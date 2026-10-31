Tổng giám đốc Khoáng sản TKV Trịnh Văn Tuệ bị khởi tố

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (VIMICO, mã chứng khoán: KSV) công bố thông tin bất thường vào ngày 30/10 về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Theo văn bản công bố, ông Trịnh Văn Tuệ bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến sự việc, Hội đồng quản trị (HĐQT) VIMICO đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10/2026.

Thay thế ông Tuệ, ông Lý Xuân Tuyên, Phó tổng giám đốc VIMICO, được giao quyền Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc.

Ông Trịnh Văn Tuệ.

Ông Trịnh Văn Tuệ, 54 tuổi, là kỹ sư chuyên ngành điện khí hóa - cung cấp điện, bắt đầu công tác tại Khoáng sản TKV từ năm 1992. Trong quá trình làm việc, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền và Công ty Luyện đồng Lào Cai.

Tháng 8/2015, ông Tuệ được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc VIMICO, sau đó giữ chức Tổng giám đốc từ tháng 3/2018. Đến tháng 4/2025, ông tiếp tục được bầu làm thành viên HĐQT doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2025-2030.

VIMICO có tiền thân là Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, thành lập năm 1995, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò địa chất, khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản như vàng, bạc, bạch kim, đồng, nhôm, sắt, titan...

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, VIMICO ghi nhận doanh thu thuần hơn 9.453 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.566 tỷ đồng.