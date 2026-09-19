Đi câu cá, hai học sinh Hà Tĩnh phát hiện con rùa răng quý hiếm nặng 9kg bèn giao nộp cơ quan chức năng

Hai học sinh Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp con rùa răng quý hiếm nặng 9kg

Ngày 11/9, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) phối hợp với UBND phường, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng cùng Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một con rùa răng nặng khoảng 9kg do hai học sinh trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Hai học sinh phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tự nguyện giao nộp con rùa răng quý hiếm cho cơ quan chức năng. Ảnh: Biển Quỳnh.

Trước đó, trong lúc đi câu cá tại khu vực sông Rào Cái, em Lê Đức Nhân (SN 2011) và Lê Bảo Khanh (SN 2014), cùng trú tại Tổ dân phố 21, phường Thành Sen, phát hiện một con rùa bị mắc kẹt ở khu vực bờ kênh bê tông.

Nhận thấy con rùa bị thương, hai em đã nhanh chóng giải cứu, chăm sóc vết thương và thông báo cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Con rùa răng được đưa về Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, theo dõi. Ảnh: Biển Quỳnh.

Qua xác định của cơ quan chức năng, con rùa thuộc loài rùa răng (Heosemys annandalii), là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, đồng thời được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách Đỏ.

Sau khi tiếp nhận, con rùa được đưa về Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc và theo dõi. Cơ quan chức năng dự kiến sẽ thả con rùa về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện theo quy định.