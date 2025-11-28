Kinh tế 24h: Giá vàng giữ vững ở mức rất cao

Giá vàng giữ vững ở mức rất cao

Ngày 27/11/2025, giá vàng trong nước tiếp tục giữ vững ở mức rất cao, không thay đổi so với cuối ngày 26/11. Các thương hiệu lớn đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức mua vào 151,4 triệu đồng/lượng và bán ra 153,4 triệu đồng/lượng tại cả ba miền. Một số nơi như Bảo Tín Minh Châu mua vào cao hơn chút ít (151,9 triệu) nhưng bán ra vẫn 153,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng ổn định ở vùng đỉnh: SJC nhẫn 149 – 151,5 triệu; Doji Hưng Thịnh Vượng 149,4 – 152,4 triệu; Bảo Tín Minh Châu nhẫn trơn 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán). Như vậy, cả vàng miếng và vàng nhẫn đều duy trì trên mốc 150 triệu đồng/lượng – mức cao nhất nhiều tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tối 27/11 giảm nhẹ 6 USD, về 4.152 USD/ounce; vàng tương lai tháng 2/2026 ở 4.189 USD/ounce. Dù điều chỉnh nhẹ sau 2 phiên tăng mạnh, vàng thế giới vẫn vững vàng trên 4.100 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới chỉ khoảng 132,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước tới 21,1 triệu đồng/lượng.

Các tổ chức lớn vẫn rất lạc quan: Goldman Sachs giữ quan điểm tăng mạnh; Deutsche Bank nâng dự báo 2026 lên 3.950 – 4.950 USD/ounce nhờ lực mua bền bỉ từ ngân hàng trung ương và quỹ ETF, khiến cung không đủ cầu. Với xu hướng này, giá vàng trong nước được dự báo tiếp tục neo ở mức cao kỷ lục trong những ngày tới.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 1.000 đồng/lít

Chiều ngày 27/11/2025, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh tại kỳ điều hành thứ hai liên tiếp, mang lại niềm vui lớn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp vận tải. Theo thông báo của liên bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ cùng ngày, giá xăng E5 RON92 giảm 519 đồng/lít, xuống mức tối đa 19.288 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít, còn tối đa 20.009 đồng/lít. Đặc biệt, dầu diesel 0.05S giảm sâu nhất với 1.026 đồng/lít, về mức 18.800 đồng/lít; dầu hỏa giảm 815 đồng/lít xuống 19.473 đồng/lít; còn dầu mazut giảm 251 đồng/kg về 13.488 đồng/kg.

Giống các kỳ điều hành gần đây, liên bộ tiếp tục không trích lập cũng như không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả mặt hàng. Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân giảm giá xuất phát từ diễn biến thị trường thế giới trong tuần qua (20-26/11), khi giá xăng dầu có xu hướng đi xuống dù tồn kho trái chiều. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, tồn kho dầu thô Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và dầu diesel tăng, cùng căng thẳng quân sự Nga - Ukraine leo thang.

So với kỳ điều hành ngày 20/11 chỉ giảm nhẹ 30-40 đồng/lít đối với xăng và diesel, lần này mức giảm sâu hơn rõ rệt, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt và vận hành vào cuối tháng. Đây là tín hiệu tích cực, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu từng ở mức cao kéo dài.

VNPT muốn thoái toàn bộ vốn tại MSB

Tập đoàn VNPT chính thức công bố kế hoạch thoái 100% vốn tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) để hoàn thành đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng trước hạn 31/12/2025.

Cụ thể, ngày 26/12/2025, VNPT sẽ đấu giá công khai 188,7 triệu cổ phiếu MSB (tương đương 6,05% vốn điều lệ ngân hàng), với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp – cao gấp 1,4 lần thị giá hiện tại. Ước tính tối thiểu VNPT có thể thu về hơn 3.440 tỷ đồng từ thương vụ này.

Hiện tại, giá trị khoản đầu tư MSB trên sổ sách VNPT là 1.832 tỷ đồng (giá gốc chỉ 580 tỷ đồng), nhờ MSB liên tục tăng vốn và trả cổ tức bằng cổ phiếu (năm 2025 tỷ lệ 20%). VNPT từng là cổ đông sáng lập Maritime Bank từ năm 1991 và nhiều lần muốn thoái vốn những năm trước nhưng chưa thực hiện được.

Việc thoái vốn MSB nằm trong kế hoạch lớn: VNPT phải giảm sở hữu dưới 50% hoặc rút hoàn toàn khỏi 26 doanh nghiệp đến hết 2025, trong đó có cả VTC Telecom, Công ty Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Viễn thông, Viễn thông - Tin học Bưu điện…

Sau 9 tháng 2025, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.760 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 356.000 tỷ đồng (tăng 11%). Với giá đấu cao hơn nhiều thị trường và tình hình kinh doanh tích cực của MSB, thương vụ được kỳ vọng sẽ thu hút mạnh nhà đầu tư trong/ngoài nước.

Đây là bước đi quan trọng giúp VNPT tập trung nguồn lực vào lĩnh vực cốt lõi bưu chính – viễn thông, đồng thời hoàn tất lộ trình tái cơ cấu theo chỉ đạo Chính phủ.

Người Mỹ háo hức Black Friday bất chấp thuế quan

Bất chấp thuế quan mới của Tổng thống Trump, kinh tế bất ổn và niềm tin tiêu dùng tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 4, người Mỹ vẫn háo hức đón Black Friday 2025. Các tín hiệu cho thấy mùa mua sắm cuối năm khởi đầu rất tích cực.

Tại Mall of America (Minnesota), lượng khách những ngày trước Black Friday đã vượt cả năm 2019. Doanh số bán hàng trực tuyến từ 1-23/11 đạt 79,7 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ 2024 (Adobe Analytics). Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF) dự báo tổng chi tiêu tháng 11-12 sẽ đạt 1.010-1.020 tỷ USD, tăng 3,7-4,2%. Mastercard SpendingPulse dự đoán tăng trưởng bán lẻ 3,6%.

Khảo sát cho thấy 58% người tiêu dùng đã bắt đầu mua sắm lễ từ đầu tháng 11, và 70% (tương đương 130,4 triệu người) dự định chi tiêu vào Black Friday – vẫn là ngày mua sắm đông nhất năm. Hơn nửa người mua cho rằng “ưu đãi quá hấp dẫn để bỏ qua” hoặc xem đây là truyền thống không thể thiếu.

Dù vậy, sức hút giảm giá có phần kém hơn các năm trước. Mức giảm trung bình chỉ 30-50%, nhiều cửa hàng chậm tung khuyến mãi sâu. Khảo sát Deloitte cho biết người Mỹ dự chi ít hơn 4% so với 2024 vì chi phí sinh hoạt tăng. Người tiêu dùng năm nay cũng “có chủ đích” hơn, 77% sẵn sàng ủng hộ doanh nghiệp nhỏ nếu giá không đổi.