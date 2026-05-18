Lãi suất vay mua nhà hiện ra sao?

Theo khảo sát thị trường, tháng 5, lãi suất vay mua nhà phổ biến hiện nay dao động từ 8-10%/năm trong thời gian ưu đãi ban đầu. Tuy nhiên, mức lãi này chỉ áp dụng trong 6 - 24 tháng đầu, sau đó sẽ chuyển sang cơ chế thả nổi. Trên thực tế, nhiều khách hàng cho biết lãi suất sau ưu đãi đã tăng lên 11-15%/năm.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, mặt bằng lãi suất hiện không còn thấp như trước. Vietcombank đang áp dụng mức 9,6%/năm cho gói cố định 6 tháng đầu và 10,5%/năm với gói cố định 12 tháng. BIDV đưa ra mức tối thiểu 9,7%/năm cho 6 tháng đầu, 10%/năm cho 12 tháng và lên tới 13,5%/năm cho kỳ cố định 18 tháng. VietinBank thậm chí nâng lãi suất cố định 24 tháng vượt 12%/năm.

Điều đáng chú ý là lãi suất của nhóm ngân hàng quốc doanh hiện ngang bằng, thậm chí cao hơn một số ngân hàng tư nhân - điều khá hiếm gặp nếu so với những năm trước. Trong khi đó, ở khối ngân hàng tư nhân, MB cho vay mua nhà phổ biến từ 9 - 9,5%/năm trong kỳ ưu đãi; Techcombank dao động 8,5 - 9,5%; ACB khoảng 9,5 - 10,5%; VIB từ 9,9 - 12% tùy kỳ hạn.

Việc lãi suất tăng diễn ra trong bối cảnh tín dụng bất động sản tiếp tục mở rộng mạnh. Báo cáo tài chính quý I/2026 của nhiều ngân hàng cho thấy dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đều tăng đáng kể.

Tại VPBank, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đến cuối tháng 3 đạt hơn 238.000 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cuối năm trước. MB ghi nhận dư nợ lĩnh vực này tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng, lên gần 132.000 tỷ đồng. HDBank cũng tăng thêm hơn 8.000 tỷ đồng, nâng quy mô cho vay bất động sản lên trên 78.000 tỷ đồng.

SHB - một trong những ngân hàng có dư nợ bất động sản lớn nhất hệ thống cũng ghi nhận mức tăng hơn 5.000 tỷ đồng trong quý đầu năm, đưa tổng dư nợ lên hơn 210.000 tỷ đồng. TPBank, VIB, MSB, BVBank hay PGBank đều ghi nhận tín dụng bất động sản tăng trưởng hai chữ số hoặc tăng mạnh so với cuối năm trước.

Số liệu từ Bộ Xây dựng dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến cuối tháng 2 năm nay, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đã vượt 2,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 11,7% so với cuối quý IV/2025 và tăng tới 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong khi tăng trưởng tín dụng chung của toàn nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 1,4%, thì tín dụng bất động sản lại tăng cao gấp hơn 8 lần. Điều này cho thấy dòng vốn vẫn đang chảy mạnh vào lĩnh vực địa ốc bất chấp chi phí vốn gia tăng.

Theo giới phân tích, nhu cầu vay mua nhà vẫn duy trì ở mức cao do giá bất động sản chưa có dấu hiệu giảm mạnh, trong khi nguồn cung tại các đô thị lớn còn hạn chế. Theo đó, áp lực trả nợ đang ngày càng lớn với người mua nhà, đặc biệt là nhóm vay dài hạn.

Khảo sát của PropertyGuru Vietnam cho thấy khoảng 60-70% người tham gia giao dịch bất động sản hiện sử dụng đòn bẩy tài chính. Nếu như năm trước lãi suất vay chỉ quanh mức 5-6%/năm thì nay đã gần gấp đôi.

Các chuyên gia khuyến nghị người vay cần tính toán kỹ dòng tiền và khả năng trả nợ trong dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất ưu đãi trong năm đầu tiên. Với những khoản vay kéo dài 15-25 năm, chỉ cần lãi suất tăng thêm vài điểm phần trăm cũng có thể khiến số tiền phải trả mỗi tháng đội lên rất lớn.