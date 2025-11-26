Kinh tế 24h: Giá vàng bật tăng dữ dội

Giá vàng bật tăng dữ dội

Ngày 25/11/2025, thị trường vàng trong nước chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, với giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt, phản ánh xu hướng tích cực từ giá vàng thế giới. Theo cập nhật mới nhất từ các thương hiệu lớn, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 152,9 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với phiên trước. Tương tự, giá vàng Doji và PNJ cũng đạt 150,9 - 152,9 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở 151,4 - 152,9 triệu đồng/lượng, tất cả đều tăng 2,5 triệu đồng/lượng.

Về vàng nhẫn, giá cũng "bật tăng dữ dội": Doji niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng (tăng 2,6 triệu); SJC ở 148 - 150,5 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu); Bảo Tín Minh Châu ở 149,6 - 152,6 triệu đồng/lượng (tăng 2,1 triệu).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng 52 USD/ounce lên 4.135 USD/ounce (theo Kitco), hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.078 USD/ounce, vượt mốc 4.100 USD nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất tháng 12 và nhu cầu mua ròng từ ngân hàng trung ương (64 tấn tháng 9). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (khoảng 31.800 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương 131,7 triệu đồng/lượng, tạo chênh lệch 21,2 triệu đồng/lượng so với trong nước.

Dự báo từ chuyên gia Sean Lusk (Walsh Trading) cho thấy vàng vẫn kiên cường, có thể kiểm tra đỉnh cũ, nhưng có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ trước dữ liệu kinh tế Mỹ, với hỗ trợ mạnh ở 3.300-4.000 USD/ounce. UBS nâng dự báo giá vàng 2026 lên 4.500 USD/ounce. Sự tăng giá hôm nay thu hút nhà đầu tư, nhưng chuyên gia khuyên theo dõi sát biến động Fed để tránh rủi ro.

Hộ kinh doanh có thể được nộp thuế trên phần lãi

Ngày 25/11/2025, Bộ Tài chính công bố dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân với nội dung đột phá: cho phép toàn bộ hộ kinh doanh được nộp thuế trên phần lãi gộp (doanh thu trừ chi phí hợp lệ) thay vì nộp trên toàn bộ doanh thu như hiện nay. Theo đó, các hộ có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm nếu chứng minh được chi phí sẽ áp dụng thuế suất 15% trên lợi nhuận – mức tương đương ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ. Trường hợp không xác định được chi phí, hộ vẫn nộp theo tỷ lệ trên doanh thu (0,5–2% tùy ngành) nhưng được trừ trước ngưỡng không chịu thuế (dự kiến nâng từ 100 triệu lên 200 triệu đồng từ 2026), nên không còn phải nộp thuế từ đồng đầu tiên.

Ví dụ, hộ thu 1,2 tỷ đồng, chi phí 1 tỷ đồng thì chỉ nộp thuế 30 triệu đồng trên 200 triệu lãi (thay vì 12 triệu trên doanh thu như cũ); nếu lỗ thì không phải nộp đồng nào. Hộ nhỏ doanh thu 300 triệu đồng, không chứng minh chi phí cũng chỉ nộp thuế trên 100 triệu còn lại, giảm từ 3 triệu xuống 1 triệu đồng.

Đề xuất mới này bỏ cách phân nhóm cũ (trước đây chỉ hộ trên 3 tỷ mới được tính trên lãi), áp dụng đồng loạt cho mọi hộ kinh doanh, nhằm tăng tính công bằng, giảm gánh nặng thuế và khuyến khích kê khai minh bạch chi phí. Hiện cả nước có khoảng 2,2 triệu hộ kinh doanh ổn định, trong đó 1,3 triệu hộ có doanh thu trên ngưỡng chịu thuế.

'Xăng E10 có thể giúp Việt Nam tiết kiệm gần tỷ USD mỗi năm'

Từ 1/6/2026, Việt Nam bắt buộc sử dụng xăng E10 (pha 10% ethanol sinh học) trên toàn quốc theo Thông tư mới của Bộ Công Thương, đánh dấu bước chuyển từ tự nguyện sang bắt buộc. Các chuyên gia tại tọa đàm do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ngày 25/11/2025 khẳng định E10 mang lại nhiều lợi ích lớn.

Ông Ngô Trí Long (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả) nhận định: Với mức tiêu thụ 25 triệu tấn xăng dầu/năm, việc thay thế chỉ 1 triệu tấn xăng khoáng bằng ethanol nội địa đã giúp tiết kiệm 700 triệu – gần 1 tỷ USD tiền nhập khẩu mỗi năm, đồng thời giảm phụ thuộc vào biến động giá dầu thế giới.

E10 còn tạo đầu ra bền vững cho nông nghiệp khi nhu cầu ethanol có thể lên tới 2 triệu tấn/năm, tương đương tiêu thụ 7–8 triệu tấn sắn tươi hoặc 16–18 triệu tấn mía, giúp 6 nhà máy ethanol hiện chỉ hoạt động cầm chừng được vận hành tối đa công suất.

Về môi trường, E10 giảm 3–7% lượng phát thải CO2 so với xăng khoáng; 95% phương tiện tại Việt Nam dùng được ngay mà không cần thay đổi kỹ thuật. Hơn 60 quốc gia đã phổ cập E10, trong đó Mỹ và châu Âu đã chuyển hoàn toàn từ E5 sang E10.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra thách thức: chênh lệch giá E10 hiện chỉ 700 đồng/lít (chưa đủ hấp dẫn), tiêu chuẩn chất lượng còn đa dạng, hao hụt do bay hơi và hút ẩm chưa được bù đắp, cùng niềm tin người tiêu dùng còn hạn chế. Doanh nghiệp và cơ quan quản lý khẳng định đủ năng lực cung ứng từ 2026, nhưng cần chính sách giá hỗ trợ mạnh hơn, minh bạch thông tin, thống nhất bảo hành và tuyên truyền sâu rộng.

Nếu được triển khai đồng bộ, E10 không chỉ tiết kiệm ngoại tệ gần 1 tỷ USD/năm mà còn thúc đẩy nông nghiệp, chế biến, tự chủ năng lượng và cải thiện chất lượng không khí, trở thành nhiên liệu chuẩn mới của Việt Nam.