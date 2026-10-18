Bắt, khởi tố Tôn Bằng: Chồng cũ Hằng Du Mục vướng vụ án liên quan nhãn hiệu của vợ cũ

Tôn Bằng bị bắt vì sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục”

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Tôn Bằng từng cùng Hằng Du Mục kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Sau khi hai người ly hôn, Tôn Bằng thành lập Công ty Dịch Dương và tiếp tục kinh doanh táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”.

Sun Yupeng (Tôn Bằng) bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Cơ quan chức năng xác định nhãn hiệu này đã được đăng ký bảo hộ và Tôn Bằng không được chủ sở hữu cho phép sử dụng để kinh doanh riêng. Việc sử dụng nhãn hiệu là một trong những nội dung đang được cơ quan điều tra làm rõ trong vụ án.

Khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại phường Tân Sơn, lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, có xuất xứ Trung Quốc. Số hàng được xác định có trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thương hiệu “Hằng Du Mục” vốn gắn với Nguyễn Thị Thái Hằng - nữ TikToker từng nổi tiếng với các video về cuộc sống tại Trung Quốc và sau đó trở thành một trong những gương mặt livestream bán hàng được chú ý trên mạng xã hội.

Tôn Bằng là ai?

Tôn Bằng là người Trung Quốc, từng kết hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục). Hai người kết hôn năm 2019 và có hai con trai chung. Trước khi kết hôn với Hằng, Tôn Bằng đã có hai con trai riêng. Trong những năm qua, gia đình Tôn Bằng và Hằng Du Mục từng xuất hiện trong nhiều video ghi lại cuộc sống tại Trung Quốc. Hằng Du Mục được biết đến qua các nội dung về cuộc sống du mục, những chuyến đi bằng xe nhà di động và sau đó phát triển mạnh công việc livestream bán hàng.

Tôn Bằng cũng từng tham gia vào hoạt động kinh doanh cùng vợ. Theo thông tin được đăng tải trước đây, Tôn Bằng phụ trách tìm nguồn hàng trong khi Hằng Du Mục livestream và xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội. Mặt hàng táo đỏ từng gắn với giai đoạn đầu trong hành trình kinh doanh của Hằng Du Mục.

Chính mối quan hệ này khiến Tôn Bằng không chỉ xuất hiện với tư cách chồng của một TikToker nổi tiếng mà còn từng được khán giả Việt biết đến qua những nội dung đời thường của gia đình.

Tôn Bằng và Hằng Du Mục.

Vì sao một người Trung Quốc lại được dân mạng Việt Nam quan tâm?

Thực tế, Tôn Bằng không phải người nổi tiếng tại Việt Nam. Sự chú ý dành cho anh chủ yếu bắt nguồn từ mối quan hệ với Hằng Du Mục. Hằng Du Mục từng xây dựng lượng người theo dõi lớn tại Việt Nam nhờ các video về cuộc sống ở Trung Quốc và sau đó nổi bật trong lĩnh vực livestream bán hàng.

Trong giai đoạn đầu, Tôn Bằng xuất hiện trong câu chuyện về gia đình và công việc của Hằng Du Mục. Vì vậy, khi cuộc hôn nhân của hai người xảy ra mâu thuẫn, cái tên Tôn Bằng cũng nhanh chóng được cộng đồng mạng Việt Nam biết đến.

Đặc biệt, những diễn biến liên quan đến việc ly hôn, quyền nuôi con và các tranh luận công khai giữa hai người khiến câu chuyện thu hút sự quan tâm lớn. Thời điểm phiên tòa diễn ra vào tháng 8/2024, thông tin về kết quả ly hôn được nhiều người theo dõi và chia sẻ.

Sự nổi tiếng của Tôn Bằng tại Việt Nam phần lớn là “sự nổi tiếng đi kèm” với Hằng Du Mục. Anh được công chúng biết đến trước hết với tư cách chồng của một KOC có sức ảnh hưởng, sau đó trở thành nhân vật được chú ý bởi những diễn biến trong cuộc hôn nhân này.