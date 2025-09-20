Giữa thành phố lớn, nơi ly cà phê sữa đá đã chạm ngưỡng 35.000 đồng, còn một bát phở sáng bình dân cũng xấp xỉ 45.000 đồng, con số 50.000 đồng nghe như một câu chuyện đùa.

Thế nhưng, vẫn có không ít người trẻ tự thử thách mình bằng việc “sống 50k một ngày”. Với sinh viên, đó là cách chống đỡ vào những ngày cuối tháng khi tài khoản ngân hàng chỉ còn vài con số lẻ.

Với người lao động, đó lại là lựa chọn bắt buộc để dành dụm gửi tiền về quê. Còn với một số bạn trẻ thành thị, 50k thậm chí trở thành một “trend thử thách” trên mạng xã hội, như một cách trải nghiệm lối sống tối giản.

Và cũng từ đó, câu hỏi được đặt ra: với 50.000 đồng, liệu có thể sống ổn giữa thành phố đắt đỏ này?