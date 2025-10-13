Cú xoay bất ngờ của ông Trump

Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng đồng loạt vào tối 12/10 (giờ Mỹ), ngay sau khi ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Đừng lo về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”.

Theo dữ liệu cập nhật, Dow Jones tăng 0,8%, S&P 500 tăng 1,04% và Nasdaq tăng 1,34% tính đến 18h32 (giờ miền Đông). Trước đó hai ngày, chứng khoán Mỹ lao dốc khi ông Trump dọa áp thêm 100% thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ 1/11, khiến tổng mức thuế lên tới 130%, gần bằng mức đỉnh 145% trong giai đoạn căng thẳng thương mại trước đây.

Một tàu container rời cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, vào ngày 7/8.

Ông Trump nói gì khiến nhà đầu tư bớt lo ngại?

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “một nhà lãnh đạo vĩ đại” và nói rằng hai bên vẫn duy trì “mối quan hệ tuyệt vời”.

Những bình luận này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với tuần trước, khi ông mô tả Trung Quốc là “ngày càng thù địch” sau khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất linh kiện điện tử.

Tuyên bố mới của ông Trump được giới quan sát coi là “tín hiệu mềm mại” gửi tới thị trường, giúp nhà đầu tư bớt lo sợ về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thuế quan toàn diện mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc phản ứng ra sao trước động thái từ Washington?

Hôm Chủ nhật, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố rằng nước này “không muốn chiến tranh thuế quan, nhưng cũng không sợ một cuộc chiến như vậy”, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu Washington không rút lại lời đe dọa.

Theo giới phân tích, những tuyên bố “ăn miếng trả miếng” như vậy có thể xóa bỏ tiến triển đạt được sau nhiều tháng đàm phán giữa hai bên. Trong khi đó, ông Trump lại để ngỏ khả năng thay đổi quyết định, nói với báo giới: “Cứ chờ xem chuyện gì xảy ra” khi được hỏi về hạn chót 1/11.

Quan hệ Mỹ - Trung vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn

Trong chương trình “Sunday Briefing” trên Fox News, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tiết lộ rằng Washington không được Trung Quốc thông báo trước về việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Tuy nhiên, phía Bắc Kinh khẳng định “các quốc gia và khu vực liên quan đều đã được thông báo”.

Diễn biến này cho thấy, dù ông Trump đã “dịu giọng”, nguy cơ xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn đó, đặc biệt trong bối cảnh cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tại Hàn Quốc.