ, siêng năng, thương yêu chia sẻ để vài năm nữa có những bước ngoặt lớn", ông Nguyễn Hoàng lưu ý.

Nguồn: http://danviet.vn/nam-moi-nham-dan-2022-ngay-gio-dep-de-khai-xuan-mo-hang-nguoi-kinh-doanh-can-luu-y-5020221214297978.htm