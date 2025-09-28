Cha con tỷ phú giàu thứ hai thế giới Larry Ellison quyền lực cỡ nào?

Larry Ellison – nhà tiên phong trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu và là gương mặt gắn bó với Thung lũng Silicon suốt 5 thập kỷ – hiện dẫn đầu một nhóm nhà đầu tư chuẩn bị mua phần lớn tài sản của TikTok tại Mỹ. Thương vụ này được xác nhận qua sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ký hôm thứ Năm vừa qua.

Cùng lúc, ông cũng hậu thuẫn cho con trai David trong nỗ lực trở thành một trong những ông trùm truyền thông lớn nhất nước Mỹ. Đầu tháng này, Larry Ellison thậm chí vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới trong chốc lát, nhờ giá cổ phiếu Oracle tăng vọt khi thị trường đánh giá cao tiềm năng kinh doanh AI của tập đoàn.

Với hàng loạt bước đi chiến lược, Larry Ellison đang củng cố vị thế của mình như một trong những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu. Một phần quan trọng của quá trình này đến từ mối quan hệ ngày càng mật thiết với ông Donald Trump.

Cha con Larry Ellison

Larry Ellison đã “rẽ phải” trong chính trị Mỹ như thế nào?

Ban đầu, Larry Ellison không phải là một tỷ phú có lập trường chính trị rõ rệt. Ông từng ủng hộ cả đảng Dân chủ và Cộng hòa. Những năm 2000, Ellison bày tỏ sự ngưỡng mộ với Bill Clinton, thậm chí từng nói đùa về việc sửa Hiến pháp để ông Clinton có thể tái đắc cử nhiệm kỳ ba.

Tuy nhiên, từ thời Tổng thống Barack Obama, Ellison bắt đầu dịch chuyển về phía bảo thủ. Ông rót hàng chục triệu USD để ủng hộ chiến dịch tranh cử của Marco Rubio năm 2016. Dù không trực tiếp ủng hộ ông Trump hay Hillary Clinton sau khi Rubio rút lui, nhưng chỉ vài năm sau, ông bắt đầu xuất hiện công khai trong các sự kiện chính trị của đảng Cộng hòa.

Năm 2020, Ellison tổ chức gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump (dù ông không tham dự), tham gia nhóm cố vấn kinh tế của Nhà Trắng thời Covid-19 và đóng vai trò quan trọng trong việc Oracle trở thành đối tác kinh doanh của TikTok tại Mỹ. “Tôi không nghĩ ông Trump là quỷ dữ - tôi ủng hộ ông ấy và mong ông thành công,” Ellison từng nói với Forbes.

Ellison đóng vai trò gì trong các thương vụ lớn gắn với ông Trump và giới công nghệ?

Ngoài việc hậu thuẫn TikTok, Ellison còn đứng sau Elon Musk trong thương vụ mua lại Twitter năm 2022, với khoản đầu tư lên tới 1 tỷ USD. Thương vụ này nhanh chóng dẫn đến việc Musk khôi phục tài khoản của ông Trump sau khi lên nắm quyền.

Tuy vậy, Ellison không công khai ủng hộ ông Trump trong kỳ bầu cử 2024. Thay vào đó, ông rót hàng chục triệu USD cho Thượng nghị sĩ Tim Scott trong giai đoạn đầu bầu cử sơ bộ, thậm chí vận động ông Trump chọn Scott làm phó tổng thống. Dù Scott sau đó không thành công, những động thái này cho thấy Ellison đang trở thành một nhân vật then chốt, có khả năng xoay chuyển ảnh hưởng chính trị – công nghệ ở cấp quốc gia.

Đặc biệt, vào tháng 1/2025, chỉ một ngày sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông Trump, Ellison xuất hiện tại Nhà Trắng cùng ông Trump, CEO OpenAI Sam Altman và CEO SoftBank Masayoshi Son để công bố dự án Stargate – một liên doanh phát triển hạ tầng AI của Mỹ. Đây được xem là bước ngoặt chiến lược của Oracle, đưa tập đoàn này trở lại trung tâm cuộc đua công nghệ toàn cầu.

David Ellison – người con nối nghiệp với tham vọng truyền thông khổng lồ là ai?

Trong khi cha mình tập trung vào công nghệ và chính trị, David Ellison – con trai Larry – lại chọn hướng đi riêng: truyền thông và Hollywood. Năm 2024, công ty Skydance của David bắt đầu thương vụ thâu tóm Paramount, một trong những hãng phim – truyền thông lâu đời nhất nước Mỹ.

Quá trình sáp nhập kéo dài do vướng các cáo buộc can thiệp chính trị liên quan đến ông Trump và CBS News. Tuy nhiên, Skydance đã khéo léo “dọn đường” bằng việc gửi thư cam kết với cơ quan quản lý sẽ cải tổ CBS, loại bỏ chính sách đa dạng – bình đẳng – hòa nhập (DEI) và lập ban giám sát độc lập để xử lý khiếu nại thiên vị. Hai ngày sau, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ phê duyệt thương vụ.

David Ellison từng là một nhà tài trợ lớn cho đảng Dân chủ, thậm chí ủng hộ gần 1 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden năm 2024. Tuy nhiên, việc ông xuất hiện bên cạnh ông Trump tại các sự kiện thể thao năm 2025 đã làm dấy lên nghi vấn về sự “chuyển hướng” chính trị. Phía David phủ nhận có động cơ chính trị, khẳng định ông muốn tập trung phát triển kinh doanh hơn là tham gia chính trường.

Cha con Ellison sẽ còn mở rộng ảnh hưởng đến đâu?

Với Larry Ellison – người đang giữ vị thế chiến lược trong cả công nghệ lẫn chính trị, và David Ellison – một tân ông trùm truyền thông đầy tham vọng, giới quan sát cho rằng hai cha con có thể trở thành một trong những cặp quyền lực lớn nhất nước Mỹ những năm tới.

Skydance hiện đang đàm phán để mua thêm tờ báo The Free Press (thiên hữu) và có thể nhắm tới cả tập đoàn Warner Bros. Discovery – công ty mẹ của CNN. Trong khi đó, Larry tiếp tục là nhân vật thường xuyên xuất hiện ở Nhà Trắng, có tiếng nói lớn trong các thương vụ và chính sách liên quan đến công nghệ, AI và an ninh quốc gia.