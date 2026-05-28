Hầm chui nút giao 750 tỷ đồng, dài hơn 600 mét kết nối với cầu Vĩnh Tuy ở Hà Nội

Dự án xây hầm chui nút giao Cổ Linh

Tháng 10/2025, UBND TP.Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên (Hà Nội), tổng đầu tư gần 750 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Hầm chui sẽ kết nối với cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Hầm chui nằm ở vị trí cách điểm giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 400 m; điểm cuối kết nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu, cách vị trí giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 1.000 m.

Ngày 25/5, nhiều công nhân, máy móc hoạt động trên công trường hầm chui tại nút giao Cổ Linh.

Dự án được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông, cùng với cầu Vĩnh Tuy và vành đai 2 sẽ tăng cường kết nối giao thông liên vùng giữa Thủ đô và các tỉnh phía Đông và Đông Bắc.

Nhà thầu bắt đầu đào hầm, nhiều máy móc cơ giới được huy động đến công trường.

Hiện đường Vành đai 2 trên cao và cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã hoàn thành, do vậy lưu lượng phương tiện tập trung về nút giao Cổ Linh rất lớn, khiến nơi đây thường xuyên ùn tắc.

Hầm chui nút giao Cổ Linh là một trong ba dự án hầm được Hà Nội quyết định đầu tư năm 2025 - 2026 nhằm giải quyết ùn tắc tại một số nút giao.

Tại vị trí này, ngoài việc xây hầm chui, Hà Nội còn kết hợp xén hè, điều chỉnh dải phân cách để mở rộng làn đường, tổ chức lại giao thông, chống ngập…

Tổng chiều dài hầm khoảng 600 m (trong đó chiều dài hầm kín 100 m), mặt cắt ngang hầm rộng hơn 27 m, bố trí 6 làn xe (mỗi bên 3 làn xe).

Hầm chui được thiết kế theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi quốc lộ 5, tim hầm trùng với tim đường Đàm Quang Trung hiện hữu.

Hiện Hà Nội đã có 4 hầm chui. Trong ảnh, hầm chui tại nút giao Cổ Linh được nhìn từ trên cao.

Theo kế hoạch của UBND TP.Hà Nội, hầm chui sẽ khánh thành dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954), ngoài hầm chui, thành phố còn có 8 công trình khác được khởi công.

4 hầm chui tại Hà Nội đang hoạt động gồm hầm Kim Liên - Xã Đàn kết nối đường Trần Khát Chân và Kim Liên khánh thành năm 2009. Năm 2016, hai hầm chui Trung Hòa (kết nối đường Trần Duy Hưng với đại Lộ Thăng Long) và hầm nút giao Thanh Xuân. Hầm thứ tư là Lê Văn Lương - Vành đai 3.Theo kế hoạch của UBND TP.Hà Nội, kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954), thành phố có 8 công trình được khởi công. Ngoài hầm chui tại nút giao Cổ Linh còn có các dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên; cầu Trần Hưng Đạo; quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm; tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; cầu Thượng Cát; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2).