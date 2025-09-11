Kinh tế 24h: Tiền vào chứng khoán 'hụt hơi'

Tiền vào chứng khoán 'hụt hơi'

Phiên giao dịch ngày 10/9, VN-Index tăng nhẹ 5,94 điểm (0,36%), đạt 1.643,26 điểm, nhưng thanh khoản giảm mạnh, giá trị giao dịch trên HoSE dưới 30.000 tỷ đồng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Số mã giảm giá chiếm ưu thế với 171 mã trên HoSE, phản ánh sự phân hóa mạnh. Nhóm ngân hàng giữ sắc xanh, với CTG, VCB, TCB, MBB, VPB tăng khoảng 1%, hỗ trợ nhịp chỉ số, nhưng biên độ tăng hạn chế, dòng tiền tập trung hẹp.

Nhóm chứng khoán sôi động hơn, với SSI, VND, HCM tăng trên 1%. SSI dẫn đầu thanh khoản, đạt hơn 43 triệu đơn vị, tương đương 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ 4 mã (SSI, HPG, VIX, TCB) đạt giao dịch nghìn tỷ. Nhóm bất động sản phân hóa, bộ ba Vingroup (VIC, VHM, VRE) tăng nhẹ, nhưng nhiều mã midcap như DIG, NVL, DXG, PDR, CEO, KBC, TCH giảm. Ngược lại, cổ phiếu dầu khí (BSR, PVC, PVD, PVS) tích cực hơn thị trường.

HNX-Index giảm 0,08% xuống 274,6 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,44% lên 110,37 điểm. SGI Capital nhận định, VN-Index đã tăng gần 60% từ đáy tháng 4, là một trong những nhịp tăng mạnh nhất lịch sử, nhờ dòng tiền trong nước. Tuy nhiên, mức tăng nóng tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh 10-15%. Nhà đầu tư được khuyến nghị cơ cấu danh mục, quản trị rủi ro để chuẩn bị cho cơ hội mới.

Phó Thủ tướng: Áp dụng bảng giá đất 5 năm một lần, kèm hệ số biến động thị trường

Chiều 10/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2024. Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng báo cáo các nội dung chỉnh lý: kế hoạch sử dụng đất cấp xã, bổ sung trường hợp thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, tính chi phí hạ tầng vào giá đất, và quy định bảng giá đất.

Về bảng giá đất, các đại biểu thống nhất giữ chu kỳ 5 năm, kèm hệ số điều chỉnh hàng năm theo biến động thị trường, hoặc xây dựng bảng giá mới nếu biến động lớn, đảm bảo sát thực tế, minh bạch, tiết kiệm nguồn lực. Phó Thủ tướng đồng tình, yêu cầu hệ số điều chỉnh phải có phương pháp, căn cứ pháp lý rõ ràng và ngưỡng biến động cụ thể. Lâu dài, hướng tới một giá đất thống nhất dựa trên dữ liệu đất đai, nhưng hiện tại vẫn áp dụng bảng giá và hệ số.

Phó Thủ tướng yêu cầu phân định rõ thu hồi đất theo thỏa thuận dân sự và thu hồi đất theo chính sách Nhà nước. Với dự án Nhà nước thu hồi nhưng nhà đầu tư đã thỏa thuận với 70-80% hộ dân, có thể tiếp tục cơ chế thỏa thuận, miễn không trái Nghị quyết 18-NQ/TW. Ông cũng lưu ý chọn lọc nhóm đất mới, tránh chồng chéo, bổ sung chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất cho giáo dục, y tế, hạ tầng, và cho phép Thủ tướng quyết định các trường hợp đặc biệt, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Trump giục EU áp thuế 100% với Trung Quốc, Ấn Độ

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục EU áp thuế 100% lên Trung Quốc và Ấn Độ để gây sức ép lên Nga trong xung đột Ukraine. Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách hàng lớn mua dầu Nga, nguồn thu quan trọng cho kinh tế Moskva. Phương Tây đang tìm cách cắt nguồn thu năng lượng của Nga để buộc nước này chấm dứt chiến tranh.

Trong cuộc họp tại Washington, ông Trump đề nghị EU áp thuế mạnh tay, đồng thời Mỹ sẵn sàng áp thuế tương tự nếu EU đồng ý. Động thái này đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của EU, vốn ưu tiên trừng phạt Nga hơn là áp thuế nhập khẩu. Tháng trước, ông Trump đã nâng thuế nhập khẩu với Ấn Độ lên 50% do nước này mua dầu Nga, nhưng chưa tăng thuế với Trung Quốc.

Ông Trump cũng chỉ trích EU vì vẫn phụ thuộc vào năng lượng Nga, khi Moskva cung cấp 19% khí đốt nhập khẩu cho khối này năm 2023. Tuy nhiên, ông gợi ý tăng cường thương mại với Ấn Độ, cho biết đang đàm phán giải quyết rào cản thương mại và mong chờ trao đổi với Thủ tướng Narendra Modi.

Việc áp thuế 100% có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại, nhưng được xem là cách gây áp lực kinh tế lên Nga thông qua các đối tác mua dầu lớn của nước này.

Vietlott tìm ra 3 vé số trúng giải nhất trị giá tiền tỷ

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 146 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 vào tối 9/9, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo giải độc đắc trị giá hơn 21,4 tỷ đồng (chính xác 21.380.563.500 đồng) chưa tìm thấy chủ nhân. Tuy nhiên, hệ thống Vietlott đã xác định 3 vé số may mắn cùng trúng giải nhất, mỗi vé trị giá hơn 2,4 tỷ đồng (2.404.732.833 đồng). Dãy số trúng thưởng là 11 - 15 - 19 - 27 - 33, với số đặc biệt 01.

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 3 người trúng giải nhất phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế, mỗi người nhận về khoảng 2,2 tỷ đồng. Đây là mức thưởng đáng kể, mang lại cơ hội thay đổi cuộc sống cho các khách hàng may mắn.

Ngoài giải nhất, kỳ quay số còn ghi nhận 35 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 106,81 triệu đồng; 671 người trúng giải ba, mỗi giải 5,81 triệu đồng; và 1.277 người trúng giải tư, mỗi giải 2,89 triệu đồng. Các giải thưởng này cho thấy sức hấp dẫn của Lotto 5/35, thu hút đông đảo người chơi tham gia.

Vietlott tiếp tục là tâm điểm chú ý với các kỳ quay thưởng mang lại cơ hội trúng số lớn. Dù giải độc đắc hơn 21,4 tỷ đồng vẫn chưa có chủ, các giải thưởng khác như giải nhất, nhì, ba, tư vẫn tạo động lực mạnh mẽ cho người chơi. Kết quả này cũng khẳng định tính minh bạch và uy tín của Vietlott trong tổ chức xổ số.