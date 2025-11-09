“Con cưng” của ông Trump lỗ 54,8 triệu USD trong quý III: Tiết lộ lý do chính

Bitcoin và Cronos đang ảnh hưởng thế nào đến công ty?

Trong quý III, Trump Media ghi nhận doanh thu 972.900 USD, tăng 10% so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 4,1 triệu USD của cả năm 2023. Công ty lỗ ròng 54,8 triệu USD, trong đó giá trị kho Bitcoin giảm 48 triệu USD, chỉ được bù đắp một phần nhờ 33 triệu USD lợi nhuận từ Cronos, một loại tiền điện tử khác.

Ngoài ra, công ty còn phải chi 20,3 triệu USD cho các chi phí pháp lý, phần lớn liên quan đến thương vụ sáp nhập năm 2024 với công ty mua lại đặc biệt Digital World Acquisition, vốn được coi là “một trong những thương vụ SPAC dài nhất trong lịch sử.”

Trump Media từng mua gom lượng Bitcoin trị giá 2 tỷ USD vào tháng 7, khi giá ước tính ở mức 118.000 USD, biến mảng mạng xã hội và nền tảng streaming trở thành “công việc phụ.” Tuy nhiên, tính đến cuối ngày 3/11, giá Bitcoin chỉ còn khoảng 103.000 USD, trong khi Cronos cũng giảm mạnh. Nếu giá trị các loại tiền điện tử này không phục hồi, công ty có nguy cơ lỗ lớn trong quý IV.

CEO Trump Media nói gì về quý III?

Devin Nunes, CEO và Chủ tịch công ty, cho biết quý vừa qua “cực kỳ quan trọng” cho kế hoạch mở rộng. Ông nhấn mạnh công ty đã xây dựng hạ tầng vững chắc, mở rộng sang các lĩnh vực mới, hình thành quan hệ đối tác đặc biệt, đảm bảo tương lai tài chính với kho Bitcoin khổng lồ và phát triển các nền tảng hiện có.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích và cổ đông vẫn tỏ ra lo ngại trước mức lỗ lớn và tính rủi ro cao từ việc phụ thuộc vào tiền điện tử.

Ông Donald Trump sở hữu 114,75 triệu cổ phiếu Trump Media thông qua quỹ tín thác cá nhân. Công ty từng trao cho Nunes 5,9 triệu USD cổ phiếu hồi tháng 8, sẽ vest trong ba năm, ngay sau khi báo cáo lỗ 20 triệu USD quý II. Forbes ước tính tài sản của ông Trump khoảng 6,6 tỷ USD, phần lớn đến từ tiền điện tử.