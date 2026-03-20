Lộ thêm mảng tối của Shark Bình sau thập kỷ nổi danh cùng ‘chiếc ví bí ẩn’

Rửa tiền qua ví Ngân Lượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền do Phó Đức Nam cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra (CQĐT), sau khi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã thực hiện hành vi rửa tiền.

Trong số các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội ''Rửa tiền'' với Nam có ông Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của Nam), bà Lê Thị Liễu (SN 1969, mẹ của Nam) và ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Để thực hiện hành vi rửa tiền, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong số các công ty trung gian này có Công ty CP Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, người chỉ đạo chung các hoạt động.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc có vai trò đồng phạm trong hành vi rửa tiền thông qua hệ thống ví điện tử của CTCP Ngân Lượng.

Theo kết luận, để nhận tiền từ nhà đầu tư, Nam và các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của CTCP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán cho nhiều sàn forex không được cấp phép tại Việt Nam như GKFX, DK Trade... Dòng tiền của các nhà đầu tư được chuyển vào ví, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi nạp vào các sàn giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, khoảng 150 bị hại đã chuyển hàng trăm tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng. Đây được xem là một phần trong tổng số hơn 1.300 tỷ đồng mà Phó Đức Nam bị cáo buộc chiếm đoạt.

Ngoài vụ án này, Shark Bình hiện đang bị tạm giam để điều tra trong một vụ án khác với ba tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Shark Bình (trái). Ảnh: VNN

Hai thập kỷ nổi danh và “đế chế” Ngân Lượng trong hệ sinh thái NextTech

Trong hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Hòa Bình là một trong những gương mặt tiêu biểu của giới công nghệ Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ của thương mại điện tử và thanh toán số.

Sinh năm 1981, ông Bình khởi nghiệp từ rất sớm và từng bước xây dựng NextTech Group thành một hệ sinh thái công nghệ đa lĩnh vực. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều mảng như thương mại điện tử, logistics, công nghệ tài chính và chuyển đổi số, với hàng chục công ty thành viên.

Một trong những trụ cột quan trọng nhất của hệ sinh thái là CTCP Ngân Lượng – nền tảng ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến ra đời từ năm 2012. Đây là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thanh toán trung gian tại Việt Nam, khi thị trường còn ở giai đoạn sơ khai.

Ngân Lượng nhanh chóng phát triển nhờ tận dụng làn sóng thương mại điện tử. Hệ thống này kết nối với gần 40 tổ chức tài chính và viễn thông, phục vụ hàng triệu người dùng và hàng trăm nghìn tài khoản ví. Trong giai đoạn 2016–2018, doanh nghiệp từng ghi nhận doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng, trở thành “con gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái NextTech.

Không chỉ dừng ở quy mô, Ngân Lượng còn đóng vai trò “hạ tầng tài chính” cho nhiều hoạt động kinh doanh số. Với khả năng xử lý thanh toán linh hoạt, nền tảng này giúp kết nối dòng tiền giữa người dùng, doanh nghiệp và các nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính của doanh nghiệp này cũng có những biến động lớn. Năm 2022, công ty tăng vốn điều lệ từ hơn 50 tỷ đồng lên gần 370 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn, nhưng đến đầu năm 2024 lại giảm về mức ban đầu, tương đương mức sụt giảm tới 86% vốn. Những thay đổi này khiến thị trường đặt nhiều câu hỏi về chiến lược tài chính và cấu trúc cổ đông.

Bên cạnh Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình còn được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Với hình ảnh “Shark Bình”, ông theo đuổi phong cách đầu tư riêng, tập trung vào các startup công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực fintech và thương mại điện tử. Doanh nhân này đã rót vốn vào hàng chục dự án khởi nghiệp tại Việt Nam.

Từ một người tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử, xây dựng thành công hệ sinh thái công nghệ quy mô lớn, đến việc trở thành bị can trong các vụ án tài chính nghiêm trọng, hành trình của ông Nguyễn Hòa Bình cho thấy ranh giới mong manh giữa đổi mới công nghệ và rủi ro pháp lý.

Ở trung tâm của hành trình ấy, CTCP Ngân Lượng – từng là biểu tượng của thanh toán số Việt Nam – nay trở thành điểm nút quan trọng trong một vụ án lớn, đặt ra nhiều vấn đề về quản trị, kiểm soát và minh bạch trong lĩnh vực fintech đang phát triển nhanh chóng.