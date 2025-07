Kinh tế 24h: Tiền chảy mạnh vào chứng khoán

CEO X từ chức

Linda Yaccarino bất ngờ từ chức CEO mạng xã hội X của Elon Musk vào ngày 9/7, sau hai năm đảm nhiệm vị trí. Trong bài đăng trên X, bà bày tỏ lòng biết ơn Musk vì đã tin tưởng giao phó trách nhiệm bảo vệ tự do ngôn luận và tái cấu trúc X thành ứng dụng "cho mọi thứ". Tuy nhiên, bà không nêu lý do từ chức.

Sự kiện diễn ra vài tháng sau khi Musk bán X cho xAI, công ty trí tuệ nhân tạo do ông sáng lập, nhằm hợp nhất hai thực thể. Thương vụ này làm dấy lên câu hỏi về vai trò của Yaccarino trong cơ cấu mới. Bà lạc quan về tương lai của X cùng xAI, khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ công ty.

Thông báo từ chức được đưa ra ngay sau khi chatbot Grok của xAI vướng tranh cãi vì các bình luận bài Do Thái, dù chưa rõ hai sự kiện có liên quan. Yaccarino được Musk bổ nhiệm làm CEO X vào tháng 5/2023, sau khi ông mua Twitter (tiền thân X) với giá 44 tỷ USD. Trong hai năm, bà tích cực ủng hộ Musk và bảo vệ ông trên mạng xã hội.

Sinh năm 1963, Yaccarino có gần 12 năm tại NBCUniversal, phụ trách mảng quảng cáo, mang về hơn 100 tỷ USD doanh thu quảng cáo từ năm 2011. Việc bà rời đi đánh dấu bước ngoặt cho X trong bối cảnh công ty đang chuyển mình dưới sự dẫn dắt của xAI, để lại nhiều câu hỏi về định hướng tương lai.

Tiền chảy mạnh vào chứng khoán

Thanh khoản thị trường chứng khoán TP HCM đạt 34.820 tỷ đồng, cao nhất 3 tháng, với 1,48 tỷ cổ phiếu giao dịch, tăng 20% so với phiên trước. Dòng tiền từ nhà đầu tư trong và ngoài nước đổ mạnh, giúp VN-Index tăng 16 điểm, đóng cửa tại 1.431 điểm, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong tháng qua và nối dài chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Dù có nhịp điều chỉnh do chốt lời, lực mua mạnh đã giữ sắc xanh cho thị trường.

Rổ VN30 là động lực chính, với 23/30 mã tăng, đóng góp hơn nửa thanh khoản sàn. SSI dẫn đầu với 2.040 tỷ đồng, tiếp theo là SHB, FPT, VPB, TCB, HPG, VCB, đều trên nghìn tỷ. Khối ngoại mua ròng 6 phiên liên tiếp, giải ngân 5.470 tỷ đồng, tập trung vào SHB, SSI, TPB, VPB, tổng giá trị mua ròng vượt 9.600 tỷ đồng.

Nhóm chứng khoán đồng thuận tăng, ORS chạm trần 10.200 đồng. Ngân hàng phân hóa, TPB tăng mạnh 6,4%, trong khi LPB, SHB, TCB giảm 1,1-1,6%. Bất động sản chia hai, với VIC, VHM, VRE tăng, nhưng HPX, DXS, QCG giảm. Toàn sàn có 192 mã tăng, 127 mã giảm.

Ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng từ HSC nhận định chuỗi tăng điểm là tích cực nhưng tiềm ẩn rủi ro chốt lời. Ông khuyến nghị theo dõi các ngưỡng hỗ trợ 1.380, 1.350, 1.340 điểm để bắt đáy khi điều chỉnh.

Hàng loạt quốc gia lên tiếng phản đối thuế quan mới của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế quan “có đi có lại”, dự kiến có hiệu lực từ 1/8, gây phản ứng mạnh từ nhiều quốc gia xuất khẩu sang Mỹ. Chính sách này dựa trên thâm hụt thương mại và chênh lệch thuế quan, với mức thuế có thể lên đến 25–30%. Một số quốc gia đang gấp rút đàm phán để tránh thuế, trong khi Trung Quốc bị áp thuế ngay lập tức.

Hàn Quốc tuyên bố sẽ đẩy nhanh thương lượng để đạt thỏa thuận “có lợi đôi bên”, đồng thời giải quyết thặng dư thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ mới của Hàn Quốc gặp khó khăn do thời gian ngắn. Nhật Bản, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Shigeru Ishiba, tổ chức họp khẩn, bày tỏ mong muốn đàm phán bảo vệ lợi ích quốc gia nhưng chưa đạt tiến triển, đồng thời tránh đe dọa trả đũa. Nam Phi, với Tổng thống Cyril Ramaphosa, phản đối mức thuế 30%, cho rằng Mỹ không bị thiệt trong thương mại song phương và đã đề xuất khung thỏa thuận từ tháng 5.

Chính sách thuế của Trump khiến thị trường thế giới bất ổn, các quốc gia đang nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao để giảm thiểu tác động.

Giá đồng tại Mỹ tăng vọt sau tuyên bố áp thuế 50% của ông Trump

Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu, gây sốc thị trường kim loại toàn cầu. Giá đồng tại sàn Comex (New York) tăng kỷ lục 17% trong ngày thứ Ba, đạt 5,5085 USD/pound, cao hơn 24% so với giá chuẩn tại London (9.627 USD/tấn). Dù giá giảm nhẹ 4% vào sáng thứ Tư, thị trường vẫn biến động mạnh do doanh nghiệp tranh thủ nhập khẩu trước khi thuế có hiệu lực, dự kiến cuối tháng 7 hoặc 1/8.

Chính sách này tác động lớn đến các ngành công nghiệp Mỹ như điện tử, ô tô, xây dựng và năng lượng, khi chi phí nguyên liệu tăng đẩy giá thành sản phẩm lên. Mỹ sản xuất 850.000 tấn đồng mỗi năm nhưng vẫn nhập 700.000 tấn, chủ yếu từ Chile (500.000 tấn), Canada (28%) và Mexico (8%). Chile, đặc biệt tập đoàn Codelco, đối mặt thách thức lớn, dù chưa nhận thông báo chính thức từ Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick xác nhận cuộc điều tra theo Mục 232 đã hoàn tất, trao quyền quyết định cho Trump. Morgan Stanley dự đoán giá đồng tại Mỹ sẽ tiếp tục cao hơn giá toàn cầu, nhưng tồn kho trong nước có thể giảm áp lực ngắn hạn. Chính sách nhằm bảo vệ nguồn cung nội địa, thúc đẩy khai thác đồng trong nước, dù vấp phải phản đối từ giới sản xuất và đối tác thương mại. Nhu cầu đồng tăng mạnh do ô tô điện, trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo càng làm nổi bật tầm quan trọng của chính sách này.