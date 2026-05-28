Bộ Công Thương lên tiếng về thông tin xăng E10 gây hại động cơ xe

Mới đây, nhiều đại diện của Bộ Công Thương đã lên tiếng về những thông tin xăng E10 gây hại động cơ xe.

Chưa ghi nhận phản ánh xăng E5, E10 ảnh hưởng đến động cơ

Trước những thông tin lo ngại về tính tương thích của động cơ xe khi sử dụng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các trường đại học, chuyên gia về động cơ, nhiên liệu, các hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy và doanh nghiệp liên quan để đánh giá mức độ tương thích của phương tiện đối với xăng E10.

“Qua rà soát, đánh giá và tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành hiện nay tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Thực tế, E10 hiện đang được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan hay Philippines”, Thứ trưởng Tân nêu rõ.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có quá trình thử nghiệm và triển khai thực tế xăng E10 tại hệ thống phân phối của một số doanh nghiệp lớn trước khi triển khai trên diện rộng. Đến nay, chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng phổ biến đến động cơ phương tiện.

Tuy nhiên, đối với một số phương tiện quá cũ, ít sử dụng hoặc hệ thống nhiên liệu chưa được bảo dưỡng phù hợp, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu đúng khuyến cáo của nhà sản xuất để bảo đảm hiệu quả vận hành.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định: “Trong lộ trình Thông tư 50 có quy định cũng đã thể hiện rất rõ: Thứ nhất là chuyển sang dùng xăng E10, và tiếp tục duy trì phân phối xăng E5RON92. Mục tiêu chính là để phục vụ cho những dòng phương tiện cũ và chưa tương thích với dòng xăng E10. Chúng tôi cũng đã ước tính lộ trình của xăng E5 tiếp tục trong 5 năm nữa, nghĩa là từ nay đến năm 2030.

Như vậy sẽ đảm bảo tương thích với tất cả các dòng xe đang lưu hành hiện nay. Quan điểm của Bộ là phát triển nhiên liệu sinh học phải đi cùng yêu cầu bảo đảm an toàn kỹ thuật, chất lượng nhiên liệu và quyền lợi người tiêu dùng”.

Bộ Công Thương khẳng định chưa ghi nhận phản ánh xăng E5, E10 ảnh hưởng đến động cơ.

Tương tự, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) thông tin: Trong quá trình xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát, đánh giá về khả năng ảnh hưởng của xăng sinh học E5 và E10 tới hiệu suất hoạt động cũng như tuổi thọ động cơ.

Kết quả đánh giá của các nhà khoa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Giao thông Vận tải cho thấy, xăng E5 và E10 gần như không có tác động tiêu cực đáng kể đến hiệu suất vận hành cũng như tuổi thọ các chi tiết máy đối với động cơ xăng.

Đáng chú ý, Việt Nam đã sử dụng xăng E5 trên toàn quốc từ năm 2018, còn E10 được thí điểm từ tháng 8/2025. Tuy nhiên, đến nay, các doanh nghiệp phân phối cũng như Bộ Công Thương chưa nhận được phản hồi nào về việc E5 hay E10 gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu suất hoạt động hoặc tuổi thọ động cơ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh: "Các phương tiện sản xuất từ năm 2022 trở lại đây về cơ bản đều đáp ứng yêu cầu sử dụng xăng E10 theo các tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4 và Euro 5.

Đối với các phương tiện khác, theo báo cáo của Petrolimex và PVOil là hai đơn vị đưa xăng E10 ra thị trường từ ngày 1/8/2025, từ khi triển khai xăng sinh học E10 từ tháng 8/2025 đến nay chưa có phản ánh hay kiến nghị nào liên quan tới chất lượng xăng E10 đối với các dòng ô tô và xe máy đang lưu thông trên thị trường.

Thực tế này phần nào cho thấy những lo ngại về việc E10 gây hại cho động cơ hiện chưa có cơ sở từ dữ liệu triển khai thực tế".

Không có cơ sở nói xăng E10 làm hỏng động cơ xe

Ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đối với các dòng xe hiện đang được bán trên thị trường, vật liệu chế tạo hệ thống nhiên liệu, từ bình xăng, bơm xăng đến kim phun và các vòng đệm, đều đã được nghiên cứu, lựa chọn theo hướng kháng cồn.

Vì vậy, hiện tượng ăn mòn hoặc lão hóa gioăng cao su sẽ không xảy ra, nếu khách hàng sử dụng đúng nhiên liệu E10 theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Về mặt kỹ thuật, hầu hết các dòng xe đời mới đều tương thích tốt với xăng E10. VAMA khuyến nghị khách hàng sở hữu xe đời cũ nên chủ động kiểm tra xe tại các đại lý chính hãng để được tư vấn và thay thế các chi tiết như gioăng, ống dẫn nhiên liệu nếu cần thiết trước khi chuyển sang sử dụng xăng E10.

Trước những ý kiến lo ngại xăng E10 có thể khiến xe bị ì máy, hụt ga hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận hành, ông Quyết thông tin: Theo VAMA, các hiện tượng như xe ì hoặc hụt ga thường chỉ xảy ra khi trị số octan của nhiên liệu không phù hợp hoặc nhiên liệu bị lẫn tạp chất, nước.

Trong khi đó, xăng E10 có trị số octan tương đương hoặc cao hơn xăng khoáng thông thường, giúp quá trình cháy diễn ra ổn định hơn. Nếu xe được bảo dưỡng định kỳ và sử dụng xăng E10 đạt chuẩn theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, thì hiện tượng hụt ga sẽ không xảy ra.

Bên cạnh việc bảo dưỡng định kỳ, VAMA đặc biệt lưu ý khách hàng không nên để xe quá lâu không sử dụng, nhất là trong trường hợp bình xăng còn ít nhiên liệu. Nguyên nhân là ethanol có đặc tính hút ẩm từ không khí, có thể gây đọng nước trong bình xăng.

Ngoài ra, người dùng cần tuân thủ đúng quy định thay thế bộ phận lọc xăng theo khuyến cáo của nhà sản xuất để bảo đảm hệ thống nhiên liệu luôn sạch.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, nói: "Nếu xăng E10 không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng, chắc chắn loại nhiên liệu này không thể tồn tại lâu dài cũng như nhận được sự tin cậy của người tiêu dùng toàn cầu. Vì vậy, những thông tin lan truyền cho rằng xăng E10 có thể gây ảnh hưởng hoặc làm hư hại động cơ phương tiện hiện nay là không có cơ sở khoa học rõ ràng".

Hiện một số người tiêu dùng cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc làm giảm hiệu suất vận hành của phương tiện, cả ở các loại xe đời cũ và các loại xe sang. Xăng E10 có thể gây ra hiện tượng hỏng các đường ống cao su dẫn nhiên liệu, kim phun, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ. Tuy nhiên, ông Tuấn nhấn mạnh: Hầu hết các dòng xe máy được sản xuất từ sau năm 2000 đến nay đều đã tương thích với xăng E10.

Trong quá trình xây dựng Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định lộ trình bắt buộc áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cũng khẳng định các phương tiện này hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 an toàn.

Các bình xăng hiện nay đều đã được xử lý, sơn phủ bên trong, hệ thống ống dẫn và các chi tiết liên quan đến nhiên liệu cũng được thiết kế phù hợp với loại xăng sinh học này. Vì vậy, những lo ngại về việc xăng E10 gây ảnh hưởng tới xe máy đời mới là không có cơ sở.

Đối với các dòng xe quá cũ, sản xuất trước năm 2000, một số chi tiết như gioăng cao su hay ống dẫn nhiên liệu có thể bị lão hóa nhanh hơn theo thời gian khi sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, đây chủ yếu là ảnh hưởng đến vật liệu cao su sau thời gian dài sử dụng, không phải tác động trực tiếp tới động cơ.

Việc thay thế các chi tiết này cũng khá đơn giản và chi phí không đáng kể. Còn những lo ngại cho rằng xăng E10 có thể gây hỏng động cơ, ăn mòn máy hay làm giảm độ bền phương tiện thì hoàn toàn không có cơ sở khoa học và thực tế kiểm chứng.

Còn đối với ô tô, VAMA đánh giá rằng hầu hết các phương tiện đang lưu hành hiện nay đều tương thích với xăng E10. Theo đánh giá này, chỉ có khoảng 60.000 xe tải nhẹ của Suzuki được xác định chưa phù hợp với loại nhiên liệu trên.

Đây cũng là một trong những lý do Bộ Công Thương tiếp tục duy trì lưu hành xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030 nhằm bảo đảm lộ trình chuyển đổi phù hợp, tránh gây xáo trộn đối với một số dòng phương tiện đặc thù chưa tương thích hoàn toàn với xăng sinh học.

Theo chuyên gia, xăng E10 không làm hỏng động cơ xe, tiêu hao nhiên liệu.

Xăng E10 không làm nóng động cơ, tiêu hao nhiên liệu

Một số thông tin trên mạng cho rằng sử dụng xăng E10 khiến động cơ nóng hơn. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng đây chủ yếu là nhận định mang tính cảm tính và không có cơ sở khoa học rõ ràng. Thực tế, rất khó để một người điều khiển xe máy hay ô tô có thể tự cảm nhận chính xác sự chênh lệch nhiệt độ động cơ trong quá trình vận hành thông thường. "Vì vậy, nhận định máy nóng hơn gần như không có căn cứ khoa học để khẳng định", ông Tuấn nói.

Đối với ý kiến cho rằng xăng E10 khiến xe hao nhiên liệu hơn, theo ông Tuấn điều này về mặt lý thuyết có thể xảy ra. Nguyên nhân là do năng lượng nhiệt mà xăng E10 tạo ra thấp hơn xăng khoáng khoảng 3%. Tuy nhiên, mức chênh lệch này khá nhỏ và trên thực tế rất khó để người sử dụng có thể cảm nhận rõ việc tiêu hao nhiên liệu tăng thêm ở mức 3%.

Ở chiều ngược lại, xăng E10 lại có chỉ số octane cao hơn xăng khoáng RON95, giúp động cơ vận hành ổn định hơn. Một động cơ hoạt động ổn định cũng góp phần hỗ trợ tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Vì vậy, rất khó khẳng định việc tiêu hao nhiên liệu thực tế sẽ chênh lệch đáng kể khi sử dụng xăng E10.

"Có thể nói, về mặt lý thuyết, xăng E10 có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng khoảng 3%, nhưng trong điều kiện sử dụng thực tế, sự khác biệt này hầu như khó nhận biết rõ ràng", ông Tuấn nhận định.

Một thông tin sai lệch khác xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội là xăng E10 có thể gây tắc đường ống dẫn nhiên liệu hoặc kim phun. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không phải là bản chất hay nguyên nhân xuất phát từ xăng E10.

Xăng E10 thực chất có đặc tính như một chất dung môi nhẹ. Vì vậy, với những phương tiện đã sử dụng xăng khoáng trong thời gian dài, cặn bẩn có thể đã tích tụ trong đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun. Khi chuyển sang sử dụng xăng E10, loại nhiên liệu này có thể làm bong và cuốn trôi các lớp cặn bám lâu ngày, từ đó gây ra hiện tượng tắc nghẽn ở lần sử dụng đầu tiên.

Tuy nhiên, nguyên nhân không nằm ở việc xăng E10 “gây hỏng” động cơ, mà chính là do nó làm lộ ra tình trạng cặn bẩn đã tồn tại từ trước trong hệ thống nhiên liệu. Trong trường hợp xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, người sử dụng chỉ cần vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun tại các cơ sở sửa chữa. Sau khi làm sạch, từ những lần sử dụng tiếp theo hiện tượng này hầu như sẽ không còn xảy ra.

Một hiểu lầm phổ biến khác là khi sử dụng xăng E10 cần bổ sung thêm các loại phụ gia để động cơ vận hành ổn định hơn. Tuy nhiên, nhiều hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy cùng các doanh nghiệp xăng dầu lớn đều khuyến cáo người dùng không nên tự ý pha thêm phụ gia không rõ nguồn gốc vào nhiên liệu.

Nguyên nhân là bởi các loại phụ gia không được kiểm soát chất lượng có thể gây ảnh hưởng tới động cơ. Khi xảy ra sự cố, rất khó xác định nguyên nhân đến từ phụ gia hay từ nhiên liệu. Vì vậy, việc sử dụng xăng E10 đúng tiêu chuẩn, không pha trộn thêm các chất phụ gia trôi nổi, vẫn là giải pháp an toàn nhất đối với phương tiện.