Bé gái 12 tuổi giúp mẹ kiếm hàng trăm triệu nhờ 1 môn học quen thuộc

12 tuổi: Vừa học vừa “gánh” giao dịch trị giá hàng trăm triệu đồng

Mới đây, một tiệm văn phòng phẩm bình thường ở Quảng Châu bỗng trở nên nổi tiếng khi video ghi lại cảnh cô bé Cici (12 tuổi), con gái chủ tiệm, đang quảng cáo bút dạ quang với một doanh nhân nước ngoài bằng tiếng Anh một cách lưu loát.

Cici đang trò chuyện với khách hàng nước ngoài (Ảnh: Jiupai News)

Mẹ của Cici, bà Xuan chia sẻ, cô con gái nhỏ thường giúp bà đàm phán các hợp đồng kinh doanh bằng tiếng Anh. Được biết, Cici đã học tiếng Anh được 5 năm và bắt đầu giúp mẹ bán hàng từ tháng 8/2024.

"Vợ chồng tôi đều chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở. Trước đây, khi bán hàng cho người nước ngoài, chúng tôi không thể giao tiếp và chỉ có thể gõ số trên máy tính, điều này khiến chúng tôi mất rất nhiều khách hàng", bà Ma Xuan nhớ lại. Vì vậy, bà luôn hy vọng con gái học tiếng Anh và mở rộng tầm hiểu biết.

Ảnh: Jiupai News

Lần đầu tiên Cici giúp mẹ chốt được giao dịch với người nước ngoài, cô bé rất vui và càng thêm tự tin hơn. Cici cũng từng giúp mẹ chốt thành công một giao dịch trị giá 100.000 NDT (360 triệu đồng).

Trong gia đình, Cici là chị cả, có một em trai và một em gái. Ngoài việc học tập và giúp mẹ trong công việc kinh doanh như đàm phán hợp đồng, trả lời các email đặt hàng bằng tiếng Anh, Cici còn dành thời gian chăm sóc hai em.