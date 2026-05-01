Làm việc xuyên lễ 30-4 và 1-5, người lao động được trả lương thế nào?

Kỳ nghỉ năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30-4 đến hết 3-5, kết hợp giữa 2 ngày lễ chính thức và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Trong khi phần lớn người lao động được nghỉ ngơi, sum họp gia đình, vẫn có một bộ phận không nhỏ phải duy trì công việc nhằm bảo đảm dây chuyền sản xuất không gián đoạn, cũng như các dịch vụ thiết yếu như y tế, vận tải, điện, nước… vận hành liên tục.

Chính vì vậy, pháp luật lao động đã quy định rõ cơ chế trả lương làm thêm vào ngày lễ, Tết với mức cao hơn đáng kể so với ngày thường. Cụ thể, theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết được trả ít nhất 300% tiền lương tính theo đơn giá hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm, chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ theo quy định tại Điều 112.

Điểm đáng chú ý là với người lao động hưởng lương tháng, tiền lương ngày nghỉ lễ (100%) vẫn được chi trả đầy đủ, kể cả khi đi làm. Do đó, nếu làm việc trong ngày lễ, tổng thu nhập thực tế có thể đạt khoảng 400% so với ngày làm việc bình thường (gồm 100% lương ngày nghỉ lễ và 300% lương làm thêm). Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ hôm sau), mức hưởng còn cao hơn do cộng thêm các khoản phụ cấp theo quy định.

Cụ thể, nếu làm ban đêm vào ngày lễ, tổng mức hưởng có thể lên tới khoảng 390% tiền lương (bao gồm 300% tiền lương làm thêm ngày lễ, 30% phụ cấp làm đêm và thêm 60% tiền lương do làm thêm giờ vào ban đêm).

Nếu làm ban đêm vào ngày nghỉ bù, tổng mức hưởng khoảng 270%. Về căn cứ tính lương, “tiền lương thực trả” được hiểu là tiền lương của công việc đang đảm nhiệm trong điều kiện bình thường, bao gồm mức lương theo hợp đồng và các khoản phụ cấp gắn với công việc, nhưng không bao gồm các khoản mang tính phúc lợi như hỗ trợ xăng xe, điện thoại, tiền ăn hoặc các khoản thưởng không cố định.