Chốt giá vàng hôm nay ngày 28/10 tiếp đà tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 28/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 28/10 tăng giá vàng miếng lên mức 142,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 28/10, giá vàng trong nước ngày 28/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 28/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 28/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 28/10, tiếp tục tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10, tiếp tục tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 28/10, tiếp đà tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137,6 –141,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 137,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 28/10 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 40 USD/ounce, lên mức 4.055 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.037 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, giữ vững mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, có thể thấy, giới đầu tư hiện chờ đợi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang diễn ra và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Chính sách tiền tệ của một số ngân hàng trung ương lớn và tình hình Trung Đông cũng sẽ tác động tới thị trường vàng thế giới.

Về kỹ thuật, giá vàng giao ngay vẫn chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, dao động quanh 4.000-4.010 USD/ounce. Vùng 3.970-3.980 USD là hỗ trợ gần, trong khi 4.100-4.136 USD là vùng kháng cự. Nhiều nhà đầu tư vẫn thận trọng với chiến lược bắt đáy, chờ thêm tín hiệu từ chính sách tiền tệ và dữ liệu lạm phát.

Với giá vàng trong nước tiếp tục tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.055 USD/ounce (tương đương khoảng 127,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 28/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 28/10, giá vàng ngày 29/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.