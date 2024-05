Từ đầu năm 2024 đến nay, các ngân hàng thương mại liên tục triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Hiện nay, lãi suất cho vay của một số gói tín dụng ưu đãi chỉ từ 2,5 - 3%/năm với khoản vay ngắn và 5 - 6%/năm cho vay trung - dài hạn, thấp hơn so với chi phí vốn đầu vào của các ngân hàng thương mại.

Chẳng hạn, Agribank đang áp dụng lãi vay 3%/năm với kỳ hạn 3 tháng cho 5 lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay thông thường áp dụng cho khoản vay ngắn hạn của Agribank hiện nay là 5%/năm và cho vay trung, dài hạn là 6%/năm; lãi suất cho vay thẻ tín dụng cao nhất là 13%/năm... Hay BVBank hiện áp dụng lãi suất cho vay kinh doanh, mua nhà, mua xe chỉ từ 5%/năm; Sacombank áp lãi suất từ 3%/năm cho nhu cầu vay của cá nhân và tổ chức đầu tư vào sản xuất - kinh doanh ngắn hạn...

Lãi suất cho vay vẫn duy trì mức thấp từ nay đến cuối năm. Ảnh: Như Ý

Công ty MBS vừa đưa ra dự báo, cầu tín dụng sẽ tăng mạnh từ giữa năm 2024 khi thông thường, các hoạt động sản xuất và đầu tư tăng tốc trong những tháng cuối năm. Thực tế cho thấy, tín dụng đã tăng trưởng từ tháng 3, sau khi đi lùi trong 2 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, MBS cũng cho rằng, lãi suất đầu ra vẫn duy trì ở mặt bằng hiện tại trong bối cảnh các cơ quan quản lý và ngân hàng thương mại nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Chia sẻ về định hướng điều hành lãi suất, tại cuộc họp báo mới đây, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, điều hành lãi suất đòi hỏi phải hợp lý, bởi có liên quan tới chính sách tỷ giá. Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là hạ lãi suất nhưng phải phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô và áp lực lạm phát. Ngân hàng Nhà nước khẳng định chưa đặt vấn đề điều chỉnh lãi suất, dù tăng hay giảm, mà duy trì lãi suất điều hành hiện nay và khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm thêm lãi suất cho vay.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất cho vay bình quân các khoản vay mới là 6,4%/năm, giảm 0,7% so với cuối năm ngoái. Về cầu tín dụng, đến cuối tháng 4, tăng trưởng tín dụng đạt 1,52%, tương đương khoảng 13,78 triệu tỷ đồng được cho vay ra nền kinh tế. Trước đó,tăng trưởng tín dụng đã ở mức âm trong 2 tháng đầu năm.

Trong đó, BIDV tiếp tục là quán quân về cho vay khách hàng, với quy mô hơn 1,79 triệu tỷ đồng tính đến hết quý I/2024, tăng 0,9% so với cuối năm ngoái. VietinBank đứng vị trí thứ hai về cho vay, với số dư 1,51 triệu tỷ đồng đến cuối quý I, tăng 2,8% so với đầu năm 2024. Còn Vietcombank đứng thứ ba với dư nợ đạt gần 1,27 triệu tỷ đồng tính đến cuối quý I/2024, nhưng giảm 0,3% so với đầu năm.

Kế đến là MB với dư nợ cho vay lần lượt đạt 615.000 tỷ đồng, tăng 0,7% trong quý đầu năm nay. Dù trước đó, năm 2023, MB là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất (tăng gần 29%).

Kết thúc quý I, tín dụng hợp nhất của VPBank tăng 2,1% so với đầu năm, cao hơn mức trung bình ngành, đạt gần 613.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng của Techcombank trong quý đầu năm đạt 6,4% so với đầu năm lên ngưỡng 563.900 tỷ đồng. Ngoài ra, ACB có dư nợ tín dụng đạt 506.000 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm nay; của HDBank đạt 6,2%, nâng quy mô tổng dư nợ lên 375.385 tỷ đồng.

