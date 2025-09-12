Một con số bất ngờ có thể xoay chuyển quyết định của Fed

Chỉ số giá sản xuất (PPI) – thước đo chi phí đầu vào của doanh nghiệp – bất ngờ giảm 0,1% trong tháng 8, trái ngược với kỳ vọng tăng 0,3%. Tính theo năm, PPI hạ còn 2,6%, thấp hơn nhiều so với dự báo 3,3%. PPI lõi cũng giảm 0,1% so với tháng trước, đưa mức tăng hàng năm từ 3,4% xuống 2,8%.

Diễn biến này khiến giới phân tích tin chắc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tuần tới. Theo công cụ CME FedWatch, 89,8% nhà đầu tư dự đoán Fed hạ 0,25 điểm phần trăm, còn khả năng cắt 0,5 điểm chỉ ở mức 10,2%.

Các chuyên gia cho rằng một mức cắt sâu hơn có thể hiệu quả hơn, song hiện chưa được thị trường “định giá”.

CPI tháng 8 có thể “phá vỡ” kỳ vọng cắt giảm lãi suất?

Dù PPI hạ nhiệt, giới kinh tế cảnh báo CPI tháng 8 có thể nóng hơn dự kiến. Dự báo chung cho thấy lạm phát toàn phần tăng 2,9% so với cùng kỳ (từ 2,7% tháng 7) – mức cao nhất kể từ đầu năm 2025. Lạm phát lõi được dự báo giữ ở 3,1%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Các yếu tố đẩy CPI tăng gồm giá xe cũ tăng khoảng 1,2% nhờ giá đấu giá nhích lên, xe mới tăng 0,2% vì ít khuyến mãi, bảo hiểm ô tô tăng 0,4% do chi phí sửa chữa và kiện tụng cao. Vé máy bay có thể nhảy 3% nhờ nhu cầu du lịch mùa hè, trong khi thuế quan tiếp tục len lỏi vào nhiều mặt hàng từ nội thất, quần áo đến điện tử.

Ngân hàng Bank of America dự báo CPI tháng 8 tăng 0,3% cả ở toàn phần lẫn lõi. Áp lực đến từ dịch vụ ngoài nhà ở, cùng với việc các ngành hàng vẫn phải gánh thêm chi phí thuế quan.

Thị trường tài chính phản ứng ra sao?

Phố Wall phản ứng tích cực trước PPI, khi cả ba chỉ số lớn đều lập kỷ lục mới trong phiên giữa tuần. S&P 500 tăng 0,5% lên 6.540 điểm, nâng mức tăng từ đầu năm lên 11%. Giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ cắt lãi suất trong tháng 9, nhưng CPI sắp tới sẽ quyết định liệu các đợt cắt tiếp theo vào tháng 10 và 12 có còn nguyên vẹn hay không.

Nếu CPI cao hơn dự kiến, lo ngại về tình trạng “lạm phát kèm suy thoái” có thể quay lại, nhất là sau khi dữ liệu thị trường lao động yếu đi. Tháng 8, số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000, tỷ lệ thất nghiệp vọt lên 4,3%. Đáng chú ý, Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa điều chỉnh giảm tới 911.000 việc làm trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến 3/2025.