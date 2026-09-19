Kiếm hơn 90 triệu đồng mỗi tháng với nghề 'bác sĩ cây xanh'

Trên thị trường lao động Hàn Quốc, mức lương khởi điểm cho các "bác sĩ cây xanh" thường dao động từ 2,8 triệu đến hơn 3,2 triệu won mỗi tháng. Một số nhà tuyển dụng tìm kiếm chuyên gia giàu kinh nghiệm hoặc giám sát viên hiện trường đã đưa ra mức lương hàng tháng từ 3 triệu đến 5 triệu won.

Hệ thống chứng chỉ "bác sĩ cây xanh" được triển khai nhằm giải quyết các vấn đề như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sai cách và xử lý cây trồng không đúng quy trình bởi những người không có chuyên môn. "Bác sĩ cây xanh" là chuyên gia thực hiện chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị cho các vấn đề về cây trồng tại những khu vực dân cư sinh sống như khu chung cư, công viên, trường học và cảnh quan đường phố, đồng thời phòng ngừa hoặc xử lý sâu bệnh, dịch hại và các bất thường trong quá trình sinh trưởng của cây.

Theo Luật Bảo vệ Rừng, công tác kiểm soát sâu bệnh và chăm sóc, điều trị cây xanh tại các khu dân cư phải được thực hiện bởi các "bệnh viện cây xanh" có đội ngũ nhân sự chuyên môn, bao gồm các "bác sĩ cây xanh" hoặc kỹ thuật viên chăm sóc cây. Gần đây, phạm vi hoạt động của họ đã được mở rộng khi Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc sửa đổi quy định, cho phép các bệnh viện cây xanh thực hiện việc kiểm tra định kỳ đối với các cây được bảo tồn.

Đáng chú ý, các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp và cây xanh đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhóm người trung niên và cao tuổi đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Dữ liệu cho thấy, 55,9% số người sở hữu các chứng chỉ kỹ thuật quốc gia Hàn Quốc liên quan thuộc độ tuổi từ 50 trở lên, và tỷ lệ có việc làm của nhóm người từ 60 tuổi trở lên đạt mức 69,6%.

Các ứng viên không thể đăng ký dự thi ngay lập tức mà phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết cụ thể về trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm thực tiễn, hoặc sở hữu chứng chỉ "Kỹ sư" (Engineer) hay "Kỹ sư công nghiệp" (Industrial Engineer) trong các lĩnh vực như lâm nghiệp, cảnh quan, hoặc bảo vệ thực vật. Điều kiện dự thi chỉ được công nhận sau khi ứng viên hoàn thành khóa đào tạo kéo dài 150 giờ tại một cơ sở đào tạo "bác sĩ cây xanh" được chỉ định.