Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Giữa thành phố lớn, nơi ly cà phê sữa đá đã chạm ngưỡng 35.000 đồng, còn một bát phở sáng bình dân cũng xấp xỉ 45.000 đồng, con số 50.000 đồng nghe như một câu chuyện đùa.
Thế nhưng, vẫn có không ít người trẻ tự thử thách mình bằng việc “sống 50k một ngày”. Với sinh viên, đó là cách chống đỡ vào những ngày cuối tháng khi tài khoản ngân hàng chỉ còn vài con số lẻ.
Với người lao động, đó lại là lựa chọn bắt buộc để dành dụm gửi tiền về quê. Còn với một số bạn trẻ thành thị, 50k thậm chí trở thành một “trend thử thách” trên mạng xã hội, như một cách trải nghiệm lối sống tối giản.
Và cũng từ đó, câu hỏi được đặt ra: với 50.000 đồng, liệu có thể sống ổn giữa thành phố đắt đỏ này?
Một ngày với 50.000 đồng...
Hãy thử hình dung: sáng ăn ổ bánh mì trứng 15 nghìn, trưa ghé quán cơm bình dân 25 nghìn, tối về nấu gói mì thêm quả trứng hết chừng 10 nghìn. Vậy là số tiền trong túi đã vơi trọn. Chưa tính nước uống, chưa tính chi phí đi lại, và tất nhiên cũng chẳng còn chỗ cho những nhu cầu nho nhỏ khác như một tách trà đá hay một gói snack.
Nhiều bạn trẻ kể lại cảm giác như đang bước vào một trò chơi sinh tồn. “Ăn thì đủ no, nhưng rõ ràng dinh dưỡng không đảm bảo. Kéo dài kiểu này chắc chắn cơ thể sẽ xuống sức,” một sinh viên ở Hà Nội chia sẻ.
Nghe có vẻ tạm ổn, nhưng thực tế không hề dễ. Chị Thu Hà, sinh viên năm 2 ở Hà Nội, kể: “Ngày đầu tiên thử, em mới thấy mình chẳng dám gọi ship gì cả. Đành lọ mọ đi chợ mua rau, trứng về nấu. May mà cũng vui, cảm giác như chơi game tính toán từng đồng.”
Ở TP.HCM, anh Nam – nhân viên văn phòng – tham gia thử thách vì… tò mò. Anh kể sau một tuần, anh giảm cân bất ngờ: “Do toàn ăn cơm bụi ít thịt, nhiều rau. Nghe cũng lợi, nhưng bạn bè rủ cà phê thì chỉ biết ngồi… uống nước lọc.”
Những bí kíp sống sót...
Dù nghe khắc nghiệt, 50.000 đồng mỗi ngày không hẳn là không thể. Nhiều bạn đã sáng tạo ra đủ chiêu để xoay xở. Một số tranh thủ đi chợ vào cuối buổi, khi rau củ và thịt cá thường rẻ hơn đáng kể. Có nhóm bạn thì góp tiền mua gạo, dầu ăn, gia vị chung, nấu cơm tập thể để mỗi bữa chỉ còn tốn mười mấy nghìn. Người khác lại mang bình nước lọc từ ký túc xá hoặc văn phòng để tiết kiệm chi phí đồ uống. Thậm chí, nhiều bạn còn săn khuyến mãi trên ứng dụng đặt đồ ăn, nơi đôi khi chỉ với vài chục nghìn đã có bữa trưa no nê.
Một sinh viên năm ba kể: “Có lần bọn mình góp nhau 100 nghìn mua cả mớ rau, ít thịt và mấy cân gạo. Ăn chung suốt ba ngày mà tính ra mỗi đứa chỉ tốn chưa đến 20 nghìn. Vừa vui, vừa tiết kiệm, lại đỡ cảnh cuối tháng mì tôm liên hoàn.”
Sống với 50.000 đồng/ngày rõ ràng không thoải mái: không dám la cà quán xá, không dám xem phim, thậm chí một ly cà phê sang chảnh cũng nằm ngoài tầm với.
Nhưng bù lại, người tham gia tìm thấy niềm vui nhỏ: học nấu ăn, biết săn deal rẻ, gom voucher giảm giá. Một số bạn còn tiết kiệm được kha khá tiền. Có bạn chia sẻ, nhờ kiên trì thử thách 30 ngày, bạn để dành được gần 1 triệu đồng – số tiền đủ để mua vé tàu về quê hay đăng ký một khóa học online.
50.000 đồng – con số hay triết lý sống?
Sống với 50 nghìn đồng mỗi ngày thực ra không phải một mục tiêu lâu dài. Nó giống như một phép thử để soi chiếu cách ta tiêu tiền, cũng như khả năng tự thích nghi trong hoàn cảnh eo hẹp. Với sinh viên, 50k giúp kéo dài thời gian cầm cự. Với người lao động thu nhập thấp, 50k đôi khi là cả kế hoạch sống hàng ngày. Và với một số bạn trẻ có điều kiện hơn, thử thách 50k lại mang ý nghĩa tinh thần: rèn tính tiết kiệm, học cách phân biệt giữa nhu cầu thực sự và những thói quen tiêu xài thừa.
Một chuyên gia tài chính cá nhân từng nhận xét: “Không ai muốn gắn bó với 50.000 đồng cả đời, nhưng trải nghiệm này cho thấy rõ giá trị của đồng tiền. Nó giúp chúng ta ý thức hơn về việc lập kế hoạch chi tiêu, và dạy rằng đôi khi thứ khiến ví tiền vơi đi nhanh nhất không phải nhu cầu thiết yếu, mà là những chi tiêu bột phát, nhỏ nhặt nhưng dồn lại thành lớn.”
Theo chuyên gia tài chính cá nhân, thử thách “50k/ngày” không nên áp dụng dài hạn. Nhưng nó mang ý nghĩa nhắc nhở: hãy lập ngân sách chi tiêu, ghi lại các khoản thu chi, và học cách phân bổ hợp lý.
Như vậy, không cần ép mình vào 50.000 đồng mỗi ngày, nhưng việc thử một lần cũng giúp hiểu rõ giá trị của đồng tiền và tầm quan trọng của kế hoạch tài chính.
Dù thú vị, thử thách này cũng nhanh chóng bộc lộ giới hạn. Chỉ cần một cơn cảm cúm, tiền thuốc đã ngốn gấp nhiều lần ngân sách ngày. Một buổi hẹn hò, một vé xem phim, thậm chí một chuyến xe buýt xa cũng đủ khiến kế hoạch sụp đổ. Và quan trọng nhất, việc ăn uống chắp vá lâu dài khó đảm bảo dinh dưỡng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và hiệu suất học tập hay công việc.
50.000 đồng – một phép thử
đáng để trải nghiệm
Không ai có thể sống lâu dài với 50.000 đồng, nhưng chính từ sự khắc nghiệt ấy lại rút ra nhiều bài học. Việc lên kế hoạch chi tiêu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, bởi không có kế hoạch thì tiền luôn trôi đi nhanh hơn ta tưởng. Việc biết ưu tiên những nhu cầu thật sự – ăn, ở, đi lại – thay vì chạy theo các trào lưu mua sắm, cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhiều bạn còn phát hiện kỹ năng nấu ăn hóa ra là “chiêu” tiết kiệm đáng giá, bởi tự nấu một bữa đầy đủ chỉ tốn bằng nửa so với ăn ngoài. Và dẫu mỗi ngày chỉ để dành được vài nghìn, lâu dần vẫn có thể tạo thành khoản tiết kiệm có ý nghĩa.
50.000 đồng không thể mang lại một cuộc sống đủ đầy ở thành phố lớn. Nhưng thử thách ấy, nếu trải qua, sẽ khiến bạn nhìn lại cách mình đang tiêu xài và học cách trân trọng từng đồng bạc nhỏ. Sống với 50.000 đồng một ngày có thể khắc nghiệt, song nó mở ra cánh cửa để hiểu hơn về chính bản thân, về thói quen tài chính, và về giá trị của việc chi tiêu khôn ngoan.
Vậy nếu chỉ có 50.000 đồng trong tay, bạn sẽ chọn cách chi tiêu thế nào? Bạn nghĩ mức tối thiểu để sống thoải mái ở thành phố lớn là bao nhiêu? Và bài học tài chính nào bạn rút ra từ những lần “cháy túi” cuối tháng?
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/09/2025 18:52 PM (GMT+7)