Các ngân hàng Trung Quốc tung sản phẩm tiền gửi gắn với vàng

China Merchants Bank - ngân hàng thương mại cổ phần top đầu tại Trung Quốc đại lục - tung nhiều sản phẩm liên quan đến vàng. Sản phẩm tiền gửi cấu trúc mới nhất, có kỳ hạn linh hoạt từ 7 ngày, mức đầu tư tối thiểu 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.435 USD). Lợi suất kỳ vọng hàng năm dao động từ 1% đến 1,78%, tùy theo diễn biến giá vàng.

Các ngân hàng nước ngoài tại Trung Quốc lại tập trung vào những sản phẩm có kỳ hạn dài hơn và lợi suất cao hơn. Đơn cử, đầu năm nay, ngân hàng DBS ra mắt một sản phẩm tiền gửi cấu trúc được bảo toàn vốn. Sản phẩm này có lợi suất gắn với giá vàng giao ngay bằng USD, kỳ hạn 12 tháng, mức đầu tư tối thiểu 10.000 USD, với lợi suất hàng năm dao động từ 1,5% đến 4%.

Điều này nằm trong bối cảnh lãi suất tiền gửi có kỳ hạn ở mức thấp trong khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới, thổi bùng sự quan tâm của nhà đầu tư với vàng tại Trung Quốc đại lục.

Hiện 5 ngân hàng quốc doanh lớn, gồm Ngân hàng Trung Quốc (BOC) và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), chỉ trả lãi khoảng 0,95% cho tiền gửi kỳ hạn một năm.

"Lãi suất tiền gửi liên tục giảm, không còn đáp ứng được nhu cầu bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản của nhà đầu tư", ông Fu Yifu, nhà nghiên cứu đặc biệt tại Ngân hàng Thương mại Tô Châu, trụ sở tại Nam Kinh (tỉnh Giang Tô), đánh giá.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 6%, lên trên 4.620 USD một ounce. Trong khi đó, Goldman Sachs dự báo kim loại quý có thể tiếp tục lập kỷ lục mới 4.900 USD trong năm nay.

Với vàng, theo ông Fu, đây vẫn là tài sản trú ẩn an toàn. Khi kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, vàng thường cho thấy khả năng chống chịu tốt. Việc phân bổ một phần danh mục vào các sản phẩm gắn với kim loại quý có thể giúp nhà đầu tư giảm rủi ro tổng thể ở mức nhất định.

Tính đến cuối 2025, số sản phẩm quản lý tài sản của các ngân hàng tại Trung Quốc đại lục có chữ "vàng" trong tên gọi đã lên tới 52, theo dữ liệu từ Trung tâm đăng ký và lưu ký quản lý tài sản Trung Quốc. Chỉ vài năm trước, những sản phẩm như vậy hầu như không xuất hiện. Riêng trong tháng 12/2025, đã có 7 sản phẩm liên quan đến vàng được tung ra thị trường.

Tuy vậy, theo ông Fu, cấu trúc lợi suất của nhiều sản phẩm gắn với vàng khá phức tạp và các khoản đầu tư này tiềm ẩn nhiều bất định. "Nếu giá vàng biến động ngoài dự kiến và không đạt ngưỡng đã định sẵn, nhà đầu tư có thể chỉ nhận được mức lợi suất bảo đảm tối thiểu, thậm chí thấp hơn tiền gửi thông thường", ông nói.

Ngoài ra, phần lớn các sản phẩm không cho phép rút trước hạn, khiến nhà đầu tư đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ những cơ hội đầu tư khác.