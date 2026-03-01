Ở hai phường nào của Hải Phòng, mới tết ra dân "chốt sổ" là đã "cầm về" 180 tỷ?

Vườn đào của gia đình anh Nguyễn Trọng Cường và chị Chị Hoàng Thị Thúy tổ dân phố Dân Hạnh (phường An Dương, TP Hải Phòng). Ảnh: Thu Thuỷ

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua, phần lớn diện tích hoa, cây cảnh của hoa, cây cảnh ở phường An Dương, TP Hải Phòng tiêu thụ khá tốt tại các chợ hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố, tập trung chủ yếu là đào, quất cảnh và hoa các loại.

Theo thống kê năm 2025, phường An Dương, TP Hải Phòng có hơn 200 ha đào, quất, tăng hơn 10% so với năm 2024. Vụ thu hoạch Tết Bính Ngọ 2026, người trồng hoa, cây cảnh tại các làng nghề ở phường An Dương được mùa.

Các diện tích trồng đào, hoa, cây cảnh tập trung chủ yếu tại khu vực Đồng Dụ, Dân Hạnh, Tự Lập, Thành Công, Tri Yếu, Đoàn Tiến, xã Đặng Cương cũ và xã Quốc Tuấn, Lê Lợi, Tân Tiến cũ. Giá trị hoa, cây cảnh toàn phường An Dương ước đạt gần 100 tỷ đồng trong dịp Tết 2026.

Những gốc đào cổ thụ tại cánh đồng thuộc phường An Dương (TP Hải Phòng). Ảnh: Thu Thuỷ

Anh Đỗ Văn Tuân, tổ dân cư Dân Hạnh (phường An Dương, TP Hải Phòng)cho biết, năm 2025 gia đình anh trồng khoảng 150 gốc đào cổ thụ có tuổi đời từ 10 đến 30 năm.

Thời tiết năm nay có phần thuận lợi, cây đào sinh trưởng, phát triển tốt, tuy nhiên thời gian sinh trưởng dài hơn bình thường 1 tháng do nhuận hai tháng 6.

Do vậy, anh Tuân đã hãm tuốt lá đào, tính toán thời điểm ra hoa phù hợp để những cây đào to, dáng đẹp trong vườn vẫn đảm bảo bán được giá từ 5 –10 triệu đồng/ cây.

Nông dân đang tiến hành tỉa cành, uốn dáng cho quất trên cánh đồng thuộc khu dân cư Minh Kha, phường An Hải (TP. Hải Phòng). Ảnh: Thu Thuỷ

Gia đình anh Lê Văn Lâm - một trong những hộ trồng đào có tiếng tại khu dân cư Kiến Phong, phường An Hải, TP Hải Phòng chia sẻ, nghề trồng đào cảnh tuy vất vả và gặp khá nhiều rủi ro khi thời tiết bất lợi khiến hoa nở sớm.

Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của anh Lâm thì trồng đào chỉ cần tích cực để ý, theo dõi thời gian và thời tiết ngay từ đầu vụ là đã cầm 70% thắng lợi trong tay.

Cây đào cảnh vẫn là thứ cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với những cây trồng khác. Trung bình mỗi năm gia đình anh Lâm có thu nhập từ 300 -350 triệu tiền đào Tết.

Vườn đào của gia đình anh Lê Văn Lâm - khu dân cư Kiến Phong, phường An Hải, TP Hải Phòng. Ảnh: Thu Thuỷ

Phần đông các hộ trồng đào, hoa, cây cảnh ở 2 phường đều có mức thu nhập trung bình từ 150-350 triệu đồng/năm trở lên, có hộ trồng và kinh doanh lớn đạt doanh thu hàng tỷ đồng/năm, tiêu biểu như anh Nguyễn Trọng Cường tổ dân phố Dân Hạnh (phường An Dương) trồng đào thu nhập từ 0,8 - 1 tỷ/năm; anh Nguyễn Văn Hùng – khu dân cư Kiều Trung trồng hoa Lan thu nhập 3 - 5 tỷ/một năm; anh Đỗ Văn Sanh - khu dân cư Tân Tiến thu 4 - 5 tỷ/năm.

Trao đổi cùng PV báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Văn Linh - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Hải, TP Hải Phòng cho biết, để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn phường trồng khoảng 154 ha hoa, cây cảnh, rau màu cung cấp cho thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trong đó có 50 ha đào cảnh, 40 ha quất cảnh và 60 ha hoa các loại như lan, lay ơn, cúc, mẫu đơn, hồng, hoa giấy và các loại cây hoa khác.

Những cây đào được thương lái đến mua và vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: Thu Thuỷ

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của phường An Hải tập trung nhiều ở các tổ dân phố Kiến Phong, Đồng Thái, Minh Kha, Tê Chử, Hoàng Mai, Văn Phong. Một số loại hoa, cây cảnh chủ lực gồm đào, quất cảnh, hồng, cúc, lay ơn, hoa lan… đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân trong và ngoài địa bàn.

Nhờ chủ động kế hoạch sản xuất, bám sát nhu cầu thị trường, hoa, cây cảnh ở đây cơ bản bảo đảm, đầu ra thuận lợi. Ước tính tổng giá trị thu nhập từ hoa, cây cảnh và rau màu của toàn phường trong dịp Tết đạt khoảng 80 tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Năm nay, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, cây sinh trưởng đồng đều, dáng đẹp, nụ to, màu sắc tươi. Nhiều nhà vườn cho biết tỷ lệ khách đặt mua, thuê đào, quất đạt từ 50 - 80% sản lượng ngay từ đầu tháng 1/2026.

Song song với hoạt động sản xuất, phường An Hải đã triển khai tổ chức chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 từ ngày 1 - 15/2/2026 với trên 30 gian hàng hoa, cây cảnh nhằm xúc tiến, quảng bá thương hiệu cho sản phẩm hoa, cây cảnh của địa phương.