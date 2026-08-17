UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất ký hiệu 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Lô đất thuộc một phần thửa số 15, tờ bản đồ số 64, có diện tích 6.446m². Theo quy hoạch, khu đất có chức năng hỗn hợp gồm nhà ở và dịch vụ, trong đó diện tích dành cho chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%.

Công trình được xây dựng tối đa 6 tầng, chiều cao không quá 24m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần và quy mô dân số dự kiến không quá 608 người. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. Theo phương án được phê duyệt, cuộc đấu giá dự kiến tổ chức trong tháng 9/2026. Giá khởi điểm của lô đất hơn 1.900 tỷ đồng, tương đương gần 295 triệu đồng/m².

Lô đất “vàng” từng bị bỏ cọc ở Thủ Thiêm sắp được đấu giá lại

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền sử dụng đất trong thời hạn quy định của pháp luật về quản lý thuế. UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND phường An Khánh tổ chức xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá, bảo đảm quá trình đấu giá được thực hiện công khai, đúng quy định.

Đáng chú ý, đây là một trong những lô đất từng gây chú ý tại phiên đấu giá đất Thủ Thiêm vào cuối năm 2021. Khi đó, Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô đất 3-5 với mức giá 3.820 tỷ đồng, gấp đôi mức giá khởi điểm dự kiến trong lần đấu giá lại này.

Sau khi trúng đấu giá, doanh nghiệp phải nộp 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, hết thời hạn 180 ngày theo hợp đồng, Dream Republic vẫn không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp sau đó mất khoản tiền đặt trước 115 tỷ đồng, còn lô đất được thu hồi để thực hiện lại các thủ tục đấu giá theo quy định. Việc đưa lô đất trở lại thị trường được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác nguồn lực đất đai, bổ sung nguồn thu ngân sách và thúc đẩy tiến độ đầu tư, hoàn thiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau nhiều năm đình trệ.