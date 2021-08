Lùm xùm tăng giá giữa mùa dịch, Bách Hoá Xanh kinh doanh thế nào?

Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng Bách Hoá Xanh trong tháng 7 vừa qua đạt hơn 2,1 tỷ đồng mỗi ngày, cao nhất từ trước tới nay.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) vừa công bố kế quả kinh doanh của Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) với tổng doanh thu 7 tháng đầu năm đạt 17.600 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng trong tháng 7, Bách Hoá Xanh ghi nhận doanh thu đạt gần 4.240 tỷ đồng, tăng 55% so với tháng 6 và tăng 133% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng vượt trội này đã đẩy tỷ lệ đóng góp của BHX trong tổng doanh thu của MWG lên tới 45%. Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt hơn 2,1 tỷ đồng trong tháng, cao nhất từ trước tới nay.

Có thể thấy, Bách Hoá Xanh đang là “cần câu cơm” của MWG khi đóng góp tới 45% vào cơ cấu doanh thu của Thế giới Di dộng khi trên 2.000 cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh phải tạm đóng cửa, hạn chế bán hàng.

Nhiều cửa hàng Bách Hoá Xanh bị xử phạt trong tháng 7/2021.

Bách Hoá Xanh đã cung cấp 31.000 tấn hàng tươi sống cho 27 triệu lượt khách hàng trong tháng 7, gấp gần 2,5 lần so với mức trung bình trước dịch. Trung bình, Bách Hoá Xanh có tới 900.000 lượt khách mỗi ngày, gấp 1,4 lần so với trước dịch.

Đáng chú ý, trong tháng 7 Bách Hoá Xanh cũng ghi nhận số lượt phục vụ đạt ngưỡng kỷ lục trên kênh BHX online với hơn 315.000 đơn hàng giao thành công - gấp 1,5 lần so với mức trung bình trước dịch. Lũy kế 7 tháng đầu năm, BHX online báo số lượng đơn hàng và doanh thu gấp gần 5 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu tăng đột biến nhờ nhu cầu thực phẩm tăng mạnh, song BHX cho biết biên lợi nhuận gộp của công ty lại giảm so với tháng 6. Việc này do nguồn cung và cách thức cung ứng hàng hóa thay đổi đột ngột, dẫn tới nhiều chi phí mới phát sinh.

Ngoài các chi phí biến đổi tăng theo doanh thu, khi đạt đến quy mô hiện nay, Bách hóa Xanh cho biết đã kiểm soát tỷ lệ chi phí cố định trên doanh thu tốt hơn để tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động.

Tuy vậy, thời điểm dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh trở lại cũng là lúc Bách Hoá Xanh vướng trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận khi liên tục bị người tiêu dùng "tố" tăng giá giữa mùa dịch bùng phát. Không chỉ tăng giá, Bách Hoá Xanh còn bị nhiều người dùng phản ánh việc không niêm yết giá, bán hàng thiếu, bán hàng quá date, bóc lột sức lao động nhân viên…

Làn sóng chỉ trích, thậm chí kêu gọi tẩy chay của dư luận, đại diện chuỗi cửa hàng này đã lên tiếng giải thích việc giá cả tăng cao do các chi phí vận chuyển, chi phí nhân công, chi phí hao mòn do thời gian lưu thông kéo dài do dịch bệnh. Theo đó, đơn vị này cũng cam kết làm việc với nhà cung cấp để giữ giá mua vào, không tăng giá bất hợp lý, tiếp tục tăng sản lượng mua và giữ giá bán không tăng, để phục vụ người tiêu dùng.

Cũng trong tháng 7 cao điểm vừa qua, hàng loạt cửa hàng Bách Hoá Xanh tại nhiều địa phương phía Nam như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang... bị xử phạt vì các vi phạm vì bán hàng không đúng giá niêm yết, bán hàng quá hạn sử dụng.

