Đặc điểm nổi bật của cây kim tiền

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, cây kim tiền có thân phình to ở phía dưới giống như các bể trữ nước và nhỏ dần khi lên tới ngọn. Cây tập hợp các nhánh lá vươn thẳng lên cao và hơi chếch về hai bên cho hình dáng cây rất cân đối.

Lá của cây kim tiền dày màu xanh mướt, cuống ngắn, bên trong chứa nhiều nước. Chính bởi sở hữu lượng nước dồi dào nên cây có thể chịu được môi trường khô nóng.

Khi trưởng thành, cây kim tiền sẽ cho ra những bông hoa màu vàng nhạt, cụ thể là thời điểm giữa mùa hè cho đến đầu mùa thu. Tuy nhiên, kích thước của hoa nhỏ nên dễ bị tán cây che mất. Hoa của cây sẽ có xu hướng chuyển sang màu nâu đất sau một thời gian xuất hiện.

Ý nghĩa phong thủy cây kim tiền

Nhắc đến tên của cây kim tiền cũng đã thể hiện được ý nghĩa của bản thân. Cây kim tiền mang đến cho gia chủ tài lộc, may mắn, tiền tài, phú quý, giàu sang, sung túc, thịnh vượng.

Cây kim tiền được coi là loại cây mang lại may mắn, tài lộc cũng như mang nhiều ý nghĩa phong thủy cho gia chủ.

Từ "Kim" có nghĩa là phát tài, "Tiền" có nghĩa là giàu sang Phú Quý. Đặc biệt khi cây kim tiền ra hoa đại diện vận may của gia chủ ngày càng phát, tiền tài, lợi lộc, may mắn cũng ngày càng nhiều.

Người ta thường treo thêm trên cây kim tiền những chiếc nơ màu đỏ hoặc những dây đồng tiền vàng tượng trưng cho Hỏa và Kim. Việc trang trí nhằm tăng thêm vượng khí cho cây và giúp chậu cây hội tụ đủ các yếu tố trong ngũ hành

Trong phong thủy, cây kim tiền là Mộc, nơi cây sống và phát triển là Thổ, nước tưới cho cây phát triển thuộc Thủy.

Bí quyết để cây kim tiền ra hoa

Thông tin trên Tạp chí Đời sống và Pháp luật, để cây kim tiền ra hoa, bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

Đặt cây kim tiền ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng trực tiếp. Bạn có thể đặt cây gần cửa sổ hoặc ban công. Giữ cho nhiệt độ xung quanh cây ổn định, tránh những thay đổi đột ngột. Nhiệt độ lý tưởng cho cây kim tiền là từ 18-25 độ C.

Chọn loại đất tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng, thoát nước tốt. Bạn có thể trộn đất tribat với xơ dừa, trấu hun để tạo thành hỗn hợp đất trồng lý tưởng cho cây kim tiền. Tưới nước cho cây kim tiền khi đất trồng hơi khô. Tránh tưới quá nhiều nước vì có thể gây úng rễ.

Bạn có thể sử dụng các loại phân bón kích thích ra hoa hoặc thuốc kích thích sinh trưởng để giúp cây ra hoa nhanh hơn.

Bón phân cho cây kim tiền định kỳ 2-3 tuần/lần bằng phân NPK loãng. Cắt tỉa những lá vàng, lá héo để cây thông thoáng và tập trung dinh dưỡng cho việc ra hoa. Bạn có thể sử dụng các loại phân bón kích thích ra hoa hoặc thuốc kích thích sinh trưởng để giúp cây ra hoa nhanh hơn.

Vị trí đặt cây kim tiền thu hút tài lộc

Phòng khách: Đặt cây ở góc phòng, trên kệ TV, hoặc trên đôn (chậu). Hướng đặt tốt nhất là hướng Đông (thuộc hành Mộc) hoặc hướng Đông Nam (thuộc cung Tài Lộc). Đây là vị trí giúp thu hút vượng khí cho cả gia đình.

Bàn làm việc: Một chậu kim tiền nhỏ trên bàn làm việc giúp kích hoạt năng lượng tích cực. Cây mang lại sự minh mẫn, thăng tiến trong công việc và đưa ra các quyết định sáng suốt về tài chính.

Quầy thu ngân, cửa hàng: Đặt cây kim tiền ở quầy thu ngân hoặc gần cửa ra vào (nhưng không đối diện trực tiếp) giúp "chiêu tài", thu hút khách hàng và mang lại doanh thu tốt.

Các vị trí cần tránh đặt cây

Phòng tắm: Đây là nơi ẩm ướt, có nhiều uế khí. Đặt cây ở đây không tốt cho năng lượng phong thủy và cũng dễ làm cây bị úng thối do độ ẩm cao.

Đối diện cửa chính: Không nên đặt cây ngay đối diện cửa ra vào. Nhiều quan niệm cho rằng vị trí này có thể làm tài lộc đi thẳng ra ngoài, gây thất thoát.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.