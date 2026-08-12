Bên trong trang trại kiểu mẫu, chế biến thứ nông sản nổi tiếng khắp toàn cầu của Cuba có gì?

Theo tờ Granma (Cuba), trang trại thuốc lá El Porvenir nằm gần Cumanayagua, chủ yếu trồng cây thuốc lá để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Luis Antonio Pérez, một trong hai người quản lý trang trại cho biết, năm 2025, sản lượng thuốc lá của trang trại đạt 15 tấn, và chắc chắn sẽ vượt trong năm nay.

Tháng 6 năm 2026, họ đã có một cơ sở phân loại kiểu mới, góp phần nâng cao chất lượng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá xuất khẩu.

Người quản lý nhấn mạnh, một loạt các khoản đầu tư đã được thực hiện tại trang trại, trong đó nổi bật khoản đầu tư cho các nhà kho và đường hầm sấy khô có kiểm soát để phát triển cây con, cũng như cho các hệ thống tưới nhỏ giọt cố định mới.

Sơ chế thuốc lá trong trang trại kiểu mẫu của Cuba. Ảnh: Granma.

Hệ thống mới nhất được mua trong năm nay có 112 tấm pin mặt trời, khoảng 45 công nhân tại El Porvenir (lực lượng lao động tăng lên 130 người trong những tháng thu hoạch thuốc lá) đã lắp đặt thiết bị, được cung cấp năng lượng bằng pin mặt trời, để tối ưu hóa quá trình sấy khô lá trong thời gian ngắn hơn.

Được nhập khẩu từ Ý, thiết bị này chỉ mất 20 ngày cho quá trình sấy khô, giảm 35% so với thời gian truyền thống.

Các tấm pin quang điện cung cấp năng lượng cho các quy trình khác như tưới nhỏ giọt, chiếu sáng trong các nhà kho sấy thuốc lá và vận hành thiết bị duy trì độ ẩm trong khu vực phân loại. Họ cũng đã tăng công suất của các luống gieo hạt, và ngoài 8ha được tưới nhỏ giọt, hiện nay có thêm 36ha được tưới phun mưa, tất cả đều được cung cấp năng lượng từ nguồn năng lượng tái tạo.

Aray Ercia Hernández, kỹ thuật viên kiểm soát chất lượng kiêm thư ký công đoàn, cho biết, nơi làm việc của cô có đầy đủ điều kiện cần thiết, bao gồm cả điều hòa không khí hoạt động liên tục. Cô giải thích rằng khi nhận giấy, họ sẽ phân loại theo khối lượng, màu sắc và chất lượng. Ngoài 17 loại giấy thường được chọn, các đồng nghiệp của cô tại El Porvenir đã tạo ra thêm hai loại nữa, để đảm bảo không một tờ giấy nào bị lãng phí.

El Porvenir không chỉ nổi tiếng với thuốc lá. Alcides Hernández Pérez, người quản lý trang trại, khẳng định rằng năm nay là năm có sản lượng cây lương thực được trồng nhiều nhất, đưa trang trại trở thành một ví dụ điển hình về đa dạng hóa nông nghiệp. Trong số các kế hoạch cho tương lai gần có việc xuất khẩu ớt.

Trang trại có khu chăn nuôi riêng, với lợn, gà và chuối, được thiết kế chủ yếu để tự cung tự cấp và nuôi sống công nhân và gia đình.