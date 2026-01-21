Loạt ngân hàng “phá đỉnh” lợi nhuận

Ngân hàng quốc doanh vững đà bứt phá

Đến thời điểm này, đã có 3 ngân hàng quốc doanh công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2025. Theo đó, lãnh đạo Vietcombank ước tính lợi nhuận trước thuế tăng hơn 7% so với năm 2024. Với lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 đạt hơn 42.200 tỷ đồng, ước tính năm 2025, Vietcombank lãi trước thuế trên 45.000 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử và tiếp tục dẫn đầu toàn hệ thống.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Huy động vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Tiếp đến là VietinBank, Ban lãnh đạo Ngân hàng này ước tính lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt trên 41.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024. Quy mô tổng tài sản ngân hàng vượt mức 100 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024.

Tại BIDV, tính đến hết 31/12/2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng. Tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024, tiếp tục là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%.

Đa phần các ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tích cực hơn trong năm 2025

Thêm ngân hàng tư nhân lãi tỷ USD

Nếu như năm ngoái, chỉ có hai ngân hàng TMCP tư nhân là MB và Techcombank góp mặt trong danh sách lợi nhuận tỷ đô, thì năm nay đã có thêm VPBank.

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, năm 2025 lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt cao nhất lịch sử với hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 121% kế hoạch đã đề ra.

Trong đó, riêng quý IV, lợi nhuận VPBank vượt 10.200 tỷ đồng, cao nhất trong 4 năm qua. Các chỉ tiêu sinh lời ghi nhận sự cải thiện đáng kể, với ROE, ROA hợp nhất lần lượt đạt gần 16% và 2,2%. Trong đó, ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận hơn 26.300 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 44,4% so với năm 2024.

Tổng tài sản hợp nhất của nhà băng này cũng tăng trưởng mạnh 36,4%, lên 1,26 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng hợp nhất tại thời điểm cuối năm 2025 đạt hơn 961.000 tỷ đồng, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ tại cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, tín dụng riêng lẻ ở mức 850.000 tỷ đồng, tăng 35% - đánh dấu tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Nguồn vốn huy động tăng trưởng 12% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng CASA đột phá trong bối cảnh thị trường khó khăn với tỷ trọng CASA đạt mức trên 25% vào cuối 2025.

MB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt trên 34.200 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm ngoái.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản MB đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Dư nợ tín dụng vượt mức 1 triệu tỷ đồng, tăng 35%. Các chỉ số về hiệu quả và an toàn duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,3%.

Techcombank cũng vừa công bố lợi nhuận trước thuế đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Techcombank vượt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng gần 18,4% so với đầu năm, lên 824 nghìn tỷ đồng. Tổng tiền gửi tăng 17,9%, đạt 665,6 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ CASA chiếm 40,4% tổng huy động.

Ngân hàng nhỏ bứt phá

Trong số các ngân hàng vừa công bố kết quả kinh doanh 2025, nhiều ngân hàng cũng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng bứt phá. Trong đó, LPBank đạt lợi nhuận trước thuế 14.269 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này và tăng trưởng 17% so với năm 2024.

Tổng tài sản ngân hàng thời điểm cuối 2025 đạt 605.585 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Nam A Bank cũng công bố lợi nhuận trước thuế tăng khá mạnh 15,6% so với năm 2024, đạt 5.254 tỷ đồng.

ABBank thậm chí công bố lợi nhuận tăng gấp 4,7 lần so với năm ngoái, với lãi trước thuế đạt 3.522 tỷ đồng; KienlongBank tăng mạnh tới 109%, lên mức lãi 2.323 tỷ đồng.

BVBank đến hết tháng 11/2025 ghi nhận lợi nhuận đạt 515 tỷ đồng, vượt 31% so với mức thực hiện năm 2024.

Tăng trích lập rủi ro, đã có nhà băng báo lãi giảm

Đến thời điểm này, Sacombank là nhà băng duy nhất công bố lợi nhuận đi lùi. Theo đó, năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ngân hàng chỉ đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Theo lãnh đạo ngân hàng, kết quả này chịu tác động chủ yếu từ việc ngân hàng chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập cả năm hơn 11.300 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 837.000 tỷ, tăng 24% và tổng tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ, tăng 16%.

Một trong những ngân hàng lớn khác cũng phải sử dụng lợi nhuận cho việc tái cơ cấu là NCB. Lãnh đạo nhà băng này cho biết dự kiến lợi nhuận trước phân bổ năm 2025 đạt gần 900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phê duyệt tại Đề án tái cơ cấu, toàn bộ lợi nhuận phát sinh của NCB sẽ được sử dụng để bù đắp các tổn thất tài chính do nợ xấu đã được nhận diện trong Đề án tái cơ cấu. Do đó, theo công bố dự kiến, lợi nhuận sau phân bổ của ngân hàng đến cuối năm 2025 sẽ là 0 đồng.