Xổ số miền Nam: Sáng 1-3, lộ diện khách hàng trúng độc đắc 18 vé Bình Phước và Long An

Sáng 1-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về những khách hàng trúng giải độc đắc và nơi đổi thưởng giải độc đắc của 2 đài Bình Phước và Long An.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 28-2, giải độc đắc (dãy số 681039) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Nơi bán trúng là đại lý vé số Huy Nghi ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long. Những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc tổng cộng 32 tỉ đồng đều mua vé online.

Tuy nhiên, đến khuya 28-2, nơi hợp tác với đại lý vé số Huy Nghi để đổi thưởng trước 14 vé trúng độc đắc cho các khách hàng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. 2 vé trúng độc đắc còn lại đã được đại lý Huy Nghi đổi thưởng.

Theo như chia sẻ của đại lý vé số Phú Vinh, nơi đây đổi thưởng bằng hình thức chuyển khoản tổng cộng 7 lần (mỗi lần chuyển từ 2,2 tỉ đến 5 tỉ đồng) vào tài khoản của các khách hàng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, giải độc đắc (dãy số 782506) của vé số Long An được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Long An đã lộ diện tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Nga Lượm

Đến sáng 1-3, chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Long An đã đến đại lý vé số Nga Lượm ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 vé Long An trúng độc đắc còn lại chưa xuất hiện khách hàng đến đổi thưởng.