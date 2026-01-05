Khách phát hiện lưỡi câu trong đồ ăn, nhà hàng miễn hóa đơn hơn 22 triệu đồng

Mới đây, một thực khách phản ánh đã tìm thấy lưỡi câu và dây câu trong món “cá mặt đen hấp củ cải muối” tại nhà hàng nổi tiếng đạt sao Michelin Yu Waitan (Meet the Bund) ở Thượng Hải. Tổng hóa đơn của khách hàng này trị giá hơn 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng). Phía nhà hàng đã thừa nhận sự việc, đồng thời miễn toàn bộ chi phí bữa ăn.

Lưỡi câu cá được thực khách tìm thấy trong món ăn. Nguồn: News China

Ngày 4/1, trao đổi với Zhengzai News, một nhân viên của Yu Waitan cho biết, đầu bếp của họ cũng rất bất ngờ khi có lưỡi câu trong món ăn của khách. Người này suy đoán, có thể do con cá quá nhỏ nên trong quá trình làm sạch, nhân viên mới không phát hiện. Hiện đã có nhân sự theo dõi và xử lý vụ việc.

“Nhà hàng rất coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm”, nhân viên nhà hàng nhấn mạnh.

Theo thông tin công khai, Yu Waitan là một trong những đại diện tiêu biểu của ẩm thực Phúc Kiến cao cấp tại Thượng Hải và trên phạm vi cả nước, nằm trong "top 50 nhà hàng châu Á". Thương hiệu này đã nhiều năm liên tiếp được Michelin trao tặng 1 sao cho chất lượng ẩm thực.

Đồng thời, nhà hàng còn được xếp hạng nhà hàng Black Pearl hai viên kim cương (danh hiệu xếp hạng dành cho các nhà hàng cao cấp ở Trung Quốc) năm 2025, với mức chi tiêu trung bình 839 NDT/người (khoảng 3 triệu đồng/người).