Kim Kardashian “hốt bạc”, giàu nhất từ trước tới nay

Theo Forbes, sau vòng gọi vốn mới do Goldman Sachs Alternatives và quỹ BDT & MSD Partners dẫn đầu, Skims – thương hiệu thời trang do Kim Kardashian đồng sáng lập – đã huy động được 225 triệu USD, qua đó đạt định giá 5 tỷ USD.

Với thương vụ này, tài sản cá nhân của Kim K tăng thêm khoảng 200 triệu USD, nâng tổng giá trị tài sản ròng của cô lên 1,9 tỷ USD, từ mức 1,7 tỷ USD trước đó. Trong khi đó, hai nhà đồng sáng lập Jens Grede và Emma Grede cũng tăng thêm khoảng 150 triệu USD giá trị tài sản.

CEO Jens Grede cho biết khoản đầu tư mới “thể hiện niềm tin vào tầm nhìn dài hạn của Skims” và sẽ giúp công ty “bước sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo với chiến lược rõ ràng và kỷ luật.”

Skims bắt đầu như thế nào và đang phát triển ra sao?

Ra mắt năm 2019 dưới hình thức thương hiệu trực tuyến bán trực tiếp cho người tiêu dùng, Skims ban đầu tập trung vào dòng đồ định hình (shapewear). Tuy nhiên, công ty nhanh chóng mở rộng sang áo phông, đồ ngủ, áo khoác và cả thời trang nam giới.

Đến nay, Skims đã có 20 cửa hàng tại Mỹ và Mexico và đang hướng tới trở thành một doanh nghiệp bán lẻ vật lý chiếm chủ đạo. Số tiền huy động lần này sẽ được dùng để xây thêm cửa hàng và ra mắt sản phẩm mới.

Tháng 2 vừa qua, Skims hợp tác cùng Nike ra mắt bộ sưu tập NikeSkims – dòng trang phục thể thao dành cho phụ nữ. Bộ sưu tập mới, bao gồm tất, túi đeo hông và găng tay tập luyện, sẽ tiếp tục được tung ra trong tuần này.

Kim Kardashian đóng vai trò gì trong thành công của Skims?

Kim Kardashian hiện giữ vị trí Giám đốc sáng tạo (Chief Creative Officer) của Skims. Cô cho biết mình “tham gia vào mọi khâu, từ thiết kế đến lựa chọn hình ảnh chiến dịch.”

Trong một chương trình truyền hình gần đây, Kim chia sẻ: “Đó là công việc hằng ngày của tôi. Tôi làm tất cả, từ khâu thiết kế cho đến phê duyệt quảng cáo.”

Theo Forbes, Kim hiện nắm giữ gần 1/3 cổ phần Skims, và đây là nguồn tài sản lớn nhất của cô – vượt xa thu nhập từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians và The Kardashians trên Hulu.

Không chỉ dừng ở thời trang, Skims đang đặt cược vào ngành mỹ phẩm. Tháng 3 vừa qua, công ty đã mua lại 20% cổ phần của Coty trong thương hiệu chăm sóc da SKKN by Kim, sau khi Coty chi 200 triệu USD để đầu tư vào năm 2021.

Dù dự án SKKN từng phải đóng cửa vào tháng 6 năm nay, Skims vẫn không từ bỏ giấc mơ làm đẹp. Hồi đầu tháng này, hãng đã tuyển Diarrha N’Diaye – nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Ami Colé – để dẫn dắt mảng mỹ phẩm và nước hoa mới.

Skims dự kiến đạt doanh thu 1 tỷ USD trong năm nay, tăng mạnh so với 750 triệu USD khi gọi vốn vào năm 2023 – một minh chứng rõ ràng cho sức bật của “đế chế Kim K”.