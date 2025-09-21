Kinh tế 24h: Vàng, bạc tăng giá liên tục, thời của “danh mục đa tài sản” lên ngôi

Vàng, bạc tăng giá liên tục, thời của “danh mục đa tài sản” lên ngôi

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, giá vàng và bạc tăng mạnh. Giá vàng dao động quanh 3.700 USD/ounce, tăng gần 40% từ đầu năm, trong khi giá bạc vượt 43 USD/ounce, cao nhất lịch sử, đẩy giá bạc thỏi Phú Quý tại Việt Nam lên 45,4 triệu đồng/kg (1.653-1.704 nghìn đồng/lượng mua-bán), bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ đạt 1.648-1.688 nghìn đồng/lượng. Sự tăng giá khiến thị trường sôi động, nhiều cửa hàng thiếu hàng, khách phải đặt trước dù giá cao.

Vàng, bạc tăng giá liên tục

Xu hướng "danh mục đa tài sản" nổi lên khi các tổ chức tài chính điều chỉnh chiến lược. Société Générale nâng tỷ trọng vàng lên 10%, tỷ phú Ray Dalio (Bridgewater) khuyên giữ 10% danh mục bằng vàng, Mike Wilson (Morgan Stanley) đề xuất tỷ lệ 60/20/20 (cổ phiếu/trái phiếu/vàng). GS Kenneth Rogoff (ĐH Harvard, cựu Kinh tế trưởng IMF) khẳng định vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn, dự đoán tỷ trọng đôla trong dự trữ ngoại hối toàn cầu giảm từ dưới 60% xuống 35-40% trong thập kỷ tới.

Các ngân hàng trung ương mua hơn 2.000 tấn vàng trong 2 năm qua, đợt lớn nhất lịch sử, khi các quốc gia tìm tài sản kiểm soát trực tiếp. Chuyên gia dự báo xu hướng này tiếp tục, thúc đẩy danh mục đa tài sản, kết hợp vàng, bạc, và các loại tài sản khác để đa dạng hóa và giảm rủi ro.

17 triệu người Việt đang giao dịch 100 tỷ USD tiền mã hóa ở nước ngoài

Hiện có khoảng 17 triệu người Việt Nam tham gia giao dịch tiền mã hóa, với tổng giá trị ước tính trên 100 tỷ USD/năm, nhưng hầu hết qua các sàn nước ngoài như Binance, Bybit. Theo Nghị quyết 05, Chính phủ cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, nhằm hợp thức hóa, tính thuế, và tích hợp vào hệ thống tài chính nội địa. Ông Michael Kokalari (VinaCapital) đánh giá đây là bước tiếp nhận tài sản số, sau Luật Công nghiệp Công nghệ số (tháng 7/2025) công nhận tài sản số và yêu cầu giấy phép hoạt động từ 1/1/2026, cùng ra mắt NDAChain - blockchain quốc gia.

Mục tiêu chính là quản lý thuế, bảo vệ nhà đầu tư, và giám sát thị trường. Các sàn thí điểm phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, giao dịch bằng VND, phí ban đầu dự kiến 0,15% như chứng khoán. Việt Nam tham khảo Hàn Quốc (liên kết tài khoản, kiểm soát rủi ro) và Singapore (siết sàn không phép), triển khai sớm khung quy định. MB Bank hợp tác với Dunamu (Hàn Quốc) xây dựng sàn Upbit, Tether thử nghiệm USDT tại Đà Nẵng, Chainalysis hỗ trợ giám sát blockchain.

Triển vọng tài sản số tại Việt Nam cao nhờ lượng nhà đầu tư cá nhân lớn, kinh tế tăng trưởng nhanh, và chính sách định hình rõ ràng, dù cần thời gian hoàn thiện quy định.

Xe Hàn, Nhật lo mất chỗ đứng

Thị trường ô tô Việt Nam, từng do xe Nhật và Hàn Quốc thống trị hơn một thập kỷ, đang đối mặt thách thức lớn khi xe Trung Quốc và xu hướng xe điện bùng nổ. Xe Hàn từng chiếm lĩnh nhờ thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại và giá hợp lý, vượt Nhật ở phân khúc sedan, SUV nhỏ. Nhật đáp trả bằng cải tiến công nghệ, gói an toàn tiên tiến, đa dạng giá, lấy lại thị phần ở SUV đô thị và sedan hạng B. Tuy nhiên, xe Trung Quốc nổi lên với giá rẻ, chất lượng cải thiện, thiết kế bắt mắt, cạnh tranh cả phân khúc cao cấp, làm thị trường khó dự đoán.

Xe Hàn như Kia Morning (chỉ bán 5 chiếc tháng 8/2025) và Nhật mất dần khách do xe điện Trung Quốc và VinFast áp đảo, đặc biệt trong dịch vụ với chính sách ưu đãi (thanh toán 0 đồng, trả góp 10 triệu đồng/tháng). Nhật chuyển sang xe hybrid, Hàn thử xe điện nhưng giá cao gây khó cạnh tranh.

Chuyên gia Trần Anh Tùng (ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM) khuyên Nhật, Hàn đầu tư công nghệ xanh, nâng trải nghiệm khách hàng thay vì chỉ dựa vào thiết kế, giá. Chủ hệ thống ô tô Hiền nhận định xe Trung Quốc cần thời gian chứng minh độ bền, dịch vụ, tạo cơ hội cho Nhật, Hàn nếu đổi mới. Doanh số xe Hàn giảm do khách dịch vụ chuyển sang VinFast, trong khi Nhật điều chỉnh giá cạnh tranh, duy trì uy tín.

Xuất khẩu rau quả thu 1,3 tỷ USD một tháng

Xuất khẩu rau quả tháng 9/2025 ước đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, lập kỷ lục mới, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Tính chung 9 tháng, kim ngạch đạt hơn 6,1 tỷ USD, tăng 8,3%, lấy lại đà tăng sau chuỗi sụt giảm. Động lực chính từ Trung Quốc, chiếm 60% thị phần, với kim ngạch tháng 9 gần 800 triệu USD, nhờ nhu cầu cao dịp Quốc khánh và Trung thu, đặc biệt sầu riêng làm nhân bánh. Ông Đặng Phúc Nguyên cho biết giá sầu riêng Việt Nam rẻ, cạnh tranh, hợp thị hiếu Trung Quốc.

Tháng 10 dự kiến bùng nổ khi chính vụ sầu riêng kết thúc, trong khi trái vụ tháng 11-12 giúp duy trì giá cao do các nước khác thiếu nguồn cung. Lợi thế khí hậu, logistics kết nối trực tiếp với Trung Quốc qua đường bộ, đường sắt, cảng biển giúp giảm chi phí vận chuyển. Doanh nghiệp trong nước đã đầu tư quy trình trồng trọt, kho lạnh, công nghệ bảo quản, xây dựng thương hiệu, đáp ứng yêu cầu khắt khe từ Trung Quốc sau khi nước này siết kiểm soát. Quyết định 3015 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập quy trình kiểm soát riêng cho sầu riêng, mở đường cho các loại nông sản khác.

Với nhu cầu từ Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, ngành rau quả kỳ vọng đạt 8 tỷ USD kim ngạch cả năm.