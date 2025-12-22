Larry Ellison vượt Jeff Bezos, trở lại vị trí người giàu thứ ba thế giới nhờ thương vụ TikTok

Động lực trực tiếp đến từ việc cổ phiếu Oracle tăng 6% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, lên khoảng 190,9 USD/cổ phiếu. Trước đó, cổ phiếu này cũng đã tăng trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, phản ánh kỳ vọng tích cực của thị trường.

Nguyên nhân là TikTok đạt thỏa thuận với Oracle cùng các nhà đầu tư Mỹ khác để thành lập một liên doanh mới quản lý hoạt động TikTok tại Mỹ. Thông tin này ngay lập tức đẩy giá trị Oracle lên cao, kéo theo khối tài sản cá nhân của Larry Ellison tăng vọt.

Larry Ellison

Thỏa thuận TikTok – Oracle có nội dung gì đáng chú ý?

Theo các nguồn tin, TikTok đã ký thỏa thuận để Oracle, quỹ Silver Lake và công ty đầu tư MGX (trụ sở tại Abu Dhabi) nắm khoảng 45% cổ phần trong mảng kinh doanh TikTok tại Mỹ. Thỏa thuận này giúp chấm dứt cuộc cạnh tranh kéo dài nhằm mua lại ứng dụng mạng xã hội đình đám.

Giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 22/1, chỉ một ngày trước hạn chót TikTok buộc phải bán 80% tài sản tại Mỹ cho một đơn vị được chính phủ Mỹ chấp thuận, nếu không muốn đối mặt với lệnh cấm trên toàn quốc.

Tài sản của Larry Ellison hiện đứng ở đâu trên bảng xếp hạng thế giới?

Theo Forbes, tài sản ròng của Larry Ellison hiện ước đạt 244,8 tỷ USD, tăng thêm khoảng 15 tỷ USD chỉ trong một ngày. Con số này giúp ông vượt qua Jeff Bezos, người đang sở hữu khoảng 239 tỷ USD.

Ellison hiện chỉ xếp sau Larry Page (Google) với tài sản khoảng 250,1 tỷ USD và người giàu nhất thế giới Elon Musk, có khối tài sản ước tính hơn 680 tỷ USD. Trước đó, Ellison từng vươn lên vị trí thứ hai và là người thứ hai trong lịch sử chạm mốc 400 tỷ USD vào tháng 10.

TikTok đóng vai trò gì trong bức tranh lớn hơn?

TikTok từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ vì các lo ngại an ninh quốc gia. Luật cấm TikTok được thông qua vào tháng 4/2024, xuất phát từ những nghi vấn về thu thập dữ liệu người dùng, theo dõi nhà báo và lan truyền thông tin có lợi cho Trung Quốc.

Oracle nổi lên như một đối tác chiến lược khi được kỳ vọng sẽ kiểm soát dữ liệu người dùng TikTok tại Mỹ thông qua các trung tâm dữ liệu đặt ở Texas. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng ước tính giá trị công ty TikTok mới tại Mỹ vào khoảng 14 tỷ USD.