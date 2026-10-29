Vỡ lồng nuôi cá lăng ở Đắk Lắk, chủ mất hàng trăm triệu đồng, người dân đổ xô đến câu

Ngày 27/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, trú tại thôn 11, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trưa 26/10, lồng nuôi cá lăng của gia đình ông bất ngờ bị hư hỏng, khiến toàn bộ cá bên trong thoát ra lòng hồ Việt Đức 4.

Người dân tập trung đến hồ Việt Đức 4, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, câu cá sau sự cố vỡ lồng nuôi cá lăng. Ảnh: người dân cung cấp

“Đến khi phát hiện thì lồng đã bị vỡ, khoảng 1.000 con cá lăng đã thoát hết ra ngoài hồ”, ông Hoàng cho biết.

Theo ông Hoàng, số cá bị sổng ra khỏi lưới có trọng lượng trung bình từ 3-4 kg/con. Với số lượng khoảng 1.000 con, tổng sản lượng cá thất thoát ước tính khoảng 3-4 tấn, với giá bán 80.000 đồng/kg.

Nhiều người dân đến câu được rất nhiều cá lăng tại hồ Việt Đức 4 xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, sau sự cố vỡ lồng nuôi. Ảnh chụp màn hình.

Ông Hoàng cho biết, hồ Việt Đức 4 có diện tích mặt nước rộng lớn nên việc tổ chức vây bắt, thu hồi số cá đã thoát ra ngoài gần như không thể thực hiện.

Đến chiều cùng ngày, sau khi biết tin lồng cá bị vỡ, đông người dân quanh khu vực đã tập trung đến lòng hồ để câu cá. Theo ông Hoàng, cá nuôi trong lồng vốn quen được cho ăn nên khi thoát ra môi trường tự nhiên, chúng vẫn dễ bị dụ bằng mồi câu.

Trước sự cố bất ngờ, gia đình ông Hoàng đành chấp nhận thiệt hại vì không có cách nào thu hồi số cá đã mất.

“Bây giờ đành chấp nhận chứ biết làm sao giờ, chuyện không may cũng đã xảy ra rồi, mà người dân cũng đã câu gần như hết số cá này nên tôi cũng không trình báo cơ quan chức năng”, ông Hoàng ngậm ngùi chia sẻ.