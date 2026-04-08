Vụ án Mr Pips: Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái chuyển "tiền bẩn" thành bất động sản

Công an TP Hà Nội đã ban hành bản Kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, TP.HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền gây xôn xao dư luận.

Trong vụ án này, Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cơ quan điều tra kết luận, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.

Phó Đức Nam và bạn gái kiêm quản lý Nguyễn Thanh Tâm.

Theo Kết luận điều tra, để che giấu số tiền phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, TP.HCM, là bạn gái kiêm quản lý của Nam) liên hệ với bị can Phó Đức Thắng (SN 1968, bố đẻ của Nam) để nhờ Thắng tìm giúp người đứng tên để mở công ty.

Thắng mượn căn cước công dân của một số người gửi cho Tâm để đứng tên thành lập các công ty như TNHH Bất động sản South Wealth; công ty CP Tech Invest. Sau đó, Phó Đức Nam lại chỉ đạo Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân hai công ty trên dùng số tiền chiếm đoạt của các bị hại để mua, bán bất động sản ở TP.HCM và các tỉnh lân cận. Các căn hộ, thửa đất này chủ yếu do Nguyễn Thanh Tâm và Phó Đức Thắng đứng tên.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định số bất động sản được mua từ "tiền bẩn" của Mr Pips gồm: Các căn hộ T2-B28.03; T2-B35.03; T2-B06.06 và căn hộ T2-B28.04 khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Mr Pips Phó Đức Nam và khối tài sản khổng lồ sau khi bị bắt.

Ngoài ra, số bất động sản này còn có: Căn hộ 2408 tòa Tilia chung cư Empire City, phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP.HCM); thửa đất số 39 tờ bản đồ số 65 tại số 1L, đường số 10, phường Thảo Điền; căn hộ MA-08.01 chung cư Diamond Island, phường Bình Trưng Tây, TP.HCM; căn hộ 1904, tòa nhà R2-Sunshine Riverside, phường Phú Thượng, Hà Nội...

Bên cạnh đó, số lượng bất động sản này được kê biên còn có hàng chục căn hộ, thửa đất khác. Ngày 31/10/2024, khi biết tin con mình là Phó Đức Nam bị bắt, bị can Phó Đức Thắng đã rút tiền trong tài khoản rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi nhiều người thân.