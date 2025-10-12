Kinh tế 24h: Gần 143 triệu đồng một lượng vàng miếng

Gần 143 triệu đồng một lượng vàng miếng

Sáng 11/10/2025, giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng so với hôm trước, niêm yết mua vào 140,8 triệu đồng/lượng và bán ra 142,8 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp khác như PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu có mức giá tương tự. Ngân hàng Á Châu (ACB) báo giá vàng miếng thương hiệu riêng 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua-bán chỉ 1 triệu đồng, trong khi SJC là 2 triệu.

Vàng nhẫn trơn cũng tăng 600.000 đồng, SJC niêm yết 136,8 - 139,5 triệu đồng/lượng. PNJ và Doji mua cùng mức SJC nhưng bán cao hơn 300.000 đồng; Bảo Tín Minh Châu bán 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng theo đà thế giới, chốt phiên 10/10 đạt 4.016 USD/ounce (tương đương 127,7 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank), sau khi chạm đỉnh 4.059 USD/ounce tuần này. Đà tăng do Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thêm 100% thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc từ 1/11, khiến nhà đầu tư tìm trú ẩn an toàn.

Từ 10/10, Thông tư 34 của Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng miếng cho doanh nghiệp, ngân hàng theo quy mô vốn và mục đích. Đồng thời, Nghị định 260 giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ về 0%, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng cạnh tranh.

Doanh nghiệp ồ ạt lên sàn chứng khoán

Trong nửa tháng qua, gần chục doanh nghiệp niêm yết hoặc công bố kế hoạch lên sàn HoSE, gấp đôi tổng số 9 tháng đầu năm 2025. Công ty Chứng khoán Kỹ thương (Techcombank Securities) dẫn đầu với 2,3 tỷ cổ phiếu, vốn hóa 4,2 tỷ USD, giao dịch từ 21/10. Trước đó, Tập đoàn Bất động sản CRV (672 triệu cổ phiếu) và Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (24 triệu cổ phiếu) cũng được chấp thuận niêm yết. Dự kiến, Ngân hàng Kiên Long (365 triệu cổ phiếu), Tôn Đông Á (149 triệu cổ phiếu), Masan Consumer (1 tỷ cổ phiếu, vốn hóa 5,7 tỷ USD), cùng các công ty con của Hòa Phát, Gelex (nông nghiệp, hạ tầng) sẽ tiếp tục lên sàn cuối năm 2025 hoặc đầu 2026.

Làn sóng này được thúc đẩy bởi VN-Index tăng 38% từ đầu năm, thanh khoản nhiều phiên vượt 70.000 tỷ đồng, và tâm lý nhà đầu tư hưng phấn, "khát" hàng hóa mới. Quy định mới giảm thời gian niêm yết sau IPO từ 90 xuống 30 ngày, nới lỏng điều kiện cho ngân hàng (không cần lãi 2 năm liên tục, nợ xấu dưới 3%) giúp các ngân hàng như Kiên Long, Bản Việt, Vietbank, Saigonbank dễ lên sàn.

Theo chuyên gia, sự đa dạng ngành nghề (tiêu dùng, nông nghiệp, bán lẻ) giảm phụ thuộc vào ngân hàng, bất động sản, thu hút vốn trong nước và ngoại sau nâng hạng thị trường. VPBankS dự báo IPO và niêm yết đến 2027 đạt 47,5 tỷ USD, từ Masan Consumer, ACV, Bách Hóa Xanh, Highlands Coffee, Long Châu, Misa, VNPay. Niêm yết nâng minh bạch, cải thiện huy động vốn, nhưng nhà đầu tư cần tránh FOMO, tập trung phân tích định giá, tài chính và tiềm năng doanh nghiệp.

Mỹ dọa cấm cập cảng nếu treo cờ quốc gia ủng hộ phí khí thải tàu biển

Ngày 10/10/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa áp dụng biện pháp trả đũa các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ khuôn khổ hàng hải Net Zero của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), nhằm giảm phát thải khí nhà kính về 0 vào năm 2050. Tuyên bố chung từ Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy nhấn mạnh Mỹ "không dung thứ" bất kỳ hành động nào tăng chi phí cho công dân, nhà cung cấp năng lượng, công ty vận tải và khách hàng.

Các biện pháp có thể bao gồm hạn chế visa, cấm tàu cập cảng Mỹ nếu treo cờ quốc gia ủng hộ khuôn khổ, và áp phí lên các quốc gia đó. Mỹ gọi phí khí thải tàu biển (380-480 USD/tấn vượt chuẩn) là "thuế toàn cầu không được phê chuẩn", gây rủi ro kinh tế toàn cầu. Tuần tới, hơn 100 thành viên IMO sẽ bỏ phiếu thông qua khuôn khổ này, hiệu lực từ 2028 – loại thuế carbon toàn cầu đầu tiên cho ngành vận tải biển, chiếm 80% thương mại thế giới và 3% phát thải CO2 toàn cầu.

Mỹ đã rút khỏi đàm phán từ tháng 4/2025 và liên tục cảnh báo trả đũa. Công ty tàu chở dầu lớn lo ngại chi phí tăng, trong khi ủng hộ viên cho rằng quy định thống nhất cần thiết để tránh hỗn loạn và kiểm soát nóng lên toàn cầu. Trump tiếp tục ưu tiên lợi ích kinh tế Mỹ, từ chối các thỏa thuận môi trường quốc tế như Paris.