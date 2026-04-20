Không nhận tiền, cũng chẳng muốn đổi nhà: Cư dân HH Linh Đàm chỉ mong được an cư tại chỗ

Đa phần cư dân các chung cư có nhiều sai phạm ở Linh Đàm: HH, VP3, VP5... mong muốn được cấp sổ hồng để ở ổn định lâu dài

Những ngày gần đây, cư dân các tòa chung cư có tồn tại sai phạm xây dựng: HH Linh Đàm, VP3 Linh Đàm, VP5 Linh Đàm... (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) xôn xao trước thông tin khảo sát các phương án xử lý sai phạm tại dự án. Hai lựa chọn được đưa ra gồm: Trả lại căn hộ để nhận tiền, chuyển sang nơi ở khác có giá trị tương đương hoặc một ý kiến khác.

Nhiều cư dân HH Linh Đàm nhận được phiếu thăm dò ý kiến và thẳng thừng từ chối phương án nhận lại tiền hoặc đổi nhà, chỉ mong được ở lại hợp pháp. Ảnh: Phương Thảo

Theo ghi nhận thực tế của PV Dân Việt, phần lớn cư dân bày tỏ mong muốn được tiếp tục sinh sống tại căn hộ hiện tại và được cấp “sổ hồng” hợp pháp.

Một cư dân tòa HH4 chia sẻ: “Chúng tôi không muốn nhận tiền vì giá nhà bây giờ đã tăng rất nhiều. Cũng không muốn chuyển đi nơi khác khi cả gia đình đã ổn định ở đây nhiều năm. Điều chúng tôi cần chỉ là được công nhận quyền sở hữu căn hộ mình đã mua".

Theo tìm hiểu, các khu chung cư tại Linh Đàm: HH, VP3, VP5... có giá bán phù hợp túi tiền của nhiều người thu nhập thấp, đã bàn giao nhà cho cư dân đến ở từ hơn 10 năm trước. Đến nay, khu vực này đã trở thành nơi sinh sống ổn định của hàng chục nghìn cư dân.

Sau nhiều lùm xùm kéo dài, cơ quan chức năng của TP. Hà Nội và Bộ Xây dựng đã chỉ ra không ít sai phạm trong trật tự xây dựng của các công trình: HH Linh Đàm, VP3 Linh Đàm, VP5 Linh Đàm... Do đó, hàng chục nghìn chủ sở hữu căn hộ tại đây không được cấp sổ hồng.

Chưa được cấp sổ hồng vì công trình tồn tại nhiều sai phạm, không ít cư dân sống trong trạng thái “có nhà nhưng chưa trọn quyền”, tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Ảnh: Phạm Hưng

Không có sổ hồng, nhiều gia đình mất quyền thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng. Việc mua bán, chuyển nhượng chủ yếu thông qua hợp đồng viết tay hoặc ủy quyền, tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Bà Nguyễn Như Luyên, cư dân toà HH3b chia sẻ, căn hộ là tài sản lớn nhất của gia đình nhưng chưa được cấp sổ hồng. Mới đây, khi xem qua phiếu thu thập thông tin được phát, phương án trả nhà nhận tiền không nhận được sự đồng thuận từ nhiều cư dân do chênh lệch giá trị trước đây và bây giờ.

Nhiều người các tòa chung cư HH Linh Đàm, VP3 Linh Đàm, VP5 Linh Đàm cho hay, mua căn hộ cách đây hơn 10 năm với giá khoảng 1 - 1,3 tỷ đồng. Hiện, giá thị trường đã tăng lên gấp nhiều lần. Nếu nhận lại số tiền ban đầu, việc tìm mua một căn hộ tương đương tại Hà Nội gần như là không thể.

“Giờ nhận lại tiền thì không biết mua nhà ở đâu. Giá nhà ở Hà Nội đã tăng quá cao rồi”, anh Hoàng Tiến, cư dân tại toà HH3a chia sẻ.

Giá nhà tăng mạnh khiến phương án nhận lại tiền trở nên bất khả thi với người dân ở HH Linh Đàm. Ảnh: Phạm Hưng

Bên cạnh đó, phương án chuyển sang khu đô thị khác cũng khiến nhiều người băn khoăn. Nhất là, sau hơn một thập kỷ, cuộc sống đã ổn định công việc, trẻ em đi học, các mối quan hệ xã hội... đều gắn với khu vực hiện tại.

Nhiều cư dân thắc mắc sao bỗng nhiên phát phiếu thu thập thông tin?

Phản ánh đến Báo Dân Việt, nhiều cư dân ở khu Linh Đàm cho rằng, qua nhiều năm, nơi đây đã hình thành một cộng đồng dân cư đông đúc với đầy đủ dịch vụ, tiện ích thiết yếu.

Mặt khác, nhiều gia đình đã đầu tư thêm hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, hoàn thiện nội thất. “Nhà tôi mới sửa xong cách đây 2 năm, bỏ ra gần 300 triệu đồng. Nếu giờ phải trả lại thì thiệt hại quá lớn”, bà Đinh Thị Hoài Thu, cư dân HH1c cho biết.

“An cư tại chỗ” trở thành mong muốn lớn nhất của cư dân giữa những phương án xử lý còn nhiều tranh cãi. Ảnh: Phạm Hưng

“Chúng tôi không hiểu vì sao, đang sinh sống ổn định, dù không có sổ hồng, nhưng lại nhận được "phiếu thu thập thông tin" nên rất lo lắng. Thực lòng, người dân chỉ có nguyện vọng được cấp sổ hồng, sở hữu căn hộ hợp pháp. Sai phạm là của chủ đầu tư, mong Nhà nước xem xét để người dân không chịu thiệt thòi”, nhiều cư dân ở khu Linh Đàm bày tỏ.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia, khi cho rằng cần đặt quyền lợi chính đáng của người mua nhà lên hàng đầu trong quá trình xử lý. Với quy mô hàng chục nghìn cư dân, việc di dời toàn bộ khu chung cư là phương án khó khả thi, không chỉ về mặt chi phí mà còn gây xáo trộn lớn về xã hội.

Sau hơn 10 năm sinh sống, nhiều gia đình coi HH Linh Đàm là “mái nhà thực sự”, không chấp nhận đánh đổi để bắt đầu lại. Ảnh: Phạm Hưng

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc lấy ý kiến hiện nay còn khá hình thức, chưa đi thẳng vào bản chất vấn đề. Theo ông Võ, sai phạm thuộc về chủ đầu tư cùng với sự hạn chế trong công tác quản lý của chính quyền thời điểm đó, vì vậy không thể buộc người dân gánh chịu hậu quả bằng những phương án bồi thường thiếu hợp lý.

Luật sư Trương Anh Đức, Giám đốc Công ty luật An Vi phân tích, phần lớn cư dân đã ký hợp đồng mua bán hợp pháp, thanh toán đầy đủ và nhận bàn giao nhà từ chủ đầu tư từ hơn 10 năm trước. Việc công trình tồn tại sai phạm là trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý, không thể trở thành căn cứ để tước đi quyền sở hữu hợp pháp của người dân.

GS. Võ nhấn mạnh rằng nếu áp dụng phương án trả lại nhà để nhận tiền, mức bồi thường cần phản ánh đúng giá trị thị trường hiện tại, bao gồm cả chi phí nội thất và những tổn thất phát sinh trong suốt hơn 10 năm qua.

Việc một công trình cao tầng sai quy hoạch tồn tại giữa trung tâm thủ đô như một “vết xước” đô thị là trách nhiệm mà cơ quan quản lý phải xử lý dứt điểm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Hiện, dư luận kỳ vọng UBND TP. Hà Nội sẽ sớm đưa ra giải pháp mang tính đột phá và nhân văn hơn. Thay vì các phương án có xu hướng đẩy khó khăn về phía người dân, nhiều chuyên gia đề xuất cần xây dựng cơ chế đặc thù nhằm xử lý vi phạm của chủ đầu tư, truy thu đầy đủ nghĩa vụ tài chính còn thiếu, đồng thời ưu tiên cấp sổ hồng để người dân sớm ổn định cuộc sống sau nhiều năm tích lũy mua nhà.

Theo kết luận của Thanh tra TP. Hà Nội, dự án HH Linh Đàm được phê duyệt xây dựng 27 tầng, nhưng thực tế các tòa HH4 cao tới 36 tầng, còn HH1, HH2, HH3 lên tới 41 tầng, vượt từ 9 đến 14 tầng.Bên cạnh việc xây dựng vượt quy hoạch, chủ đầu tư còn vi phạm nhiều quy định pháp lý như chưa hoàn tất thủ tục đất đai, chưa nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp phép xây dựng đã triển khai thi công.