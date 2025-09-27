Lẻn vào đám cưới người lạ, “cuỗm” gần trăm triệu tiền mừng

Làm giàu siêu tốc nhờ “tiền” của thiên hạ

Một người đàn ông tại Quý Châu, Trung Quốc đã bị kết án gần 2 năm tù khi “làm giàu” bằng cách… lẻn vào đám cưới của người khác và ăn cắp tiền mừng.

Điều đáng chú ý, kẻ trộm này có trình độ cử nhân, rõ ràng có thể tìm một công việc chân chính bằng khả năng của mình. Tuy nhiên, hắn có lẽ muốn kiếm tiền nhanh chóng hơn nên sẵn sàng chấp nhận rủi ro, trà trộn vào nhiều đám cưới khác nhau để trộm cắp.

Ảnh minh họa

Được biết, kẻ trộm họ Cen, là một cử nhân đang thất nghiệp. Trong một lần xem video về đám cưới trên mạng, hắn nhận thấy đây chính là một môi trường trộm cắp lý tưởng bởi có rất đông người và không khí khá hỗn loạn.

Do đó, từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, hắn đã trộm tiền mừng cưới 4 lần với tổng số tiền lên đến hơn 26.000 NDT (93,6 triệu đồng). Sau vụ việc, gia đình hắn đã trả lại toàn bộ số tiền hắn đã trộm và được một số nạn nhân tha thứ.

Hiện tại, tòa án Trường Thuận, tỉnh Quý Châu đã tuyên phạt kẻ trộm 1 năm 8 thấng tù giam. Ngoài ra, còn phạt tiền 5.000 NDT (18 triệu đồng) vì tội trộm cắp.

Sau vụ việc, thẩm phán cũng dành lời nhắc nhở cho các cặp đôi mới cưới. Trong những năm gần đây, các vụ trộm cắp trong đám cưới ngày càng phổ biến. Các cặp đôi nên duy trì biện pháp phòng ngừa an ninh trong đám cưới. Cả chủ nhà và khách mời đều cần bảo vệ quà tặng, tiền mặt và các món đồ có giá trị khác để tránh kẻ gian lợi dụng. Đồng thời, cũng cần báo cáo cho cảnh sát ngay khi phát hiện bất kỳ cá nhân hay tình huống đáng ngờ nào.