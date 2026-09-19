Bánh trung thu Trung Quốc giá 'siêu rẻ'

Càng gần Trung thu, các loại bánh nhập từ Trung Quốc càng xuất hiện nhiều trên thị trường, từ bánh mini 40-60 gram bán theo kg đến những chiếc nặng 300-500 gram. Giá bán chênh lệch khá rõ giữa các kích cỡ.

Rẻ nhất là dòng mini, được bán theo kg với giá 78.000-100.000 đồng, tương đương khoảng 25-30 chiếc. Các loại có nhân tan chảy, đậu xanh, đậu đỏ, khoai môn... được đóng nhiều màu sắc, hương vị. Trong khi đó, bánh mini Việt Nam ở phân khúc bình dân có giá khoảng 18.000-35.000 đồng một chiếc.

Với bánh 100-150 gram, hàng Trung Quốc được bán khoảng 18.000-22.000 đồng một chiếc, còn bánh Việt cùng trọng lượng khoảng 72.000-100.000 đồng. Ở cỡ 250-300 gram, giá hàng Trung Quốc cũng rẻ chỉ bằng một nửa hàng Việt.

So sánh giá bán bánh Trung thu Trung Quốc và Việt Nam theo trọng lượng, phân khúc. Đồ họa sử dụng AI

Một phần nguyên nhân khiến giá bánh Trung Quốc thấp nằm ở quy mô nguồn hàng. Theo các đầu mối nhập khẩu, họ thường mua trực tiếp từ các xưởng với số lượng lớn. Nhà sản xuất Trung Quốc cũng có lợi thế về nguồn nguyên liệu và quy mô sản xuất, giúp giảm chi phí trên từng sản phẩm.

Mức giá chào bán buôn trên thị trường Trung Quốc cũng khá thấp. Trên 1688 - sàn thương mại điện tử bán buôn nội địa Trung Quốc thuộc Alibaba Group - các thùng bánh mini trộn nhiều vị, trọng lượng 2,5-5 kg, được chào khoảng 9-18 nhân dân tệ một kg, tương đương 31.500-63.000 đồng. Quy đổi theo từng chiếc, giá bán buôn khoảng 800-1.600 đồng.

Các dòng bánh khác như nhân năm hạt, đậu đỏ được chào từ 0,95 nhân dân tệ một chiếc, tương đương khoảng 3.300 đồng. Những loại nhân trứng chảy, phô mai muối biển hoặc bánh kiểu Tô Châu có giá khoảng 2,38-8,7 nhân dân tệ, tương đương 8.300-30.500 đồng một chiếc. Đây là giá chào trên sàn tại Trung Quốc, chưa gồm chi phí vận chuyển, nhập khẩu, lưu kho và phân phối về Việt Nam.

Các loại bánh mini của Trung Quốc được bán theo kg. Ảnh: Hồng Châu

Mặt bằng giá thấp đang giúp các loại bánh Trung Quốc dễ tiếp cận người mua Việt. Bà Phượng, một người bán bánh Trung thu tại phường Tân Thới Hiệp (TP HCM), cho biết bánh Trung Quốc bắt đầu được lấy về từ khoảng giữa tháng 7 âm lịch. Trong đó, bánh mini bán tốt hơn các loại cỡ lớn, cứ 10 chiếc bán ra thì khoảng 6 chiếc là mini.

Không chỉ dòng mini, các loại bánh kích cỡ lớn hơn cũng được nhập với số lượng đáng kể. Một đầu mối tại Lào Cai cho biết mùa Trung thu năm nay, lượng bánh mini về Việt Nam lên tới hàng tấn; mỗi đợt nhập bánh cỡ lớn khoảng 3.000-4.000 chiếc, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ sở này cũng bắt đầu nhập thêm dòng bánh trung cấp đóng hộp thiếc, trọng lượng khoảng 1 kg, có đợt lên tới 1.000 hộp.

Việc người mua ưu tiên sản phẩm giá hợp lý cũng là xu hướng đang diễn ra tại Trung Quốc. Theo iiMedia Research, doanh số thị trường bánh Trung thu nước này năm 2025 giảm 5,9%, còn 28,24 tỷ nhân dân tệ. Nhu cầu với các hộp quà giá cao giảm, trong khi người tiêu dùng ưu tiên hơn các sản phẩm có giá hợp lý và phân khúc bình dân; xu hướng nhạy cảm với giá được dự báo tiếp tục trong năm 2026.

Loại bánh trung thu nhân trứng muốn hạt sen nhuyễn hay khoai môn trọng lượng lớn có giá 85.000 đồng một cái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở Việt Nam, xu hướng thắt chặt chi tiêu cũng diễn ra trong nhiều năm qua, khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc giá cả trước mỗi lựa chọn mua sắm. Với bánh Trung thu, mức giá thấp vì thế có thể giúp sản phẩm tiếp cận nhóm khách bình dân.

Tuy nhiên, khi sử dụng sản phẩm, người tiêu dùng cũng cần quan tâm đến nguồn gốc và thông tin trên nhãn hàng hóa. Trong những ngày đầu tháng 9, lực lượng Quản lý thị trường tại Quảng Ninh liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển bánh Trung thu có xuất xứ Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ, thu giữ tổng cộng 3.384 chiếc bánh cùng 112 chai rượu vang. Tại Hà Nội và một số địa phương khác, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý các trường hợp bánh Trung thu nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người mua kiểm tra nguồn gốc, nhãn hàng hóa và đơn vị phân phối trước khi mua, nhất là với những sản phẩm có giá thấp bất thường.